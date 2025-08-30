चाललंय काय? मुंबईतील 13000 भूखंड नोंदी हरवल्या? BMC त खळबळ...

Mumbai News : मुंबई शहर आणि उपनगरांचा विकास मागील काही वर्षांमध्ये इतक्या झपाट्यानं झाला, की या शहराच्या कक्षा प्रचंड प्रमाणात रुंदावल्याचं पाहायला मिळालं. पण आता याच मुंबईतील एकदोन नव्हे, तर तब्बल 13000 भूखंडांच्या नोंदी सापडल नसल्यानं पालिकेनं जिल्हाधिकारी आणि विविध प्राधिकरणांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबईत मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हजारो कोटींचे प्रकल्प राबवण्यात आले. अशा या देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असणाऱ्या मुंबई शहराच्या महापालिकेकडे 13 हजार 296 भूखंडांच्य़ा नोंदीच उपलब्ध नाहीत.
महापालिकेकडे यासंदर्भातील पुरेशी माहिती नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि अन्य प्राधिकरणांच्या मदतीने सविस्तर माहिती गोळा केली जात असल्याचं सांगण्यात येत. नोंदी सापडत नसल्येय् भूखंडांमध्ये भाडेतत्त्वावरील भूखंडांसह इतरही काही भूखंडांचा समावेश आहे. त्यामुळं आता ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असून, या भूखंडांची माहिती मिळाल्यास महसूलवाढीसाठीही मदत होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत 2021-22 मध्ये 91690 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या मुदत ठेवी होत्या. 2022-23 मध्ये हा आकडा 86401 कोटी रुपयांवर पोहोचला आणि सध्याच्या घडीला हा आकडा 79500 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळं सध्या पालिका प्रशासन या भूखंडांच्या नोंदी शोधण्यालाच प्राधान्य देताना दिसत आहे.
दरम्यान, एकिकडे हजारो भूखंडांच्या नोंदी सापडत नसल्याची चर्चा असतानाच दुसरीकडे राज्यातील सर्वात मोठ्या भूखंड व्यवहाराला विसरुन चालणार नाही. महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून हा व्यवहार करण्यात आला जिथं, मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुल अर्थात बीकेसी इथं असणाऱ्या भूखंडाची सर्वोच्च दरानं विक्री करण्यात आली. या भूखंड विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला तब्बल 38401000000 रुपयांचा नफा झाला असून, इथं उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मीती होणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
