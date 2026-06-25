/राज ठाकरेंचं सरकारने ऐकलं! मुंबईच्या फुटपाथवर दिसू लागल्या लाल-काळ्या पट्ट्या; याचा अर्थ काय? बसेल मोठा आर्थिक फटका

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अनेकदा आपल्या भाषणांमधून शहरी भागांमधील समस्यांवर भाष्य केलं आहे. अनेकदा शहरांमधील अवस्था बकाल झाली असून यंत्रणांना योग्य नियोजनाची गरज असल्याचंही राज यांनी वेगवेगळी उदाहरणं देत सांगितलं. राज ठाकरेंनी दिलेला असाच एक सल्ला मुंबईमध्ये स्वीकारला असून यामुळे मुंबईतील पार्किंगचा प्रश्न सुटणार आहे. यासंदर्भातील माहिती मनसेच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजवरुन देण्यात आली आहे.
मनसेनं शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये दादरमधील अनेक फुटपाथ लाल आणि काळ्या रंगाने रंगवण्यात आल्याचं दाखवलं आहे. याच व्हिडीओमध्ये राज ठाकरेंनी 21 ऑगस्ट 2025 रोजी पत्रकारांशी चर्चा करताना प्रशासनासमोर मांडलेला प्रस्ताव सांगितला होता. यात त्यांनी फुटपाथ लाल आणि काळ्या रंगाच्या पट्ट्यांनी मार्क करावेत. या ठिकाणी गाड्या पार्किंगला सक्त मनाई असेल आणि अशा ठिकाणी गाड्या पार्क केल्या तर मोठा दंड आकारण्याची पद्धत सुरु केली पाहिजे असं म्हटलं होतं. राज यांनी अगदी फोटो दाखवून याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याबद्दलची माहिती प्रसारमाध्यमांनाही दिली होती. राज यांनी दिलेला हाच सल्ला आता किमान दादरपुरता तरी प्रायोगिक तत्वावर स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळेच दादरमधील अनेक फुटपाथ असा लाल आणि काळ्या रंगाने रंगवल्याचं दिसत आहे.
राज ठाकरे यांनी नागरिकांना पार्किंग व नो-पार्किंग क्षेत्रे सहजपणे ओळखता यावीत यासाठी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी महानगरपालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे, असं म्हणत व्हिडीओ शेअर केला आहे.
मुंबईमध्ये सर्रासपणे कुठेही वाहने पार्किंग केली जातात मात्र पार्किंग आणि नो पार्किंग क्षेत्र कोणती आहेत हे सहजपणे ओळखण्यासाठी आता एक मोठा बदल शहरामध्ये करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज ठाकरेंच्या सल्ल्यानुसार हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन बदलानुसार, अनेक ठिकाणी लाल आणि काळ्या रंगाच्या पट्ट्या पुटपाथवर मारण्यात आल्या आहेत. राज ठाकरे यांनी लाल आणि काळ्या रंगाचे पुटपाथ म्हणजे नो पार्किंग आणि पिवळ्या काळ्या रंग म्हणजे पार्किंग असे सादरीकरण पालिका आणि राज्य सरकारला काही काळापूर्वी केले होते. याची अंमलबजावणी आता होताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे जर लाल काळ्या रंगाची पट्टी असलेल्या भागात वाहन पार्क केली तर मोठी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. पिवळ्या आणि काळ्या रंगाच्या फुटपाथसमोर पार्किंगला परवानगी असणार आहे.