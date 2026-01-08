मनसेला गळती! राज ठाकरेंसाठी अभिनेत्रीची Insta स्टोरी; बाळासाहेबच म्हणालेले, 'तुम्ही नाराज वगैरे...'

Marathi Actress Video Raj Thackeray Party MNS: मुंबई महानगरपालिका निवडणूक उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत लढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र् नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी घेतल्यानंतर झालेल्या जागावाटपामुळे अनेक जुने मनसैनिक दुखावले असून त्याचे पडसाद आता पाहायला मिळत आहेत. राज ठाकरेंच्या पक्षाकडून जागावाटपामधील वाटाघाटीमध्ये काही महत्त्वाच्या जागा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी सोडण्यात आल्यानंतर नाराज इच्छूकांनी राज ठाकरेंच्या पक्षाला थेट 'जय महाराष्ट्र' केलं आहे. राज ठाकरेंचे जवळचे सहकारी संतोष धुरींपाठोपाठ मनसेचे माजी नगरसेवक विरेंद्र तांडेल यांनीही पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. अशातच राज यांचे अत्यंत जुने सहकारी संदीप देशपांडेही पक्षनेतृत्वावर नाराज असल्याची आणि ते ही लवकरच वेगळा निर्णय घेतील अशी चर्चा मनसैनिकांमध्ये दबक्या आवाजात आहे. असं असतानाच आता एका प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने तिकीटांसाठी पक्ष सोडणाऱ्यांबद्दल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे एका जाहीर भाषणात काय म्हणाले होते हे शेअर करत मनसे सोडणाऱ्यांना टोला लगावला आहे.
राज ठाकरेंची मोठी समर्थक आणि हितचिंतक म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री तेजस्विनी पंडीतने तिच्या इस्टाग्राम स्टोरीला मनसेच्या एका फॅन पेजने शेअर केलेलं छोटं रिल पोस्ट केलं आहे. या रिलमध्ये वरील भागात बाळासाहेबांच्या भाषणाचा व्हिडीओ दिसत असून खालच्या बाजूला राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापना केल्यानंतर पक्षातील सहकाऱ्यांसंदर्भात मांडलेल्या भूमिकेचा संदर्भ दिसत आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेत्रीने तिकीटासाठी पक्ष सोडणाऱ्यांना डिवचल्याची चर्चा आहे.
बाळासाहेबांनी एका जाहीर भाषणामध्ये तिकीटासाठी नाराज होऊन पक्ष सोडणाऱ्यांचा समाचार घेतला होता. "निवडणुका काय येतात आणि जातात. तुम्ही काय नाराज वगैरे होऊ नका. तिकीट नाही मिळालं चालले. ही कसली निष्ठा? निष्ठा पक्षावर आहे की तिकीटावर आहे? आम्ही इतका इथे घाम गाळला, तिथे घाम गाळला असं म्हणतात लोक. अरे गाळला असेल रे, पण निष्ठेसाठी घाम घाळला, पक्षासाठी घाम गाळला की तिकीटासाठी गाळला?" असा सवाल बाळासाहेबांनी बंडखोरांना विचारलेला. "हे नाही चालणार. आमच्यात येऊ नका कोणी," असंही बाळासाहेब म्हणाले होते.
मनसेच्या स्थापनेनंतर दिलेल्या एका मुलाखतीत राज यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली. "या पक्षामध्ये कोणी माझ्याशी गन पॉइण्टवर बोलेलं चालत नाही. असं नाही झालं तर आम्ही असं करु, मग तसंच करा. मी महाराष्ट्र, मराठी माणसासंबंधात ज्या पद्धतीने विचार करतोय त्याच पद्धतीने तो जाणार. मी जे महाराष्ट्रासंदर्भात स्वप्न पाहिलं आहे त्यामध्ये ज्याला सामील व्हायचं आहे त्याने व्हावं. मी नाही फोन करणार समोरुन. ज्यांना ही गोष्ट पटत असेल त्यांनी यावं," असं राज यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलेलं.
"या फोडाफोडीच्या राजकारणाने जनता विटलेली आहे. गेली 60 वर्ष यातच गेली. येणारा समोरचा माणूस हा मनापासून माझ्याकडे आला पाहिजे. मी त्याच्यासाठी फिल्डींग लावून, जाळं फेकुन बसलोय मग तो येणार... असल्या माणसांची मला गरज नाही," असं राज यांनी मुलाखतीत अगदी स्पष्टपणे सांगितलं होतं.
तेजस्वीनी ही राज ठाकरेंची मोठी समर्थक असून तिने त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी इन्स्टाग्रामवरुन शेअर केलेली पोस्टही चांगलीच गाजली होती.