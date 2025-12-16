'मुंबईकर जागा हो, एका परिवाराच्या नादी लागू नको...' ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यावर कोणाची नजर? निवडणुकीआधी 'बॅनर वॉर'ची ठिणगी

Mumbai BMC Election Banner War In Thackeray And Mahayuti : बहुप्रतिक्षित अशा महापालिका निवडणुकांची घोषणा नुकतीच राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीनं करण्यात आली. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबईसह तब्बल 29 महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. ज्यामध्ये 15 जानेवारी 2026ला मतदान आणि 16 जानेवारीला निकाल असा एकंदर कार्यक्रम घोषित करण्यात आला. या घोषणेसह राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये आचारसंहित लागू करण्यात आली. दरम्यान ठाकरेंचा बालेकिल्ला असणाऱ्या दादर, शिवाजी पार्क भागात मात्र एक वेगळंच द्वंद्व पाहायला मिळालं आणि ज्यानं संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधलं.
'जे हिंदुत्वाचे नाही झाले ते मराठी माणसाचे काय होणार, मुंबईकर जागा हो एका परिवाराच्या नादी लागू नको' असं म्हणणारे बॅनर मुंबईतील दादर येथे असणाऱ्या सेनाभवन आणि मातोश्रीसह शहराच्या विविध भागांमध्ये ही बॅनरबाजी करण्य़ात आली आहे. ज्यामध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षावर निशाणा साधण्यात आला आहे.
BMC is no a famil business, अर्थात मुंबई महापालिका हा काही कौटुंबीक व्यवसाय नाही! असं म्हणणारे बॅनर लावण्यात आले आहेत. मात्र हे बॅनर नेमके कोणी लावले याचा उल्लेख मात्र जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. सोमवार (15 डिसेंबर 2025 रोजी) 'मराठी माणसा जागा हो, मुंबई वाचव' अशा आशयाचे बॅनर मुंबईत झळकले होते. आता याच बॅनरला उत्तर दिल्याचं बोललं जात आहे. परिणामी मनपा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळतं आहे.
शहरातील एकंदर राजकीय परिस्थिती, निवडणुकीच्या तारखा आणि या बॅनरबाजीवर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही आपल्याच शैलीच प्रतिक्रिया दिली. मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई वाचवण्यासाठी, मराठी माणसाला आव्हान करण्यासाठी पोस्टर लागले असून, प्रत्यक्षात सरकारला भिती वाटल्याने ते पोस्टर काढायला लावले असं म्हणत राऊतांनी टोला लगावला. '....म्हणजे अचारसंहितेचा भंग होतो. अचारसंहिता मराठी माणसावर, विरोधी पक्षावर! सरकारचे लोक आहेत त्यांचं काय? निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या 10 मिनिटं आधीपर्यंत शासनाचे आदेश निघत होते निधीसंदर्भात, नगरविकास खात्याचे आदेश निघत होते. विकासाच्या घोषणा होत होत्या. मग ते झाल्यावर निवडणूक आयोग जागं झालं आणि चार वाजता तारखांची घोषणा केल्या. हा आचारसंहितेचा भंग नाही? तुम्ही सरकारला मुभा देताय..." असा नाराजीचा सूर त्यांनी आळवला.
सध्या राज्यात आणि प्रामुख्यानं मुंबई शहरात ज्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून राजकीय धुमश्चक्री पाहायला मिळत आहे त्या आगामी महापालिका निवडणुकींचं वेळापत्रक खालीलप्रमाणे
अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर
अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी 2026
निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी - 3 जानेवारी 2026
मतदान - 15 जानेवारी 2026
मतमोजणी - 16 जानेवारी 2026