English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील कोळीवाड्यांना मोठा दिलासा! पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या निर्देशांमध्ये नेमकं काय?

Mumbai news Ashish Shelar on Koliwada redevelopment: कोळीवाडे मुंबईचा अविभाज्य भाग असून, याच कोळीवाड्यांच्या विकासांसंदर्भातील महत्त्वाचे निर्देश आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Sep 13, 2025, 11:28 AM IST
मुंबईतील कोळीवाड्यांना मोठा दिलासा! पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या निर्देशांमध्ये नेमकं काय?
Mumbai news Ashish Shelar on Koliwada redevelopment plan worli Colaba bandra sion and many more

Mumbai news Ashish Shelar on Koliwada redevelopment : मुंबईतील आद्य रहिवासी अशी ओळख असणाऱ्या काही समुदायांपैकी एक असणाऱ्या कोळी बांधवांना आणि त्यांचं वास्तव्य असणाऱ्या शहरातील कोळीवाड्यांना आता संरक्षण मिळालं असून, पालकमंत्री आशिषे शेलार यांनी यासंदर्भातील निर्देश पारित केले. 'मुंबईतील ज्या कोळीवाड्यांचं सीमांकन झालं आहे, त्यांची 60 दिवसांत शहर विकास आराखड्यात (डीपी- Development Plan)  नोंद करा' असं या निर्देशात म्हटलं गेलं आहे. सदर निर्णयामुळे राज्यातील कोळी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नुकतीच मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत शेलारांची मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली जिथं संबंधिक अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती पाहायला मिळाली. जिथं 'मुंबई उपनगरांतील 29 पैकी 23 कोळीवाड्यांचे सीमांकन झालं असून  यापैकी पाच कोळीवाड्यांमधील रहिवाशांनी सीमांमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे या कोळीवाड्यांचं पुन्हा सीमांकन करण्यात आले. अद्यापी सहा कोळीवाड्यांचं सीमांकन बाकी असून त्यामध्ये काही भाग हा आदिवासी वस्तीचा असल्याचं कारण समोर येत आहे. या सीमांकन प्रक्रियेत तीन कोळीवाडे नव्याने सापडले', अशी माहिती शेलार यांनी दिली. 

हेसुद्धा वाचा : Elphinstone Bridge History : सूत गिरणी, ब्रिटीश राजवट आणि 'एल्फिन्स्टन ब्रिज'; मुंबईचा 'हा' इतिहास विसरून चालणार नाही

या निर्णयाचा नेमका कसा होणार फायदा? 

  • कायदेशीर हक्क : 'डीपी' नोंदीनंतर कोळीवाडे संरक्षित क्षेत्र ठरतील. ज्यामुळं घर दुरुस्ती, नवीन बांधकाम किंवा रस्ते विस्तारासाठी परवानगी मिळणं अधिक सोपं असेल. 
  • पुनर्विकासाच्या संधी: शेलार यांच्या या निर्णयामुळे कोळीवाड्यांचा नियोजित पुनर्विकास शक्य होईल. सध्या, सीमांकन नसल्याने बांधकामे अवैध ठरतात, पण आता DP मध्ये नोंद झाल्याने स्थानिक रहिवाशांना आधुनिक सुविधांसह (पाणी, वीज, रस्ते) पुनर्वसन मिळू शकते. 
  • आर्थिक स्थैर्य: मासेमारी हा कोळी समाजाचा मुख्य व्यवसाय असल्याने, वस्तीची ओळख मिळाल्याने बँक कर्ज, विमा किंवा सरकारी अनुदान मिळणे सोपे होईल. 
  • सामाजिक न्याय: महाराष्ट्र सरकारच्या 'कोळी-कोकणी विकास महामंडळ' सारख्या योजनांना चालना मिळेल. याशिवाय, शेलार यांच्या या पावलामुळे कोळी समाजातील युवकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढतील. राज्य सरकारने नुकतेच कोळी समाजासाठी 50 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची घोषणा केली असून, हा निर्णय त्याला पूरक आहे. 

FAQ

कोळीवाडे म्हणजे काय आणि ते मुंबईत कुठे आहेत?
कोळीवाडे हे मुंबईचे पारंपरिक मासेमारी वस्ती आहेत, जेथे कोळी समाजाचे वास्तव्य आहे. ते मुंबई उपनगरात २९ ठिकाणी आहेत, जसे की सायन कोळीवाडा, वांद्रे, चिंबई इ. हे मुंबईचे आद्य रहिवासी मानले जातात.

सीमांकन का आवश्यक आहे?
सीमांकन नसल्याने कोळीवाड्यांना स्लम म्हणून घोषित केले जाऊ शकते, ज्यामुळे पुनर्विकासात रहिवाशांचे हक्क धोक्यात येतात. सीमांकनामुळे कायदेशीर संरक्षण मिळते आणि डीपीमध्ये नोंद होते.

 पुनर्विकास कसा होईल?
एसआरएऐवजी विशेष DCR अंतर्गत होईल. रहिवासी ७-१३ मजली इमारतींसाठी परवानगी मिळवू शकतील, पण मासेमारीसाठी जागा राखीव राहील. पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या सुविधा मिळतील.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsKoliwada redevelopmentAshish Shelar on Mumbai development planMumbai Koliwada Gaothan demarcationKoliwada Gaothan development plan

इतर बातम्या

38 वर्षांपासून एकट्या राहतात उषा नाडकर्णी, कारण ऐकून तुम्ही...

मनोरंजन