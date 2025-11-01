English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

म्हाडा 'त्या' 83 कुटुंबीयांना देणार मोक्याच्या ठिकाणी घरे, पण MMRDA खर्च करणार 98 कोटी

Mhada Homes: प्रभादेवी पूलबाधितांना म्हाडा 83 घरे देणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी एमएमआरडीए 98 कोटी खर्च करणार आहे

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 1, 2025, 02:15 PM IST
म्हाडा 'त्या' 83 कुटुंबीयांना देणार मोक्याच्या ठिकाणी घरे, पण MMRDA खर्च करणार 98 कोटी
Mumbai news 83 Families Affected By Prabhadevi Double Decker Bridge Get Mhada Homes In Parel Prabhadevi And Matunga

Mhada Homes: वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाअंतर्गंत बांधण्यात येत असलेल्या प्रभादेवी पुलामुळं बाधित होणाऱ्या 83 कुटुंबांना आता म्हाडाची परळ, प्रभादेवी आणि माटुंगा परिसरात घरे देण्यात येणार आहेत.यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला तब्बल 98 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने 119 घरे शोधली आहेत. या 119 घरांपैकी 83 घरे एमएमआरडीएने निश्चित केली आहे. लवकरच या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण मुंबईतील वरळीतून अटल सेतूवर जलद पोहोचता यावे यासाठी एमएमआरडीए वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता बांधत आहे. हा रस्ता प्रभादेवी पुलावरुन जात असून हा पूल जुना आणि धोकादायक झाल्याने एमएमआरडीएने जुना पुल पाडून त्याजागी नवीन दुमजली पुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या पुलामुळं दोन इमारती बाधित होणार आहेत. 

पुलामुळं इमारतीतील नागरिक बेघर होणार असल्याने या नागरिकांनी पुलाच्या बांधकामासाठी विरोध केला होता. पण आता अखेर 83 कुटुंबांना प्रभादेवी-माटुंगादरम्यानच्या परिसरात म्हाडाची घरे मिळणार आहेत. ज्यांची विद्यमान घरे 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाची आहेत, त्यांना आता 35 टक्के वाढीनुसार 405 चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे मिळतील. लोकमान्य नगर प्रियदर्शनी, एस. के.बोले मार्ग, शनीनिवास टॉवर, पिनॅकल बिल्डिंग,आनंद हाटस, दादासाहेब फाळके मार्ग, खेडगल्ली, उमा निवास, लक्ष्मी बिल्डिंग, बदानी बोहरी चाळ, पारसमणी सीएचएस, शीतला देवी मंदिर मार्ग, बेलासिस रोड आणि नेबिस्ट रोड या ठिकाणी ही घरे आहेत. 

म्हाडाने निश्चित्त केलेली घरे ही 300 ते 750 चौरस फुटांची आहेत. म्हाडाच्या किंमतीच्या धोरणानुसार या घरांसाठी किंमत आकारुन ती एमएमआरडीएला दिली जाणार आहेत. त्यानुसार ही रक्कम 98 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत.

FAQ 

प्रश्न १: वरळी-शिवडी उन्नत मार्ग प्रकल्प कशासाठी बांधला जात आहे?

उत्तर: दक्षिण मुंबईतील वरळीतून अटल सेतूवर जलद पोहोचण्यासाठी एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता बांधत आहे. हा रस्ता प्रभादेवी पुलावरून जाणार असून, जुना आणि धोकादायक असलेला पूल पाडून नवीन दुमजली पुल बांधण्यात येत आहे.

प्रश्न २: प्रभादेवी पुल पुनर्निर्माणामुळे किती कुटुंबे बाधित होत आहेत आणि त्यांना काय मदत मिळणार आहे?

उत्तर: पुलामुळे दोन इमारती बाधित होत असून, त्यातील ८३ कुटुंबे बेघर होणार आहेत. या कुटुंबांना म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि विकास प्राधिकरण) ची परळ, प्रभादेवी आणि माटुंगा परिसरातील घरे देण्यात येणार आहेत. यासाठी एमएमआरडीएने ९८ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

प्रश्न ३: म्हाडाने किती घरे शोधली आहेत आणि त्यापैकी किती निश्चित केली आहेत?

उत्तर: म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने ११९ घरे शोधली आहेत. या पैकी ८३ घरे एमएमआरडीएने निश्चित केली आहेत. लवकरच या घरांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Prabhadevi double decker bridgeMHADA homes ParelMHADA homes Matungahousing for affected families MumbaiPrabhadevi housing assistance

इतर बातम्या

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाबाबत नवीन अपडेट समोर, मुंबई...

मुंबई बातम्या