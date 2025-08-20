लेकीचा संघर्ष अखेर फळला अन् आईची माया आसवांमध्ये दिसली... BDD पुनर्वसनाच्या चर्चेत पाहा सर्वात भावनिक Video

BDD Chawl Redevelopment : हक्काचं घर.... फक्त म्हटलं तरीही ही भावना नकळतच सुखावून जाते. स्वत:च्या घरात ठेवलेलं प्रत्येक पाऊस संघर्षाची आठवण करून देतं आणि सोबतच हा संघर्ष एक ना एक दिवस नक्कीच फळेल अशी शाश्वतीसुद्धा देत असतं. अशा असंख्य भावनांचा अनुभव नुकता बीबीडी चाळीतील अनेर रहिवाशांनी घेतला. जिथं बीडीडी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत कैक रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या आणि मोठ्या घराची चावी सुपूर्द करण्यात आली.
मुंबईसारख्या (Mumbai News) शहरात उत्तमोत्तम सुविधा आणि अगदी समुद्राचा सुरेख नजारा दाखवणारी घरं या बीडीडी रहिवाशांच्या वाट्याला आली आणि हा क्षण नेमका कुठे ठेवून सर्वांसमोर मिरवावं, अशीच आनंदाची भावना प्रत्येकाच्या मनात घर करून जाताना दिसली. नुकत्याच पार पडलेल्या एका दिमाखदार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये बीडीडीच्या रहिवाशांना त्यांच्या नव्या घराची चावी देण्यात आली.
अनेकांसाठीच हे क्षण प्रचंड भावनिक होते. जीवनातील कैक वर्षे लहानशा घरात राहत, संघर्षाला तोंड देत पुढं आलेल्या अशाच आपल्या लेकीचं स्वप्न साकार होताना पाहून घराची चावी घेणाऱ्या लेकीला पाहताना तिचा संघर्ष आठवून या मातेचा अश्रू अनावर झाले. 160 चौरस फुटाच्या चाळीतील घरातून आता आपली लेक थेट 500 चौरस फुटांच्या आलिशान घरात राहायला जाणार ही भावनाच त्यांच्यासाठी सुखावणारी होती.
म्हाडा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारानं बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पाहता पाहता वेग धरू लागली आणि ज्या जागेवर बीडीडी चाळी उभ्या होत्या, तिथंच आता आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या असून, या इमारती खऱ्या अर्थानं सामान्यांच्या स्वप्नांना आसरा देणार आहेत असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
2025 च्या अखेरपर्यंत बीडीडी पुनर्वसन प्रक्रियेतून 3000 कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या, नव्या घराची चावी दिली जाण्याचा मानस शासनानं बाळगला असून, येथील रहिवाशांना पुन्हा त्यांच्याच भूमीवर वास्तव्यास येण्याची संधी राज्यातील या बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा पुनर्वसन योजनेतून दिली जाणार आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्प म्हणजे काय?
बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डायरेक्टोरेट) चाळ पुनर्वसन प्रकल्प हा मुंबईतील वरळी, नायगांव, एन.एम. जोशी मार्ग आणि सिवरी येथील शतकानुशतक जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाची सुरुवात कधी झाली?
हा प्रकल्प 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 16,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सुरू झाला. प्रत्यक्ष काम 2021 मध्ये सुरू झाले असून, वरळी येथील पहिल्या टप्प्यातील 556 घरांचे वितरण 14 ऑगस्ट 2025 रोजी झाले.
कोणत्या भागांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जात आहे?
हा प्रकल्प मुंबईतील चार प्रमुख ठिकाणी राबवला जात आहे: वरळी: 121 चाळी, 9,689 रहिवासी
नायगांव (दादर): 42 चाळी, 3,344 रहिवासी
एन.एम. जोशी मार्ग (परळ): 32 चाळी, 2,560 रहिवासी
शिवडी: 12 चाळी (जमीन हस्तांतरण पूर्ण झाल्यावर काम सुरू होईल)
एकूण 207 चाळी आणि 15,593 कुटुंबांचे पुनर्वसन या प्रकल्पांतर्गत होणार आहे.