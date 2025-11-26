English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई हादरली! वाढदिवसाचा केक कापण्यासाठी बोलवून अंडी, दगड फेकले; नंतर मित्रावरच पेट्रोल टाकून...

Mumbai Crime News : 21 वर्षीय कॉलेज तरुणावर वाढदिवसाच्याच निमित्तानं जीवघेणा हल्ला, घटनाक्रम हादरवणारा...   

सायली पाटील | Updated: Nov 26, 2025, 09:30 AM IST
मुंबई हादरली! वाढदिवसाचा केक कापण्यासाठी बोलवून अंडी, दगड फेकले; नंतर मित्रावरच पेट्रोल टाकून...
Mumbai news College student celebrating birthday injured after friend sets him fire five arrested

मनोज कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai Crime News) मुंबईतील विनोबा भावे पोलीस स्टेशन हद्दीत वाढदिवस साजरा करण्याच्या बहाण्याने पाच मित्रांनी अब्दुल रहमान या 21 वर्षीय विद्यार्थ्यावर पेट्रोल टाकून त्याला जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना घडली. 25 नोव्हेंबरच्या रात्री अब्दुल रहमान त्याचा 21वा वाढदिवस साजरा करत असताना ही भयानक घटना घडली.

घटनाक्रम भयभीत करणारा! 

अब्दुल रहमानच्या भावाच्या म्हणण्यानुसार, 25 नोव्हेंबर रोजी रात्री ठीक 12 वाजता पाच मित्रांनी अब्दुलला वाढदिवस साजरा करण्यासाठी बोलावलं. ते त्यांच्यासोबत केक घेऊन आले होते. अब्दुल घराखाली आला तेव्हा अयाज मलिक, अशरफ मलिक, कासिम चौधरी, हुजैफा खान आणि शरीफ शेख या पाच मित्रांनी केक कापण्याच्या बहाण्याने प्रथम त्याच्यावर अंडी आणि दगड फेकले. त्यानंतर, त्यांनी त्यांच्या स्कूटरवर बाटलीत आणलेला ज्वलनशील पदार्थ  अब्दुलवर ओतला आणि त्याला जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सोसायटीमधील सीसीटीव्हीत ही सर्व दृश्य कैद झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. अब्दुलने या प्रसंगी आपले कपडे काढून आग विझवण्यात यश मिळवले, परंतु तोपर्यंत तो गंभीरपणे भाजला होता. 

पीडितच्या भावाने ही गंभीर घटना घडल्यानंतर संकटात सापडलेल्या त्याच्या भावाच्या मदतीला कोणीही आले नाही असा आरोप केला आहे. गंभीर जखमी अब्दुल रहमानला ताबडतोब जवळच्या सिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

पीडिताच्या तक्रारीनंतर, विनोबा भावे पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली आणि पाचही आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 3 (5) आणि 110 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना अटक केली. पोलिसांनी मंगळवारी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले, जिथे त्यांना 29 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

मैत्रीचे रूपांतर शत्रुत्वात का झाले? 

आरोपीने अब्दुल रहमानवर ओतलेला पदार्थ पेट्रोल होता की आणखी काही याचा आता पोलीस कसून तपास करत आहेत. अब्दुल रहमान हा अकाउंटिंग अँड फायनान्स (BAF) च्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. आता प्रश्न असा आहे की: मैत्रीचे रूपांतर शत्रुत्वात का झाले? पाचही मित्रांनी त्यांच्याच जोडीदाराविरुद्ध हा जघन्य गुन्हा का केला? पेट्रोल का? हे जाणूनबुजून केलेले कट होते की जुन्या वैमनस्याचा परिणाम होता? सध्या पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपींची चौकशी केल्यानंतरच या भयानक घटनेमागील खरे हेतू उघड होतील हेच स्पष्ट होत आहे.

