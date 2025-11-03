Election News : फडणवीस सरकारला Gen Z ची भीती? कोणी आणि का उपस्थित केली ही शंका?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Political News : एकिकडे भारतासह इतरही अनेक देशांमध्ये युवा वर्ग अर्थात सध्या गणले जाणारे Gen Z क्रांती घडवत असताना महाराष्ट्रातील स्थिती पाहता मोठ्या नेत्याचा लक्षवेधी सवाल...   

सायली पाटील | Updated: Nov 3, 2025, 01:26 PM IST
Political News : देशाच्या राजकारणात युवा पिढी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते, इतिहासातही यासंदर्भातील पुरावे असतानाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मात्र लाखो युवा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीनं खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करत सरकारला Gen Z ची भीती वाटतेय का? असा थेट सवाल त्यांनी केला. सोमवारी मुंबईत पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान शेतकरी, पिक विमा, मतदार यादीतील घोटाळा आणि तत्सम मुद्द्यांवर त्यांनी आपले विचार मांडले. 

जेन z ना सरकार घाबरतंय? 

'मतदार यादीसाठी 1 जुलै ही कटऑफ असून, त्यानंतर जी मुलं आणि मुली 18 वर्षांची झाली आहेत त्यांचा मतदानाचा अधिकार या निवडणुकीत वापरता येणार नाही' हे वास्तव ठाकरेंनी माध्यमांपुढे मांडत, 'याच वयाची मुलं सध्या रस्त्यावर येऊन क्रांती करत आहेत. त्यांना जेन झी म्हटलं जात आहे. तर हे सरकार जेन झींना घाबरतंय का?' असा प्रश्नार्थक सूर आळवला. 

लोकसभा ते विधानसभा या पाच महिन्यांमध्ये निर्मला सितारामण यांचे यजमान यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 45 लाख मतदार महाराष्ट्राच्या यादीत घुसवले गेले तर त्या चार महिन्यात हे मतदार कुठून आले? आणि मग 1 जुलैनंतर अधिकृतपणे ज्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे ती महाराष्ट्रातील तरुण पिढी, मतदान का करु शकणार नाही? अशा प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी निवडणूक आयोगासह सत्ताधाऱ्यांवरही केला. इतकंच नव्हे, तर या तरुणाईला विनंतीपर आवाहन करत मविआच्या मतदार ओळख केंद्रावर येऊन नाव नोंदवत मतदानापासून किती मोठा वर्ग आपण वंचित ठेवत आहोत ही बाब लक्षात आणून देण्याकडे आपला कल राहील ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष एकत्र येत...

''संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर 'सत्याच्या मोर्चात' सर्व पक्ष प्रथमच निवडणूक आयोगाविरोधात एकवटले आणि त्यांनी जाब विचारला. त्या भाषणात मी म्हटलं होतं, की आता आम्ही मतदार ओळख केंद्र सुरू करणार आहोत. आताच ती वेळ आहे, आता जर कोण झोपला तर तो संपला. माझ्या मतदार यादीतील पुनर्पडताळणीसाठी आयोगाची लोकं आली होती. निवडणूक आयोगाचं अॅप आणि सर्व्हर हे आयोगाकडून हाताळलं जात नाही अशी शंका आम्हाला आहे. पण हे सामान्यांसोबत होत असेल, नाव वगळलं गेलं तर त्यांनी काय करावं? माझ्यासोबत हे घडलं कारण माझ्या नावे कोणीतरी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला त्या नंबरवर ओटीपी आला असता तर सर्वकाही हॅक झालं असतं. याच्यामागे कोण आहे याची खातरजमा करणं महत्त्वाचं. याचसाठी आम्ही राजकीय पक्ष एकवटलो आहोत. नागरिकांना आवाहन करतो की, त्यांनी कृपया मतदार यादीत नाव पाहा'', असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

दुबार नावं ही निवडणूक आयोगाची भूताटकी...

'दुबार नावं ही निवडणूक आयोगाची भूताटकी आहे. एका घरामध्ये 40- 50 नावांची नोंद आहे, मी मतदारांना आवाहन करतो की, आपल्याला न दिसणारी, आपल्या परवानगीशिवाय घरात राहणारी कोणी माणसं आहेत का, ही निवडणूक आयोगाची भूतं उभी केलियेत ही आपल्या घरात तर नाहीत ना, याची तपासणी मतदार ओळख केंद्रांमध्ये सर्व जात-पात धर्माच्या मतदारांनी करावी, नाव वगळलं गेलंय का, इतर कोणता बदल केला आहे का, अशी मी मागणी करतो', असं आवाहन सामान्य नागरिकांना ठाकरेंनी केलं. 

सरकारकडून शेतकऱ्यांची थट्टा... 

सदर पत्रकार परिषदेची सुरुवातच ठाकरेंनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून करत कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे, असं म्हणत शेतकऱ्यांची हीच मागणी आहे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. यावेळी त्यांनी केंद्राचं पाहणी पथक राज्यात येणार असून हा दौरा 2 तीन दिवसांचाच असल्यानं दोन- तीन दिवसांचत इतक्या मोठ्या मराठवाड्याचा दौरा करणार कसा, कुठे जाणार केंद्रीय पथक आणि त्यानंतर नुकसानीचा अंदाज आल्यानंतर ते प्रस्ताव कधी पाठवणार? असे कैक प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे अद्याप राज्य शासनाकडून कोणताही प्रस्ताव गेला नसल्याचं मला वाटत असल्याची शंका ठाकरेंनी व्यक्त केली. 

यावेळी पिक विम्याच्या नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळणं ही अगदी थट्टाच आहे हा उद्विग्न सूर त्यांनी आळवत, सध्याच्या कर्जाचं शेतकऱ्यानं काय करावं? कर्जाचे हफ्ते भरायचे की नाही ठाकरेंचा सवाल होता. आपण, मुख्यमंत्रीपदी असताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही मागणीशिवाय कर्जमाफी केली होती. आताच्या सरकारकडे सर्व माहितीसुद्धा आहे पण तरीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षाच ही वस्तूस्थिती त्यांनी मांडली. 

FAQ

उद्धव ठाकरेंनी Gen Z आणि मतदानाच्या अधिकाराबाबत काय म्हटले आहे?
उद्धव ठाकरेंनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मतदार यादीसाठी 1 जुलै ही कटऑफ तारीख असल्याने त्यानंतर 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. ते म्हणाले, 'ही तरुण पिढी (Gen Z) रस्त्यावर येऊन क्रांती करत आहे, सरकार त्यांना घाबरत आहे का?' 

मतदार यादीत किती नवीन मतदार जोडले गेले आणि त्याबाबत ठाकरेंचा आरोप काय आहे?
लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकांच्या 5 महिन्यांत महाराष्ट्रात सुमारे 45 लाख नवीन मतदार जोडले गेले, ज्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पतींनी दिली आहे. ठाकरेंनी प्रश्न उपस्थित केला की, हे मतदार कुठून आले? 

विरोधी पक्ष एकत्र येण्याबाबत ठाकरेंनी काय सांगितले?
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर प्रथमच विरोधी पक्ष 'सत्याच्या मोर्चा'त एकत्र येत निवडणूक आयोगाविरोधात उभे राहिले आहेत. ठाकरेंनी सांगितले की, मतदार यादीतील अनियमिततांविरोधात सर्व पक्ष एकवटले असून, मतदार ओळख केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, 'आता झोपला तर संपला.' 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

