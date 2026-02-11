ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत पहिल्याच दिवशी एकटी पडली? सभागृहात काय घडलं पाहा....

BMC Mayor Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक सर्वार्थानं महत्त्वाची ठरली ती म्हणजे ठाकरे बंधूंसाठी. कैक वर्षांचा राजकीय आणि कौटुंबीक दुरावा मिटवत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे राजकीय पक्षसुद्धा या निवडणुकीत एकत्र लढले. मतदान झालं, निवडणुकीचा निकालही लागला. मात्र त्यानंतर काही समीकरणं वेगळं रुप घेताना दिसली. याचीच प्रचिती मुंबई मनपातील सभागृहात कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी पाहायला मिळाली.
ठाकरेंची शिवसेना महापालिकेत पहिल्याच दिवशी एकटी पडली? असाच प्रश्म महापौर निवडीच्या कार्यक्रमादरम्यानची दृश्य पाहून अनेकांच्या मनात घर करून गेला.
महापौर निवड कार्यक्रमाच्या पद्धतीवर शिवसेना ठाकरेंच्या नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवत सभागृहात गोंधळ घातला, भाजप विरोधीत जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. असं असतानाच या घोषणायुद्धात आणि हरकतीच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंच्या मनसेनं, मनसैनिकांच्या वतीनं मात्र कोणतीच भूमिका घेण्यात आली नाही. इथं मनसेनं ठाकरेंच्या नगरसेवकांना साथ न देता शांत बसणं पसंत केलं आणि अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या.
महापौर निवडीच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. भाजपच्या नगरसेवकांनी सभागृहात 'जय श्रीराम' आणि 'मोदी-मोदी'च्या घोषणा देऊन पालिका सभागृह डोक्यावर घेतलं. भाजपच्या नगरसेवकांकडून मोदी-मोदीचा जयघोष थांबत नसतानाच समोर उभ्या असलेल्या ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी भाजपच्या 'मोदी-मोदी' पाठोपाठ अचानक 'चोर है, चोर है', अशा घोषणा सुरु केल्या. ठाकरे गटाच्या या अनपेक्षित पवित्र्यामुळे भाजप नगरसेवकांनी 'मोदी-मोदी'च्या घोषणा थांबवल्या. मात्र, लगेचच भाजपच्या नगरसेवकांनी 'देवाभाऊ-देवाभाऊ' नावाचा गजर सुरु केला.
घोषणांची ही खडाजंगी इथं थांबली नाही. तर पुढं, ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी 'चोर है'च्या घोषणा थांबवल्या आणि 'ठाकरे-ठाकरे' नावाचा जयघोष सुरु केला. या घोषणांमुळे पालिकेचे सभागृह दणाणून गेलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम सभागृहाच्या गॅलरीत बसून हा प्रकार शांतपणे पाहत होते. पहिल्याच दिवशी ठाकरे गट आणि भाजप आमनेसामने आल्याने आता आगामी काळातही या दोन पक्षांमध्ये अशाच प्रकारची खडाजंगी होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.