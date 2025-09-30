तर 'त्या' घर खरेदीदारांचा पुनर्विकास महाराष्ट्र शासन करणार नाही; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Mumbai News : घर खरेदी करणं हे प्रत्येक व्यक्तीचं स्वप्न असतं. आपल्या हक्काच्या घरात कुटुंबासोबत राहणं याहून सर्वाधिक आनंद देणारी भावना नसते. मात्र हेच घर अवैध बांधकामाच्या श्रेणीत असेल तर? तर मात्र संकटं वाढू शकतात आणि यासंदर्भातील संकेत नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारी कोषातून नालासोपाऱ्यातील 41 अवैध इमारतीतील घर खरेदीदारांच्या पुनर्विकासाच्या मागणीवर नकारात्मक सूर आळवला आहे. तर, सदर अवैध बांधकाम करणाऱ्या विकासकांविरोधातही कठोर कारवाईची भूमिका न्यायालयानं मांडली आहे. वसई विरार महानगरपालिकेला न्यायालयानं स्पष्ट सूचनावजा आदेश देत अवैध इमारतींच्या पाडकामानंतर कोणत्याही विकासकाला तिथं पुनर्बांधणी कामासाठी परवानगी न देण्याचं सांगितलं आहे.
विकासक आणि घर मालकानं कोणत्याही इतर व्यावसायिकासमवेत देवाणघेवाणीचा व्यवहार करू नये. दरम्यान सदर प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेविरोधात इथं काही नागरिकांनी विकासक अर्थात बिल्डरसह मिळून कोणत्याही परवानगीशिवार इमारतीतील घरांचा व्यवहार केला. यासाठी अशा नागरिकांचत्या पुनर्विकासाचा आर्थिक भार सरकारवर टाकता कामा नये.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये अवैध इमारत जमीनदोस्त केल्यामुळं अडीच हजार नागरिक बेघर झाले. ज्यानंतर या नागरिकांनी जय अंबे वेल्फेअर सोसायटीच्या माध्यमातून न्यायालयाचं दार ठोठावलं. मात्र न्यायालयानं घर खरेदीदारांवर आणि त्यांच्या चलाखीवर तीव्र शब्दांत नाराजीचा सूर आळवला. न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोभे यांच्या खंडपीठानं याचिकेमध्ये विकसकाला प्रतिवादी म्हणून समाविष्ठ करण्याते आदेश दिले. .
नालासोपाऱ्यातील 41 अवैध इमारतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी कोषातून या अवैध इमारतींच्या घर खरेदीदारांच्या पुनर्विकासाच्या मागणीला नकार दिला आहे. न्यायालयाने विकासकांविरुद्ध कठोर कारवाईची भूमिका घेतली असून, वसई-विरार महानगरपालिकेला इमारतींच्या पाडकामानंतर कोणत्याही विकासकाला पुनर्बांधणीची परवानगी न देण्याचा आदेश दिला आहे.
घर खरेदीदार आणि विकासकांवर न्यायालयाने काय सूचना केल्या आहेत?
न्यायालयाने घर मालक आणि विकासकांना कोणत्याही इतर व्यावसायिकासोबत देवाणघेवाणीचा व्यवहार करू नये अशी सूचना केली आहे. परवानगीशिवाय घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना पुनर्विकासाचा आर्थिक भार सरकारवर टाकता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
या प्रकरणामुळे किती लोक बेघर झाले आणि याचिका कशी दाखल झाली?
अवैध इमारती जमीनदोस्त झाल्याने अडीच हजार नागरिक बेघर झाले. या नागरिकांनी जय अंबे वेल्फेअर सोसायटीच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.