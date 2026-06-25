Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /राज ठाकरेंचं सरकारने ऐकलं! मुंबईच्या फुटपाथवर दिसू लागल्या लाल-काळ्या पट्ट्या; याचा अर्थ काय? बसेल मोठा आर्थिक फटका

राज ठाकरेंचं सरकारने ऐकलं! मुंबईच्या फुटपाथवर दिसू लागल्या लाल-काळ्या पट्ट्या; याचा अर्थ काय? बसेल मोठा आर्थिक फटका

राज ठाकरेंनी दिलेला सल्ला मुंबई महापालिकेने स्वीकारला असून यानुसार करण्यात आलेले बदल सध्या दादरमध्ये अनेक ठिकाणी दिसत आहेत. हा नवा नियम काय आहे त्याची अंमलबजावणी कशी होणार पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:20 AM IST
राज ठाकरेंचं सरकारने ऐकलं! मुंबईच्या फुटपाथवर दिसू लागल्या लाल-काळ्या पट्ट्या; याचा अर्थ काय? बसेल मोठा आर्थिक फटका
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
राज ठाकरेंचं सरकारने ऐकलं! मुंबईत दिसू लागल्या लाल-काळ्या पट्ट्या; याचा अर्थ काय?
Mumbai1 min ago
2
Nasrapur9 min ago
3
Maharashtra breaking news49 min ago
4
Lionel Messi55 min ago
5
india1 hr ago