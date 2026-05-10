Mumbai News : मुंबई महापालिकेत भाजपच्या अमित साटमांचाच वरचष्मा?

Mumbai News : मुंबई महानगरपालिकेची बहुप्रतिक्षित निवडणूक झाली, निकाल लागला आणि अखेर मनपाची कार्यवाही सुरू झाली. आता त्याच मनपातून महत्त्वाची बातमी समोर आली असून, अमित साटम यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.
मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai News) मुंबई महानगरपालिकेतून एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली असून, चर्चेत असणारं नाव आहे मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांचं. माझ्या विभागातील नगरसेवकांचा वाढीव निधी कापा, या अमित साटम यांच्या पत्रानंतरही त्यांचेच नगरसेवक वाढीव निधीनं मालामाल झाल्याची वस्तूस्थिती समोर आली आहे.
मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील नगरसेवकांना दिला पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या कपातीसाठी काही दिवसांपूर्वी पत्र दिलं होतं. मात्र सभागृहाने उलट वाढीव निधीसह अर्थसंकल्प मंजूर केला. त्यामुळे, अमित साटम यांचे पत्र केवळ राजकीय औपचारिकता होती का, अशी पालिका वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
विठ्ठल बंदेरी, दीपक कोतेकर, सुधा सिंग, अनिष मकवाणी यांच्या निधीत 2 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. तर, रोहन राठोड यांचा निधी 9 वरून 10 कोटींवर पोहोचला आहे. तर, सुनीता मेहता यांनाही वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला.
विठ्ठल बंदेरी — 6 वरून 8 कोटी
दीपक कोतेकर — 6 वरून 8 कोटी
रोहन राठोड — 9 वरून 10 कोटी
सुधा सिंग — 6 वरून 8 कोटी
अनिष मकवाणी — 6 वरून 8 कोटी
सुनीता मेहता — 6 वरून 7 कोटी
2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई मनपात मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प सुचवण्यात आलेल्या सुधारणांसह 8 मे रोजी मंजूर करण्यात आला. ज्यामुळं मनपा सदस्यांना प्रभागातील विकास कामांसाठी पालिकेनं सॅप प्रणालीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ज्यामुळं नगरसेवकांना हा निधी वापरता येणार असून, शहरात विकासकामांनाही गती मिळणार आहे.
एकिकडे या निधीची चर्चा असतानाच मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात येणाऱ्या सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांसाठी हजेरीची पद्धत बदलण्यात आली असून इथून पुढं बायोमेट्रिक स्वरुपातील हजेरी अनिवार्य करण्यात येण्याची मागणी पुढे आली. भाजपचे कुलाबा विभागातील नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी यासंदर्भात महापौर रीतू तावडे यांना पत्र लिहिलं होतं. लिहून सर्व नगरसेवकांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून, आता पालिकेत हजेरीची पद्धतसुद्धा बदलल्याचं स्पष्ट होत आहे.