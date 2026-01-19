BJP कडून सक्त सूचना, पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर जाऊ नका! मुंबईत मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत...

Mumbai BMC election BJP news : मुंबई महानगरपालिकेवर असणारी ठाकरेंची सत्ता मोडित काढत भाजपनं 2026 च्या मनपा निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवलं. मात्र ठाकरे बंधूंच्या युतीनं सत्ताधाऱ्यांना तगडं आव्हान दिलं ही वस्तूस्थितीसुद्धा नाकारता येत नाही. अशा या मुंबईत सध्या महापौरपदी कोण विराजमान होणार? याच चर्चांना उधाण आलेलं असताना भाजपकडून नवनिर्वाचित नगरसेवकांना स्पष्ट आणि तितक्यात थेट अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईतील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना भाजपनं सूचना जारी करत मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी आठ ते दहा दिवस लागणार असल्या कारणानं कोणीच मुंबईबाहेर जाऊ नये अश्या सूचना नगरसेवकांना देण्यात आल्या आहेत. महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यावर भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करण्याचे संकेत वर्तवले जात असून, त्यातूनच नवनिर्वाचित नगरसेवकांना या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असून, महापौरपदाची सोडत कधीही जाहीर होऊ शकते आणि यासंदर्भात आदेश काढला जाऊ शकतो. त्यामुळं ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणीही शहर सोडू नये असे सक्त निर्देश भाजपनं जारी केले आहेत. महापौरपदासाठीचा दावा भाजप करणार असल्याची सूत्रांची माहिती असून, यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्याचसंदर्भातील पावलं उचलत नगरसेवकांनी मुंबईतच राहावं अशा सूचना भाजपनं दिल्या आहेत.
शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक हॉटेल मुक्कामी असून, सर्व नगरसेवक वांद्रे येथील ताज लँड्स या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. सत्तास्थापनेपर्यंत नगरसेवक हॉटेलमध्येच राहणार असून, मनपासाठी शिंदेंचं हॉटेल पॉलिटिक्स सध्या चर्चेत आलं आहे. मुंबईत महापौर होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं हॉटेल पॉलिटीक्स नेमकं कोणती वळणं घेतं हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान एकिकडे शिंदेंच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू असताना सध्या भाजपसुद्धा त्यांच्याच मार्गावर असून नगरसेवकांना शहर न सोडण्याच्या सूचना करताना दिसत आहे.
दरम्यान, नगरसेवक फुटण्याच्या भीतीने त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवल्याची टीका सध्या शिंदेंवर होत असून, यावरूनच शिंदेंनी शिवसेना UBTला टोला लगावला आहे. 'त्यांनी त्यांचे नगरसेवक सांभाळून ठेवावेत. आता त्यांना त्यांच्या नगरसेवकांची भीती आहे' असा इशारा एकनाथ शिंदे यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना दिला असल्यानं आता मुंबईच्या राजकारणाला येत्या दिवसांत नेमकं कोणतं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.