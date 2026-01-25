काय सांगता! Elon Musk कडून मुंबईकर महिलेला लग्नाची मागणी; अमेरिकेचा व्हिसा आणि तिकीटाची तयारी सुरू असतानाच....

Mumbai News Elon Musk : टेस्ला, स्पेसएक्स या आणि अशा अनेक कंपन्यांची मालकी असणारं, प्रचंड हुशार आणि जगातील सर्वात श्रीमंत असं व्यक्तीमत्त्वं म्हणजे एलॉन मस्क. जगाच्या दोन पावलं पुढेच असणाऱ्या या धनाढ्य मस्क यांच्या श्रीमंतीची जिकती चर्चा होते तितकीच चर्चा त्यांच्या खासगी आयुष्याबबातही होते. अगदी मस्क यांच्या एक नव्हे, अनेक पार्टनर असो किंवा त्यांची मुलं आणि मुलांची एकदम हटके नावं असो. मस्क जिथे जिथे, चर्चा तिथे तिथे अशीच काहीशी स्थिती असते. अशाच एलॉन मस्क यांची चर्चा आता थेट मुंबईपर्यंत पोहोचली असून, आता म्हणे चक्क एका मुंबईकर महिलेला त्यांनी लग्नाचीच मागणी घातली.
घटनाक्रमही बघा हं.... मुंबईतील चेंबूर इथं राहणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेला म्हणे मस्क यांनी लग्नाची मागणी घातली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांची ओळख झाली, मात्र या प्रेमाचा शेवट वाईट झाला. एक्स (आधीचं ट्विटर) या माध्यमातून महिलेनं या व्यक्तीशी बोलणं सुरू केलं, ज्यानंतर त्यानं तिला एक मेसेजिंक अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगत आपण प्रचंड धनाढ्य व्यावसायिक असल्याचं सांगितलं. गप्पा वाढल्या, त्यानं तिच्या कुटुंबाची माहिती मिळवली, तिच्या अडचणी ऐकूनही घेतल्या.
एका प्रतिष्ठीत वृत्तसमुहाच्या माहितीनुसार काही दिवसांच्या प्रेमळ गप्पांनंतर या व्यक्तिनं महिलेला लग्नासाठी विचारत तिला अमेरिकेत एका संपन्न जीवनाची हमी दिली. बस्स, हाच आपल्या जीवनातील खरा जोडीदार अशी खात्री महिलेला पटली. काही काळानंतर या 'बनावट' एलॉन मस्कनं कागदोपत्री व्यवहारासाठीच्या कामाकडे महिलेचं लक्ष वेधत जेम्स नावाच्या एका व्यक्तीशी तिला संपर्क करण्यास सांगितलं. ही व्यक्ती व्हिसासाठी मदत करेल असं आश्वासन महिलेला देण्यात आलं.
महिलेनं जेम्सशी संपर्क साधला, व्हिसासाठी त्यानं प्रोसेसिंग फीची मागणी केली. अमेरिकेची व्हिसा प्रक्रिया ज्ञात असल्या कारणानं या महिलेनंही फार विचार न करता या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रीत केलं. खरा डाव इथं फिरला, मात्र महिलेला हेसुद्धा लक्षात आलं नाही. जेम्सनं तिला थेट पैसे घेण्याऐवजी Amazon Gift Card खरेदी करून पाठवण्यास सांगत ही प्रक्रिया जलदगतीनं होईल याची खोटी खात्री पटवून दिली. असं करता करता ऑक्टोबर ते जानेवारीरम्यान महिलेनं एकूण 16.34लाख रुपये त्या इसमाला गिफ्ट कार्डच्या स्वरुपात पाठवले.
जानेवारी महिन्यात या जेम्सनं महिलेकडून तिकीटासाठीचे 2 लाख रुपये मागितले आणि तिथं मात्र तिला संशय आला. तिनं पैसे देण्यास नकार दिला आणि बनावट मस्कसह या जेम्सशी बोलणं थांबवलं. खूप उशिरा आपण एका कटाला बळी पडलो आहोत आणि लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचं या महिलेच्या लक्षात आलं. हा सर्व प्रकार महिलेनं तिच्या आई- वडिलांच्या लक्षात आणून दिला ज्यानंतर सायबर गुन्हे शाखेकडे घडल्या प्रकाराची तक्रार करण्यात आली. एका लोकप्रिय व्यक्तीमत्त्वाच्या नावाचा आणि ओळखीचा वापर करून महिलेची
फसवणूक झाल्याची बाब पोलिसांच्याही लक्षात आली. ज्यानंतर आता विविध कलमांअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद झाली असून, पोलिसांनीही कोणा अनोळखी व्यक्तीसोबत गिफ्ट कार्ड किंवा तत्सम कोणताच व्यवहार न करण्याचा इशारा देत नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.