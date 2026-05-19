गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, चुकीची माहिती; मुंबई BMC मध्ये लवकरच सत्तापालट? एक निर्णय डाव पलटू शकतो

Mumbai BMC News : 9 वर्षांनंतर सत्ता स्थापन झालेल्या मुंबई मनपामध्ये आता सत्तापालटाचे वारे वाहू शकतात. यामागे एक महत्त्वाचं कारण असून, एका निर्णयामुळं सत्तापालटावर शिक्कामोर्तब होऊ शकतं.
Mumbai BMC News : सध्या मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामं सुरू असून, ही कामं 31 मे पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनावजा निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले. विविध विभागांची मासिक आढावा बैठक महानगरपालिका शनिवारी पार पडली. हे रस्ते वाहतुकीस सुरक्षित असावेत अशाही सूचना आयुक्तांनी दिल्या आणि पालिका कामाला लागली. याचदरम्यान मुंबई मनपातून एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड समोर आली. ज्यामध्ये मनपामध्ये सत्तापालटही होऊ शकतं अथी परिस्थिती नाकारता येत नाही. पण, यामागं नेमकं कारण काय?
मुंबई महापालिकेच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुका पार पडल्या आणि त्यानंतर तातडीनं निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांनी पदभार स्वीकारला. महापौरांसह इतर नगरसेवक आपआपल्या प्रभागांसाठी काम करु लागले. मात्र, आता याच 227 नगरसेवकांपैकी जवळपास एक तृतीयांश नगरसेवकांचं पद संकटात येऊ शकतं.
माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या संदर्भांनुसार मुंबई मनपातील एक तृतीयांश नगरसेवकांच्या विजयाला प्रतिस्पर्धीनी थेट न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळं न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं निकाल देण्यात आल्यास मनपामध्ये अनपेक्षित चित्र पाहायला मिळू शकतं आणि पुन्हा एकदा राजकारणात खळबळ माजू शकते.
मनपाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात यंदाच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या. ज्यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवणे, जातीबाबत चुकीची माहिती, इतर माहिती लपवणं अशा कारणांच्या आधारे या याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यामुळं येत्या काळात या याचिकांची सुनावणी झाली आणि निकाल वेळवर लागल्यास या बहुचर्चित मनपामध्ये सत्तापालट नाकारता येत नाही.
बऱ्याच प्रतिक्षेनंतर मुंबई महापालिकेत निवडणूक पार पडली, ज्यांनंतर 9 वर्षांनी महापालिकेत सत्ता स्थापन झाली. पण, आता यात मनपात 227 नगरसेवकांपैकी 79 नगरसेवकांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. किंबहुना हा आकडा 84 असल्याचा दावा काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रें केला आहे. त्यामुळं आता न्यायालय यावर काय निकाल देतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
फक्त सत्ताधारी नव्हे, तर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांविरोधात या याचिका असून, यामध्ये काही अनपेक्षित नावांचाही समावेश आहे. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे चालू कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आत याचिकांचे निकाल लागले आणि तेसुद्धा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागले तर सत्तेतील गणितं बदलतील. मुख्यत्वे या याचिका दाखल केल्या जाण्यामागची कारणं पाहता आता निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेत मध्ये उघडकीस आलेल्या खोटे जन्म दाखला घोटाळ्यानंतर आता मनपानं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने नागरी दस्तऐवज सुरक्षित करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. 'व्हिजन AI व्हॉल्ट' अशा या उपक्रमामध्ये हा पायलट प्रकल्प काही प्रभागांमध्ये सुरू करण्यात आला आहे. या नव्या प्रणालीमुळे जुन्या, खराब झालेल्या जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्रांसह इतर दस्तऐवज डिजिटायझेशन करता येणं शक्य होईल.