मुंबईकर लक्ष द्या! दर शुक्रवारी या परिसरात बाईक - कारवर बंदी! काय आहे MMRDAचा नवा नियम?

BKC Public Transport Day : इराण - अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जगावर इंधन तुटवडा जाणवत आहे. अशातच गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना आवाहन केलं होतं की, खाजगी वाहन कमी वापरा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्त जास्त वापर करा. अशातच आता MMRDA ने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील व्यावसायिक केंद्र असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात म्हणजे बीकेसीमध्ये आता साप्ताहिक सार्वजनिक वाहतूक दिन पाळला जाणार आहे. यानियर्णानुसार महिन्यातील दर शुक्रवारी बीकेसीमध्ये कार, बाइकवर बंदी असणार आहे. तर मुंबईकरांनी दर शुक्रवारी बीकेसीमध्ये येण्यासाठी मेट्रो, लोकल, बस सारखा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा असं आवाहन करण्यात आलंय.
मुंबईसह देशात बीकेसी हे सर्वात महत्त्वाच्या व्यावसायिक हब आहे. या बिझनेस हबमध्ये अनेक मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत. या मोठ्या कंपन्यासोबत महत्त्वाचे सरकारी कार्यालयदेखील आहेत. त्यामुळे या परिसरात दररोज दोन लाखांपेक्षा कर्मचारी कामासाठी येत असतात. या कर्मचाऱ्यांसह मोठ्या प्रमाणात अनौपचारिक रोजगार करणारेही येत असतात. त्यामुळे या निर्णयामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
एमएमआरडीए आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने हा उपक्रम राबण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतातील कोणत्याही प्रमुख व्यावसायिक केंद्रात अशा स्वरूपाचा साप्ताहिक सार्वजनिक वाहतूक दिन राबविण्याचा हा पहिलाच उपक्रम असल्याचा दावा केला गेला आहे.