English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सूत गिरणी, ब्रिटीश राजवट आणि 'एल्फिन्स्टन ब्रिज'; मुंबईचा 'हा' इतिहास विसरून चालणार नाही

Elphinstone Bridge History : एल्फिन्स्टन ब्रिजशी संबंधित काही आठवणी अशाही... ज्या स्थानिकांना आजही आठवल्या की एका क्षणात ते गतकाळाची सफर करून येतात. याच पुलाविषयीची रंजक माहिती पाहाच...   

सायली पाटील | Updated: Sep 13, 2025, 08:42 AM IST
सूत गिरणी, ब्रिटीश राजवट आणि 'एल्फिन्स्टन ब्रिज'; मुंबईचा 'हा' इतिहास विसरून चालणार नाही
Mumbai news 125 year old Elphinstone bridges heritage to become a history know interesting facts about cities famous route

Elphinstone Bridge History : मुंबईच्या (Mumbai History) इतिहासात डोकावलं असता अशा अनेक गोष्टी लक्ष वेधून जातात आणि भूतकाळाची सैर घडवून आणतात. शहरातील असंच एक बांधकाम जे आता इतिहासजमा होत आहे तेसुद्धा अशाच भूतकाळाच्या सफरीवर नेतं आणि प्रत्येकालाच आश्चर्याचा धक्का देऊन जातं. हे ठिकाण म्हणजे एल्फिन्स्टन ब्रिज. परळ आणि प्रभादेवी या परिसरांना जोडणाऱ्या या पुलानं शतकभराहूनही अधिक काळ शहरातील नागरिकांना सेवा दिली. खऱ्या अर्थानं या परिसरातील बदल आणि बदलणाऱ्या पिढ्या कोणी पाहिल्या असतील तर तो हाच, 'एल्फिन्स्टन ब्रिज'. 

Add Zee News as a Preferred Source

तब्बल 125 वर्षांच्या या पुलाचं शहरातील अस्तित्वं आता नाहीसं होत असून, त्याच्या जागी अद्ययावत पूल येतील. मात्र एल्फिन्स्टन ब्रिजचं नागरिकांच्या मनातील स्थान मात्र कोणीही घेऊ शकत नाही. इंग्रजांनी मुंबईत केलेल्या काही महत्त्वाच्या आणि भक्कम स्थितीत उभ्या असणाऱ्या बांधकामांपैकी एक असा हा एल्फिन्स्टन ब्रिज किंवा आताचा प्रभादेवी पूल. 

अस्सल बेसॉल्ट खडकांपासून या पुलाचं बांधकाम करण्यात आलं होतं. 1913 मध्ये ब्रिटीशकालीन भारतात या पुलाची बांधणी करण्यात आली होती. ब्रिटीश राजवटीमध्ये रेल्वे मार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि दोन रेल्वे स्थानकांमधील वाहतूक सुसह्य करण्यासाठी म्हणून या पुलाची बांधणी अतिशय उत्तम पद्धतीनं करण्यात आली होती. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीदरम्यान गव्हर्नर लॉर्ड जॉन एल्फिन्स्टन यांच्या नावारून या पुलाला नाव देण्यात आलं होतं. जॉन एल्फिन्स्टन हे 1853 ते 1860 पर्यंत गव्हर्नर होते. त्यांच्या काकांचा (माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन) नावावर मुंबईत एल्फिन्स्टन कॉलेज आणि इतर ठिकाणंही उभारली गेली आहेत.

Mumbai news 125 year old Elphinstone bridges heritage to become a history know interesting facts about cities famous route

आठवण 'एल्फिन्स्टन मिल'ची...

एल्फिन्स्टन पुलावरून जाताना त्याच्या बाजुलाच उभी असणारी एल्फिन्सटन मिलसुद्धा कधी एकेकाळी लक्ष वेधून जात होती. परळसारख्या गिरणगावातील कैक नागरिकांच्या उदरनिर्वाहात या मिलनं अर्थात सूतगिरणीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पुढं काळ बदलला आणि गिरण्या बंद पडू लागल्या. Elphinstone Mills सुद्धा यात तग धरू शकली नाही. 

हेसुद्धा वाचा : एल्फिन्स्टन पूल पाडल्यानंतर तिथं राहणाऱ्या किती कुटुंबांना मिळणार मोठी घरं? कोण ठरणार पात्र?

 

गिरणी बंद झाली, मात्र तिची पडीक वास्तू मात्र ऊन, वारा, पाऊस झेलत तिथंच उभी होती. ज्यामुळं इथून जाणाऱ्या येणाऱ्या अनेकांसाठीच काही क्षण ही गिरणीची पडीक पण अनेक आठवणी आणि भूकतकाळात नेणारी वास्तू दर्शनीय ठिकाण ठरत होती. इथून ये- जा करताना नकळतच मान या गिरणीच्या इमारतीकडे वळत आणि तिथं नेमकं काम कसं झालं असेल, प्रत्यक्षात गिरणी सुरू असेल तेव्हा इथं काय वातारण असेल, असेच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करून जात. कालांतरानं मुंबईचा चेहरामोहरा बदलत गेला, गिरण्यांची जागा गगनचुंबी इमारतीनं घेतली आणि या बदलाच्या लाटेत Elphinstone सूत गिरणीसुद्धा लुप्त झाली. 

भविष्यातील चित्र कसं असेल? 

दरम्यान बेसॉल्ट खडकापासून बांधण्यात आलेला हा पूल पाडून इथं मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्याकडून इथंच नवीन एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे.

Mumbai news 125 year old Elphinstone bridges heritage to become a history know interesting facts about cities famous route

एल्फिन्स्टन पुलाकडे पाहिल्यास त्यावर काळाकुट्ट खडक दिसतो, हा एक उत्तम प्रतिचा बेसॉल्ट खडक असून, सर्वोत्तम प्रतीचा खडक या पुलासाठी बांधण्यात आला होता. त्यामुळं या पुलाचं पाडकाम करत असताना या खडकांचा वापर पालिकेनं पुलाच्या बांधकामाच्याच पुनर्वापरासाठी करून या पुलाला पुनरुज्जिवीत करण्याचं काम केल्यास ही प्रशंसनीय बाब ठरेल. 

FAQ

एल्फिन्स्टन ब्रिज कधी आणि का बांधला गेला?
एल्फिन्स्टन ब्रिज (आताचा प्रभादेवी पूल) १९१३ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत बांधला गेला. हा पूल पॅरल आणि प्रभादेवी परिसरांना जोडण्यासाठी आणि दोन रेल्वे स्टेशनांमधील (एल्फिन्स्टन रोड स्टेशन, आता प्रभादेवी) वाहतूक सुसह्य करण्यासाठी बांधला गेला. सुरुवातीला तो पादचारी वाहतुकीसाठी होता, पण नंतर वाहनांसाठीही वापरला गेला. 

एल्फिन्स्टन ब्रिजचं नाव कसं पडलं?
हा पूल ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातील बॉम्बे (मुंबई)चे गव्हर्नर लॉर्ड जॉन एल्फिन्स्टन यांच्या नावावरून नावांडला गेला. जॉन एल्फिन्स्टन हे 1853 ते 1860 पर्यंत गव्हर्नर होते. त्यांच्या काकांचा (माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन) नावावर मुंबईत एल्फिन्स्टन कॉलेज आणि इतर ठिकाणंही उभारली गेली आहेत.

एल्फिन्स्टन मिल्स काय होती आणि तिचा इतिहास काय?
एल्फिन्स्टन मिल्स ही मुंबईच्या गिरणगावातील (परळ) एक प्रसिद्ध सूतगिरणी होती, जी 19व्या शतकात सुरू झाली. ही गिरणी स्थानिक मजुरांच्या उदरनिर्वाहात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 1921 मध्ये असहकार चळवळीदरम्यान महात्मा गांधींनी इथे परदेशी कपड्यांचे भस्मसात केले आणि 25000 हून अधिक कार्यकर्त्यांची सभा घेतली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsElphinstoneelphinstone bridgeElphinstone bridge historyElphinstone bridge interesting facts

इतर बातम्या

'...मग आता पाकिस्तानी क्रिकेटर्सने धर्मांतर केले की भा...

स्पोर्ट्स