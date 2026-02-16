मुंबई महापालिकेतील ‘त्या’ 3 मैत्रिणी, माजी महापौर अन् मानापमान नाट्य... काय घडलं?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai BMC News) मुंबई महानगरपालिकेत काही दिवसांपूर्वीच महापौरपदासाठीचा शपथग्रहण समारंभ पार पडला. सभागृहाच्या पहिल्याच दिवशी राजकीय नाट्य पाहायला मिळालं. त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडीसुद्धा अगदी सर्वज्ञात आहेत. प्रत्यक्षात आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असणाऱ्या या मुंबईत आता एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत असून, शहराच्या राजकीय नाटकात आता नवा अंकही जोडल्याचं पाहायला मिळालं.
मुंबई महापालिकेतील सभागृहात कोणी कुठे बसायचं यावरुन सध्या ठाकरेंच्या शिवसेनेत मानापमान नाट्य रंगलं. किशोरी पेडणेकरांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यानं इतर ज्येष्ठ नगरसेवक आणि माजी महापौर नाराज आहेत हे सध्या स्पष्ट होत आहे. सोमवार, 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी विरोधी पक्षनेतेपद स्विकारतानाही किशोरी पेडणेकरांसोबत त्यांच्या पक्षातील सदस्यांचा उत्साह दिसला नाही.
विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची जागा सभागृहातील डाव्या बाजुला पहिल्या बाकावर ठरलेली असते. मात्र, या पहिल्या बाकावर बसण्याकरता ठाकरेंच्या शिवसेनेतील माजी महापौरांमध्येच चुरस लागली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर किशोरी पेडणेकर यांची पहिल्या बाकावर वर्णी लागली. मात्र, विशाखा राऊत, श्रद्धा जाधव आणि मिलींद वैद्य या तीन माजी महापौरांनाही पहिल्या बाकावरच जागा मिळावी अशी इच्छा आहे.
किशोरी पेडणेकरांनीच सर्व विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांना पहिल्या बाकावर जागा मिळावी हा प्रस्ताव गटनेता बैठकीत मांडला आणि पहिल्या बाकावरुन आपल्याच पक्षातील माजी महापौर सदस्यांचा पत्ता कापला. त्यामुळे, ठाकरेंच्या शिवसेनेला एमआयएम, काँग्रेस, सपा, मनसे यांच्या गटनेत्यांसोबत मांडीला मांडी लावुन एकाच बाकावर बसावं लागणार असल्यानं हे नाराजीनाट्य आता कुठवर सुरू राहतं आणि किती रंग धरतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
इथं हे नाराजीनाट्य सुरू असतानाच तिथं किशोरी पेडणेकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी येताच त्यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. कधीहील महिलांना संपर्कप्रमुख पद नसताना संपूर्ण कोकण आणि सिंधुदुर्ग भाग आपल्याकडे सोपवण्यात आल्याची आठवण पेडणेकर यांनी करून दिली. मुंबईकरांचं जनजीवन विस्कळीत, धुळमय आणि खड्डेमय केलं असून त्यावर बोलू दिलं जात नाही असा आरोप पेडणेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर करत निषेधाची भाषा केली. मुलूंड दुर्घटनेचाही संदर्भ त्यांनी यावेळी दिला. मृतांना श्रद्धांजली देण्याची भूमिकाही सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली नाही, असं त्या म्हणाल्या. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला आव्हान देणार असल्याचा इशाराच जणू पेडणेकरांनी दिला.