Marathi News
चक्क BMC ची गृहयोजना! डिपॉझिट तयार आहे ना? पाहा अर्जापासून निकालापर्यंतची तारीख अन् निवेदनाची संपूर्ण प्रक्रिया...

BMC Housing Scheme : म्हाडाप्रमाणंच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून 426 घरांसाठी एक नवी योजना मुंबईकरांसाठी सुरू करण्यात येणार असून यासाठीच्या महत्त्वाच्या तारखा आहेत... 

सायली पाटील | Updated: Oct 15, 2025, 02:37 PM IST
BMC Housing Scheme : मुंबईत घर खरेदीचं स्वप्न महागलं आहे ही वस्तूस्थिती असली तरीही म्हाडा, सिडको आणि आता थेट मुंबई महानगरालिकेकडूनही या शहरातील घरांची सोडत नागरिकांसाठी जारी करण्यात येते. यातच आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून जारी करण्यात आलेली 426 घरांची सोडत चर्चेत आहे. दक्षिण मुंबईत ही घरं उपलब्ध होत असल्यानं या योजनेसंदर्भात कमालीची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे

426 सदनिकांच्या विक्रीसाठीच्या या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया 16 ऑक्टोबर ते 21 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान पार पडणार आहे. यामध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- 2034 च्या विनियम 15, 33 (20) (ब) अन्वये प्राप्त सदनिकांसाठी सोडत असेल. अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी या सदनिका उपलब्ध असतील. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या निर्देशांअंतर्गत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे.  

  • इच्छुकांनी या योजनेतील अर्जांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://bmchomes.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. सोडतीसंदर्भातील माहिती पुस्तिका दिनांक 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. 
  • 16 ऑक्टोबर 2025 ला सकाळी 10 वाजल्यापासून ऑनलाइन पद्धतीनं अर्ज विक्री आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू होईल. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख असेल 14 नोव्हेंबर 2025 सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत. 
  • अर्ज शुल्क आणि अनामत रक्कम 14 नोव्हेंबर 2025 रात्री 11.59 वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येईल. ज्यानंतर योजनेसाठी पात्र अर्जदारांची अंतिम यादी दिनांक 18 नोव्हेंबर 2025 ला सायंकाळी 5 वाजता जाहीर करण्यात येईल. अंतिम सोडत प्रक्रिया दिनांक 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सायंकाळी 5 वाजता पार पडेल. 
  • सोडतीतून निवड झालेल्या यशस्वी तसंच प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदारांची नावं 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी सायंकाळी 5 वाजता संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

इतर कोणतीही शंका असल्यास संपर्क साधा... 

या सोडतीसंदर्भात कोणतीही शंका आणि सविस्तर माहिती, मदतीसाठी 022-22754553  या मदतसेवा क्रमांकावर किंवा  bmchomes@mcgm.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. आणखी एक पर्याय म्हणजे ‘सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता), चौथा मजला, विस्तारित इमारत, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई – 400001’ या पत्त्यावर कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत संपर्क साधावा, अशीही माहिती प्रशासनानं जारी केली आहे. 

FAQ

बीएमसी घरकुल योजनेबद्दल सांगा?
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने दक्षिण मुंबईत 426 सदनिका (घरे) विक्रीसाठी सोडत काढली आहे. ही योजना अत्यल्प उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) साठी आहे. 

ही घरं कुठे आणि किती आहेत?
दक्षिण मुंबईत एकूण 426 सदनिका उपलब्ध आहेत. ही योजना मुंबईतील घरखरेदीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाडा, सिडकोप्रमाणे बीएमसीकडून सुरू करण्यात आली आहे

योजनेसाठी पात्र कोण?
अत्यल्प उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) मधील नागरिक पात्र आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया 16 ऑक्टोबर ते 21 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान होईल. इच्छुकांनी पात्रता तपासण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती पाहावी.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

