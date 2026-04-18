मुंबईतील तब्बल 164 शाळा अनधिकृत! तुमचं मूल 'या' शाळांमध्ये शिकत नाही ना? वाचा संपूर्ण यादी

Mumbai Schools  : सध्या निकालांचे दिवस सुरु असून एकिकडे शालेय परीक्षांचे निकाल लागत असतानाच दुसरीकडे (SSC HSC Result) दहावी- बारावीच्या निकालांचीसुद्धा चर्चा सुरू आहे. याचदरम्यान पालकांच्या चिंतेत भर टाकणारी बातमी मुंबईतून...   

सायली पाटील | Updated: Apr 18, 2026, 07:24 AM IST
Mumbai news 164 Schools in city are illegal Read the list of areas

Mumbai School  : मुंबई शहर ही देशाची आर्थिक राजनाधानी असली, शहरात अनेक उत्तम दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था असल्या तरीही याच मुंबईतील काही शैक्षणिक संस्थांमुळं विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंधारात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अतिशय झपाट्यानं पुढे जाणाऱ्या मुंबई शहरात सध्याच्या घडीला तब्बल 164 शाळा अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळं ही बातमी विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता वाढवणारी ठरत आहे. 

अनधिकृत शाळांपैकी 48 शाळांना राज्य सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मुंबई महापालिकेकडूनही यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासंदर्भात प्रस्ताव देण्यात आला असला तरीही अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही. ऑक्टोबर 2025 पासून मंजुरीची प्रतीक्षा लागली असून, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. ज्यामुळं नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीआधी याबाबत नेमका काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. प्राथमिक माहितीनुसार चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडी, मालाड मालवणी इथं शहरातील सर्वाधिक अनधिकृत शाळा आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : माथेरानमध्ये पर्यटकांसाठी नवा नियम लागू; गरजेचीच वस्तू नेण्यावर बंदी, साऱ्यांचीच तारांबळ

नेमक्या कोणत्या ठिकाणी किती अनधिकृत शाळा? पाहा यादी

क्रॉफर्ड मार्केट - 1
मुंबई सेंट्रल - 1
वडाळा - 3
अँटॉप हील - 3
धारावी - 9
माटुंगा - 1
सायन - 1
सांताक्रूझ - 1
जोगेश्वरी - 7
कुर्ला - 5
अंधेरी - 5
घाटकोपर - 1
पवई - 1
गोवंडी - 43

हेसुद्धा वाचा : पुणे विमानतळावर अचानक लढाऊ विमानाची हार्ड लँडिंग; तातडीनं धावपट्टी बंद, क्षणात वातावरण भयभीत 

मानखुर्द - 16
ट्रॉम्बे - 5
चेंबूर - 4
विक्रोळी - 9
मालवणी - 15
मालाड - 9
दिंडोशी - 1
गोरेगाव - 4
बोरीवली -3
दहिसर - 2
कांदिवली - 12
कांजूरमार्ग - 1
भांडूप - 1

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

पाऊण तासाचा प्रवास 10 मिनिटांवर... घरांच्या किंमती वाढणार,...

