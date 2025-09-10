मुंबईतील नवविवाहितांना मोठा दिलासा! आता 'या' दिवशीही विवाह नोंदणी शक्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Marriage Certificate Registration: मुंबई पालिकेने मुंबईतील नवविवाहितांना मोठा दिलासा देत एक खास सेवा देण्याचं ठरवलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 10, 2025, 01:17 PM IST
Marriage Certificate Registration: महानगरपालिकेने नवविवाहितांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता शनिवार आणि रविवारीही विवाह नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी पालिकेने खास ‘वीकेंड मॅरेज रजिस्ट्रेशन सर्व्हिस’ सुरू केली आहे. एवढेच नाही, तर नोंदणीच्या दिवशीच विवाह प्रमाणपत्र देण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी दीर्घ प्रतीक्षा करण्याची गरज राहणार नाही. सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान दररोज होणाऱ्या विवाह नोंदणींपैकी 20 टक्के नोंदणी या ‘फास्ट ट्रॅक मॅरेज रजिस्ट्रेशन सर्व्हिस’ अंतर्गत राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या सेवेमुळे दाम्पत्यांना त्याच दिवशी विवाह प्रमाणपत्र मिळणार आहे. वर्षभरात सुमारे 30 ते 35 हजार विवाहांची नोंदणी होत असल्याने या नवीन उपक्रमामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

शनिवारी सेवा असलेले विभाग

ए, सी, ई, एफ दक्षिण, जी दक्षिण, एच पूर्व, के पूर्व, पी दक्षिण, पी उत्तर, आर मध्य, एल, एम पश्चिम आणि एस या 13 वॉर्ड कार्यालयांत विवाह नोंदणी सेवा सुरू राहील.

रविवारी सेवा असलेले विभाग

बी, डी, एफ उत्तर, जी उत्तर, एच पश्चिम, के पश्चिम, पी पूर्व, आर दक्षिण, आर उत्तर, एन, एम पूर्व आणि टी या 12 वॉर्ड कार्यालयांत विवाह नोंदणी होईल.

कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही नवीन सेवा येत्या रविवारीपासून सुरू होणार आहेत. शनिवारी व रविवारी सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेतच नोंदणी होईल. मात्र, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी या सेवा बंद राहतील.

‘फास्ट ट्रॅक’ नोंदणीसाठी नियमित शुल्कासोबत 2,500 रुपये अतिरिक्त आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे नोंदणीची प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होणार असल्याचे उपआयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे यांनी सांगितले.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

