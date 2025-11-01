म्हाडा 'त्या' 83 कुटुंबीयांना देणार मोक्याच्या ठिकाणी घरे, पण MMRDA खर्च करणार 98 कोटी

Mhada Homes: वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाअंतर्गंत बांधण्यात येत असलेल्या प्रभादेवी पुलामुळं बाधित होणाऱ्या 83 कुटुंबांना आता म्हाडाची परळ, प्रभादेवी आणि माटुंगा परिसरात घरे देण्यात येणार आहेत.यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला तब्बल 98 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने 119 घरे शोधली आहेत. या 119 घरांपैकी 83 घरे एमएमआरडीएने निश्चित केली आहे. लवकरच या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील वरळीतून अटल सेतूवर जलद पोहोचता यावे यासाठी एमएमआरडीए वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता बांधत आहे. हा रस्ता प्रभादेवी पुलावरुन जात असून हा पूल जुना आणि धोकादायक झाल्याने एमएमआरडीएने जुना पुल पाडून त्याजागी नवीन दुमजली पुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या पुलामुळं दोन इमारती बाधित होणार आहेत.
पुलामुळं इमारतीतील नागरिक बेघर होणार असल्याने या नागरिकांनी पुलाच्या बांधकामासाठी विरोध केला होता. पण आता अखेर 83 कुटुंबांना प्रभादेवी-माटुंगादरम्यानच्या परिसरात म्हाडाची घरे मिळणार आहेत. ज्यांची विद्यमान घरे 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाची आहेत, त्यांना आता 35 टक्के वाढीनुसार 405 चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे मिळतील. लोकमान्य नगर प्रियदर्शनी, एस. के.बोले मार्ग, शनीनिवास टॉवर, पिनॅकल बिल्डिंग,आनंद हाटस, दादासाहेब फाळके मार्ग, खेडगल्ली, उमा निवास, लक्ष्मी बिल्डिंग, बदानी बोहरी चाळ, पारसमणी सीएचएस, शीतला देवी मंदिर मार्ग, बेलासिस रोड आणि नेबिस्ट रोड या ठिकाणी ही घरे आहेत.
म्हाडाने निश्चित्त केलेली घरे ही 300 ते 750 चौरस फुटांची आहेत. म्हाडाच्या किंमतीच्या धोरणानुसार या घरांसाठी किंमत आकारुन ती एमएमआरडीएला दिली जाणार आहेत. त्यानुसार ही रक्कम 98 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत.
