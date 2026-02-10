Crime News : बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट; पहिल्या आरोपीला न्यायालयानं...

Baba Siddique Murder Case: मुंबई उच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाच्या आणि बहुचर्चित अशा बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणी अतिशय महत्त्वाचा निकाल देत पहिल्या आरोपीला जामीन मंजुर केला आहे. काँग्रेसनेते आणि माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणी आरोपी
आकाशदीप करज सिंग याला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. सदर प्रकरणात जामीन मिळालेला तो पहिलाच आरोपी आहे. अधिकृत माहितीनुसार न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने हा निकाल दिला, मात्र, सदर खटला आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेपर्यंत त्याला मुंबई न सोडण्याचा आदेश दिला.
12 ऑक्टोबर 2024 मध्ये मुंबईतील वांद्रे इथं बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर मूळचा पंजाबचा रहिवासी असलेल्या सिंगला नोव्हेंबर अटक करण्यात आली होती. वांद्रे पूर्व इथं पुत्र झिशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाबाहेरच बाबा सिद्दीकी यांच्यावर तीन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली होती. ज्यानंतर पोलीस तपासादरम्यान 26 जणांना अटक करत त्यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सर्व आरोपी सध्या कोठडीत आहेत.
दरम्यान न्यायालयीन जामीन अर्जात सिंग यानं आपल्याला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने अडकवलं गेल्याचा दावा केला. त्याच्यावर फक्त केवळ संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सदस्य असल्याचा आरोप असून हत्येच्या गुन्ह्यात तो सामील असल्याचा कोणताही सबळ पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याचा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. त्यातच सदर प्रकरणी खटला इतक्यात सुरु होण्याची शक्यता नसून, खटल्याविना दीर्घकाळ कारावासात ठेवल्यास आपल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होईल, असं सिंगनं त्याच्या जामीन अर्जात म्हटलं होतं. ज्यानंतर न्यायालयानं त्याला सशर्त जामीन मंजूर करत त्याचा जामीन इतर आरोपींच्या जामीन अर्जांवर कोणताही प्रभाव पाडणार नाही असं न्यायमूर्ती गोखले यांनी स्रष्ट केलं.
न्यायालयानं आकाशदीपला जामीन देण्यापूर्वी अनेक अटीशर्थी लागू केल्या. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला महाराष्ट्रातच रहावं लागणार असून दर एक आठवड्याच्या अंतरानं दर सोमवारी संबंधित पोलीस स्थानकात उपस्थिती दाखवावी लागणार आहे. याशिवास पासपोर्ट पोलिसांकडे सोपवावा लागणार असून, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याला हे राज्य सोडता येणार नाही.