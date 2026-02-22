मुंबईकरांचा जीव धोक्यात; मुलुंडमागोमाग घाटकोपरमध्ये 'मेट्रो 4' च्या बीमला मोठे तडे

Mumbai News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील मुलुंड परिसरात सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान शनिवारी दुपारी गंभीर अपघात घडला. एलबीएस मार्गावरील उभारणीच्या कामात असलेला काँक्रीट स्लॅब अचानक रस्त्यावर कोसळल्यानं कार आणि रिक्षा या ढिगाऱ्याखाली आली. ज्यामध्ये निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू ओढावला, तर वाहनांचंही मोठं नुकसान झालं. प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार, बांधकामामध्ये होणारी हेळसांड आणि तत्सम कारणांमुळं मुंबईकरांचा जीव धोक्यात आल्याचं यामुळं पाहायला मिळालं आणि पुन्हा एकदा अशाच एका घटनेमुळं मुंबईकरांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटना ताजी असतांनाच आता घाटकोपच्या आर सिटी मॉलजवळ मेट्रो 4 च्या बीमला मोठे तडे गेल्याचं आढळून आलं आहे. याबाबत मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून मेट्रो प्रशासनाला तातडीनं कारवाईचे पत्र पाठवण्यात आलं असून, एका नागरिकानं व्हॉट्सअॅपवर तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेत मेट्रो-४ च्या सर्व बांधकामाची तपासणी, स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे आदेश महापालिकेनं दिले आहेत. या घटनेमुळे मुंबईत मेट्रोच्या कामाच्या दर्जावर शंका उपस्थित केली जात आहे.
एका नागरिकाकडून व्हॉट्सअॅपवर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. एल.बी.एस. रोडवरील आर-सिटी मॉलजवळ मेट्रो लाईन 4 च्या सुपरस्टक्चर बीममध्ये ‘मॅक्रो क्रॅक्स’ दिसून आल्याची माहिती यामाध्यमातून समोर आली होती. ज्यामुळं मुंबईत मेट्रोच्या कामांबाबत पुन्हा एकदा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, सामान्यांचा जीव आणखी किती वेळा धोक्यात घालणार हाच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केला जात आहे.
मेट्रो 4 चा हा पिलर घाटकोपरमधील एलबीएस मार्गावरील आर सिटी मॉलपाशी असून हा अतिशय वर्दळीचा परिसर आहे. हीच परिस्थिती पाहता मुंबई महापालिकेनं तातडीनं दखल घेत मेट्रो प्रशासनाला कठोर शब्दांतील पत्र देत कोणतीही दुर्घटना झाली तर त्याची जबाबदारी मेट्रो प्रशासनाची असेल असं सुनावलं. इतकंच नव्हे, तर पालिकेनं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जिथं स्लॅब कोसळला होता त्याचनजीक हे तडे गेल्यानं आका मेट्रोच्या कामावर सातत्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत.