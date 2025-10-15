English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील ₹3,000,000,000 चा मोठा प्रकल्प रद्द; काम सुरू असतानाच एकाएकी का घेण्यात आला हा निर्णय?

Mumbai News : मुंबईतील एका बड्या प्रकल्पासंदर्भात रातोरात अनपेक्षित निर्णण. आधी ₹3,000,000,000 चा खर्च ठरला आणि आता प्रकल्पच रद्द झाला... काय बिनसलं?   

सायली पाटील | Updated: Oct 15, 2025, 08:34 AM IST
मुंबईतील ₹3,000,000,000 चा मोठा प्रकल्प रद्द; काम सुरू असतानाच एकाएकी का घेण्यात आला हा निर्णय?
Mumbai news citing oppose from locals Bollywood Theme Park Project Worth Rs 300 Crore Cancelled

Mumbai News : मुंबई शहराची व्याख्या सांगताना किंवा या शहराची ओळख करून देताना अनेकदा या शहराचा वेग केंद्रस्थानी ठेवला जातो. एक असं शहरस जे कधीच थांबत नाही... एक असं शहर जे अनेकांनाच आसरा देतं आणि एक असं शहर जिथं दर दिवशी अब्जावधींची आर्थिक उलाढाल होते. अशा या मुंबई शहराचा चेहरामोहरा मागील दोन दशकांमध्ये अतिशय झपाट्यानं बदलला आहे. किंबहुना शहरात होणारे बदल सातत्यपूर्ण असून अनेक मोठे प्रकल्पसुद्धा आकार घेताना दिसत आहे. मात्र याच वेगवान मुंबईत एका मोठ्या प्रकल्पाला नुकताच जवळपास कायमस्वरुपी ब्रेक लागल्याचं अर्थात तो प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

₹3,000,000,000 चा कोणता प्रकल्प रद्द? 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ‘अंधेरी पश्चिम – मंडाले मेट्रो २ ब’ या मार्गिकेवरील 355 खांबाखाली बॉलिवूड थीम पार्क उभारण्याचं काम हाती घेण्यात आलं होतं. पण, प्रकल्पाची घोषणा झाल्या क्षणापासूनच त्याला विरोधाचा सामना करावा लागला होता. सदर प्रकल्पामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी प्रकल्पास कडाडून विरोध केला. किंबहुना त्यासाठी आंदोलनही केलं. अखेर या विरोधापुढं प्रशासनानं माघार घेत तब्बल ₹3,000,000,000 च्या खर्चानं उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प रद्द केला. 

काय होतं प्रकल्पाचं स्वरुप? 

‘मेट्रो २ ब’ ही मार्गिका एस. व्ही. रोडवरील वांद्रे पश्चिम, खार, जुहू या भागांतून जात असून याच भागात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारही वास्तव्यास आहेत. ज्यामध्ये अभिनेत्यांपासून निर्माते आणि दिग्दर्शकांचा समावेश आहे. सदर परिसर आणि कलाजगताशी असणारं त्याचं नातं पाहता इथं चित्रपटसृष्टीचा इतिहास एका वेगळ्या माध्यमातून मांडण्यासाठी स्थानिक आमदार आणि राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती.  एमएमआरडीएनं या प्रकल्पाला स्वीकृती देत त्यासाठी तब्बल 300 कोटींची मांडणी केली. मात्र सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प स्थानिकांच्या विरोधाचा धनी ठरला. 

सदर रक्कम आणि प्रकल्पासाठी होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर असल्याचा आरोप नागरिक आणि काँग्रेसचे माजी नगरसेवक असिफ झकेरिया यांनीही केला. सुरुवातीपासूनच प्रकल्प रद्द होण्याची मागणी जोर धरु लागली. थीम पार्कऐवजी मोकळ्या जागेत वृक्षलागवड करावी अशी मागणीही स्थानिकांनी केली आणि अखेर ही मागणी मान्य होत थीम पार्कच्या प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

FAQ

मुंबईत रद्द झालेला कोणता प्रकल्प आहे?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कडून ‘अंधेरी पश्चिम – मंडाले मेट्रो 2 बी’ मार्गिकेवरील 355 खांबाखाली बॉलिवूड थीम पार्क उभारण्याचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. 

या प्रकल्पाची एकूण किंमत किती होती?
प्रकल्पासाठी तब्बल ₹300 कोटी खर्चाची मांडणी करण्यात आली होती. हा खर्च जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

प्रकल्पाची संकल्पना कोणी मांडली?
स्थानिक आमदार आणि राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी ही संकल्पना मांडली होती. MMRDA ने याला स्वीकृती देत खर्चाची तरतूद केली होती.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbai Latest Newsmumbai marathi newsBollywood Theme Park Project Worth Rs 300 Crore Cancelled Decisionmumbai projects

इतर बातम्या

दक्षिणेकडे पाऊस, उत्तरेकडे थंडी, महाराष्ट्रात जलधारांसह उष्...

महाराष्ट्र बातम्या