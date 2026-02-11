English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत पहिल्याच दिवशी एकटी पडली? सभागृहात काय घडलं पाहा....

ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत पहिल्याच दिवशी एकटी पडली? सभागृहात काय घडलं पाहा....

BMC Mayor Election 2026 : मुंबई मनपा निवडणुकीनंतर अखेर शहराला महापौर मिळाल्या आणि महानगरपालिकेच्या कार्यवाहीतील पहिल्याच दिवशी सभागृहात प्रचंड गोंधळाची स्थिती पाहायला मिळाली.   

सायली पाटील | Updated: Feb 11, 2026, 01:52 PM IST
ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत पहिल्याच दिवशी एकटी पडली? सभागृहात काय घडलं पाहा....
mumbai news BMC Mayor Election 2026 shivsena ubt left alone in corporation hall as mns took neutral stand latest political update

BMC Mayor Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक सर्वार्थानं महत्त्वाची ठरली ती म्हणजे ठाकरे बंधूंसाठी. कैक वर्षांचा राजकीय आणि कौटुंबीक दुरावा मिटवत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे राजकीय पक्षसुद्धा या निवडणुकीत एकत्र लढले. मतदान झालं, निवडणुकीचा निकालही लागला. मात्र त्यानंतर काही समीकरणं वेगळं रुप घेताना दिसली. याचीच प्रचिती मुंबई मनपातील सभागृहात कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी पाहायला मिळाली. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरेंची शिवसेना एकटी पडली?

ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत पहिल्याच दिवशी एकटी पडली? असाच प्रश्म महापौर निवडीच्या कार्यक्रमादरम्यानची दृश्य पाहून अनेकांच्या मनात घर करून गेला. 
महापौर निवड कार्यक्रमाच्या पद्धतीवर शिवसेना ठाकरेंच्या नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवत सभागृहात गोंधळ घातला, भाजप विरोधीत जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. असं असतानाच या घोषणायुद्धात आणि हरकतीच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंच्या मनसेनं, मनसैनिकांच्या वतीनं मात्र कोणतीच भूमिका घेण्यात आली नाही. इथं मनसेनं ठाकरेंच्या नगरसेवकांना साथ न देता शांत बसणं पसंत केलं आणि अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. 

पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोणत्या मुद्द्यावरून खडाजंगी?

महापौर निवडीच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. भाजपच्या नगरसेवकांनी सभागृहात 'जय श्रीराम' आणि 'मोदी-मोदी'च्या घोषणा देऊन पालिका सभागृह डोक्यावर घेतलं. भाजपच्या नगरसेवकांकडून मोदी-मोदीचा जयघोष थांबत नसतानाच समोर उभ्या असलेल्या ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी भाजपच्या 'मोदी-मोदी' पाठोपाठ अचानक 'चोर है, चोर है', अशा घोषणा सुरु केल्या. ठाकरे गटाच्या या अनपेक्षित पवित्र्यामुळे भाजप नगरसेवकांनी 'मोदी-मोदी'च्या घोषणा थांबवल्या. मात्र, लगेचच भाजपच्या नगरसेवकांनी 'देवाभाऊ-देवाभाऊ' नावाचा गजर सुरु केला. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत 'इतकी' रक्कम, कुठून आला हा पैसा?

घोषणांची ही खडाजंगी इथं थांबली नाही. तर पुढं, ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी 'चोर है'च्या घोषणा थांबवल्या आणि  'ठाकरे-ठाकरे' नावाचा जयघोष सुरु केला. या घोषणांमुळे पालिकेचे सभागृह दणाणून गेलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम सभागृहाच्या गॅलरीत बसून हा प्रकार शांतपणे पाहत होते. पहिल्याच दिवशी ठाकरे गट आणि भाजप आमनेसामने आल्याने आता आगामी काळातही या दोन पक्षांमध्ये अशाच प्रकारची खडाजंगी होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
BMC Mayor Election 2026BMC Election 2026Mumbai newsShivsena UBTmns

इतर बातम्या

रणवीर आणि रोहित शेट्टी नंतर सलमानच्या नातेवाईकाला आली लॉरेन...

मनोरंजन