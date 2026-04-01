English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • मुंबई बातम्या
Mumbai News : गर्भधारणा, त्यासाठीचं वय आणि त्यासाठीच्या पद्धतींसंदर्भात अनेकांची विविधं मतं असून महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनंही काही गोष्टी अतीव महत्त्वाच्या असतात ही बाब नाकारता येणार नाही.   

सायली पाटील | Updated: Apr 1, 2026, 08:06 AM IST
पन्नाशीपुढील महिलांना 'एआरटी' तंत्रानं गर्भधारणा करता येईल? न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचं लक्ष
Mumbai News : महिलांमध्ये होणारी गर्भधारणा, महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं काही महत्त्वाचे निकष या आणि अशा अनेक मुद्द्यांना अनुसरून बऱ्याचदा भूमिका मांडण्यात येतात. मात्र, आता हीच बाब न्यायालयाच पोहोचली असून पन्नाशीपुढील महिलांनी एसआरटी अर्थात सहायक प्रजनन तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यासंदर्भातील निर्णय न्यायालय घेणार आहे. वरील तंत्राच्या वापरानं मूल जन्माला घालणं वैद्यकीयदृष्ट्या नेमकं किती सक्षम असेल आणि ही बाब स्वीकारार्ह असेल का, याबाबतचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय घेणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणी दाखल केली याचिका? 

अनुक्रमे 55 आणि 53 वर्षांच्या महिलांनी एआरटी अधिनियमातील 21 (जी) च्या कायदेशीर तरतुदींना आव्हान दिलं आहे. जिथं (तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं) शुक्राणू स्वीकारणाऱ्या महिलेचं वय 50 वर्षे (कमाल) असणं  अपेक्षित आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे होईल. 

याचिकाकर्त्या महिला त्यांच्या प्रगत वयात गर्भधारणा करून मूल जन्माला घालण्यास सक्षम आहेत, असं अधोरेखित करणारा उल्लेख याचिकांमध्ये करण्यात आलेला नाही असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची न्यायालयाने 'न्यायालय मित्र' म्हणून नियुक्ती केली आहे. ज्यामुळं आता पुढील सुनावणी 22 एप्रिल रोजी पार पडेल.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयापुढं मांडलेल्या माहितीनुसार राज्य शासनानं 'एआरटी'मध्ये अशी अट घातली आहे की, पुरुष 55 वर्षांपर्यंत शुक्राणू दान करू शकतो. तर, त्या शुक्राणूंचा स्वीकार करून गर्भवाढविणाऱ्या महिलेसाठी कमाल वयोमर्यादा ही 50 वर्षे इतकी आहे.

कायद्यातील तरतुदींनुसार एआरटी प्रक्रियेमध्ये शरीराच्या बाहेर शुक्राणू किंवा अंडाणू हाताळून गर्भधारणा करण्यासाठीच्या सर्व तंत्रांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेनंतर गॅमेट किंवा भ्रूण स्त्रीच्या प्रजनन प्रणालीमध्ये स्थानांतरित केलं जातं. दरम्यान आता न्यायालयाकडून या प्रकरणात नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
