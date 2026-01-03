English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  मुंबई बातम्या
  • BMC Election 2026 : महत्त्वाचं! भाजपकडून मुंबईत सर्वाधिक गुजराती-मारवाडी उमेदवार, तर शिवसेना- मनसेनं...

BMC Election 2026 : महत्त्वाचं! भाजपकडून मुंबईत सर्वाधिक गुजराती-मारवाडी उमेदवार, तर शिवसेना- मनसेनं...

BMC Election 2026 : काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाकडून किती गुजराती-मारवाडी उमेदवार? पाहा मतदारांसाठी महत्त्वाची बातमी...

सायली पाटील | Updated: Jan 3, 2026, 09:43 AM IST
BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सध्या भाजप, शिवसेना शिंदे पक्ष, शिवसेना उबाठा पक्ष आणि मनसे यांनी ही अस्तित्वाची लढाई ठरवली असून, त्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. मतदारांचं लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून पालिकेच्या क्षेत्रात प्रत्येक पक्षानं तसे उमेदवारही दिले आहे. एकिकडे ठाकरेंसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असतानाच भाजपनंही मुंबई मनपाचा गड जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे.

आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका, अशी ओळख असणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने वर्चस्व टिकवण्यासाठी पारंपरिक गुजराती आणि मारवाडी मतदारांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. उपबल्ध आकडेवारीनुसार भाजपने एकदोन नव्हे तर तब्बल 22 गुजराती, मारवाडी उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे.

सहाजिकच ही भाजपची मोठी राजकीय खेळी असून आता त्याचा परिणाम कसा असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, भाजपची ही यादी पाहया मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यंदासुद्धा देशाच्या या आर्थिक राजधानीच्या मनपा निवडणुकीसाठी भाजपनंच सर्वाधिक गुजराती, मारवाडी उमेदवार दिल्याचं स्पष्ट होत आहे.

काय आहे या अमराठी उमेदवारांचं महत्त्वं?

मुंबईचे आद्य रहिवासी म्हणून कोळी, आगरी, पाठारे प्रभू यांना प्राधान्य दिलं जातं, त्याचप्रमाणं गुजराती-मारवाडी समाजही शहरात महत्त्वाचा आहे. भाजपसाठी मुंबई हा पारंपरिक मतदार असून, याच मतदारांसाठी भाजपने मुंबईत 22 गुजराती, मारवाडी उमेदवार दिले आहेत.

भाजपच्या गुजराती आणि मारवाडी उमेदवारांची नावं

जितेंद्र पटेल- प्रभाग 10

जिग्ना शाह- प्रभाग 15

हिमांशू पारेख- प्रभाग 22

नितीन चौहान- प्रभाग 29

धवल व्होरा- प्रभाग 30

सिद्धार्थ शर्मा- प्रभाग 36

हर्ष पटेल- प्रभाग 55

संदीप पटेल- प्रभाग 58

आरती पंड्या- प्रभाग 66

सुनीता मेहता- प्रभाग 71

केसरबेन पटेल – प्रभाग 81

हेतल गाला- प्रभाग 97

हेतल गाला मारवेकर- प्रभाग 103

नील सोमैय्या- प्रभाग 107

धर्मेश गिरी- प्रभाग 130

कशिश फुलवारिया- प्रभाग 151

गोरंग झवेरी- प्रभाग 217

आकाश पुरोहित- प्रभाग 212

रीता मकवाना- प्रभाग 222

रोहन राठोड- प्रभाग 68

कप्लेशा कोठारी, मीनल पटेल

इथं भाजपनं सर्वाधिक गुजराती आणि मारवाडी मतदार दिलेले असतानाच काँग्रेसने सहा गुजराती-मारवाडी उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे, तर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने एक आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एक गुजराती उमेदवार दिला आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेने वडाळा येथून एका गुजराती महिलेला उमेदवारी दिल्याचं म्हटलं जात आहे.

