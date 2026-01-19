English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • BJP कडून सक्त सूचना, पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर जाऊ नका! मुंबईत मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत...

BJP कडून सक्त सूचना, पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर जाऊ नका! मुंबईत मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत...

Mumbai BMC election BJP news :  काही दिवसांपूर्वीच जाहीर झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर आता शहरातील राजकीय पटलांवर अनेक घडामोडींना वेग आला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 19, 2026, 09:17 AM IST
BJP कडून सक्त सूचना, पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर जाऊ नका! मुंबईत मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत...
Mumbai news bmc election dont leave city bjp supeririors devendra fadnavis instruct newly elected corporators amid mayor selection process

Mumbai BMC election BJP news :  मुंबई महानगरपालिकेवर असणारी ठाकरेंची सत्ता मोडित काढत भाजपनं 2026 च्या मनपा निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवलं. मात्र ठाकरे बंधूंच्या युतीनं सत्ताधाऱ्यांना तगडं आव्हान दिलं ही वस्तूस्थितीसुद्धा नाकारता येत नाही. अशा या मुंबईत सध्या महापौरपदी कोण विराजमान होणार? याच चर्चांना उधाण आलेलं असताना भाजपकडून नवनिर्वाचित नगरसेवकांना स्पष्ट आणि तितक्यात थेट अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई सोडू नका.... 

मुंबईतील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना भाजपनं सूचना जारी करत मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी आठ ते दहा दिवस लागणार असल्या कारणानं कोणीच मुंबईबाहेर जाऊ नये अश्या सूचना नगरसेवकांना देण्यात आल्या आहेत. महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यावर भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करण्याचे संकेत वर्तवले जात असून, त्यातूनच नवनिर्वाचित नगरसेवकांना या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

मुंबईमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असून, महापौरपदाची सोडत कधीही जाहीर होऊ शकते आणि यासंदर्भात आदेश काढला जाऊ शकतो. त्यामुळं ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणीही शहर सोडू नये असे सक्त निर्देश भाजपनं जारी केले आहेत. महापौरपदासाठीचा दावा भाजप करणार असल्याची सूत्रांची माहिती असून, यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्याचसंदर्भातील पावलं उचलत नगरसेवकांनी मुंबईतच राहावं अशा सूचना भाजपनं दिल्या आहेत. 

एकनाथ शिंदेंना नगरसेवक फुटण्याची भीती?

शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक हॉटेल मुक्कामी असून, सर्व नगरसेवक वांद्रे येथील ताज लँड्स या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. सत्तास्थापनेपर्यंत नगरसेवक हॉटेलमध्येच राहणार असून, मनपासाठी शिंदेंचं हॉटेल पॉलिटिक्स सध्या चर्चेत आलं आहे. मुंबईत महापौर होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं हॉटेल पॉलिटीक्स नेमकं कोणती वळणं घेतं हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान एकिकडे शिंदेंच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू असताना सध्या भाजपसुद्धा त्यांच्याच मार्गावर असून नगरसेवकांना शहर न सोडण्याच्या सूचना करताना दिसत आहे.

हेसुद्धा वाचा : Video : 'घरात येऊन...'; आमदार अन् माजी महापौरांच्या गटात राडा, हाणामारी- दगडफेक आणि....  

दरम्यान, नगरसेवक फुटण्याच्या भीतीने त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवल्याची टीका सध्या शिंदेंवर होत असून, यावरूनच शिंदेंनी शिवसेना UBTला टोला लगावला आहे. 'त्यांनी त्यांचे नगरसेवक सांभाळून ठेवावेत. आता त्यांना त्यांच्या नगरसेवकांची भीती आहे' असा इशारा एकनाथ शिंदे यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना दिला असल्यानं आता मुंबईच्या राजकारणाला येत्या दिवसांत नेमकं कोणतं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsBMC election newsBMC Election latest UpdateBMC Election resultBMC Election latest update

इतर बातम्या

Video : 'घरात येऊन...'; आमदार अन् माजी महापौरांच्...

महाराष्ट्र बातम्या