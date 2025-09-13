मुंबईतील कोळीवाड्यांना मोठा दिलासा! पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या निर्देशांमध्ये नेमकं काय?

Mumbai news Ashish Shelar on Koliwada redevelopment : मुंबईतील आद्य रहिवासी अशी ओळख असणाऱ्या काही समुदायांपैकी एक असणाऱ्या कोळी बांधवांना आणि त्यांचं वास्तव्य असणाऱ्या शहरातील कोळीवाड्यांना आता संरक्षण मिळालं असून, पालकमंत्री आशिषे शेलार यांनी यासंदर्भातील निर्देश पारित केले. 'मुंबईतील ज्या कोळीवाड्यांचं सीमांकन झालं आहे, त्यांची 60 दिवसांत शहर विकास आराखड्यात (डीपी- Development Plan) नोंद करा' असं या निर्देशात म्हटलं गेलं आहे. सदर निर्णयामुळे राज्यातील कोळी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नुकतीच मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत शेलारांची मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली जिथं संबंधिक अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती पाहायला मिळाली. जिथं 'मुंबई उपनगरांतील 29 पैकी 23 कोळीवाड्यांचे सीमांकन झालं असून यापैकी पाच कोळीवाड्यांमधील रहिवाशांनी सीमांमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे या कोळीवाड्यांचं पुन्हा सीमांकन करण्यात आले. अद्यापी सहा कोळीवाड्यांचं सीमांकन बाकी असून त्यामध्ये काही भाग हा आदिवासी वस्तीचा असल्याचं कारण समोर येत आहे. या सीमांकन प्रक्रियेत तीन कोळीवाडे नव्याने सापडले', अशी माहिती शेलार यांनी दिली.
कोळीवाडे म्हणजे काय आणि ते मुंबईत कुठे आहेत?
कोळीवाडे हे मुंबईचे पारंपरिक मासेमारी वस्ती आहेत, जेथे कोळी समाजाचे वास्तव्य आहे. ते मुंबई उपनगरात २९ ठिकाणी आहेत, जसे की सायन कोळीवाडा, वांद्रे, चिंबई इ. हे मुंबईचे आद्य रहिवासी मानले जातात.
सीमांकन का आवश्यक आहे?
सीमांकन नसल्याने कोळीवाड्यांना स्लम म्हणून घोषित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे पुनर्विकासात रहिवाशांचे हक्क धोक्यात येतात. सीमांकनामुळे कायदेशीर संरक्षण मिळते आणि डीपीमध्ये नोंद होते.
पुनर्विकास कसा होईल?
एसआरएऐवजी विशेष DCR अंतर्गत होईल. रहिवासी ७-१३ मजली इमारतींसाठी परवानगी मिळवू शकतील, पण मासेमारीसाठी जागा राखीव राहील. पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या सुविधा मिळतील.