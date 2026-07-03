UP, बिहार नाही मुंबईतील घटना! बिल्डींगवरचा अख्खा मोबाइल टॉवरच गेला चोरीला; नेमकं घडलं काय?

मुंबई | विहीर चोरीला, मंदिर चोरीला या अशा घटनांची वृत्त आतापर्यंत अनेकदा पाहायला मिळाली. बिहार, उत्तर प्रदेशातून अनेकदा अशी वृत्त समोर येतात आणि प्रत्येकालाच हैराण करून जातात. आता मात्र मुंबईतच अशी हैराण करणारी घटना घडल्यानं प्रत्येकाच्याच भुवया उंचावत आहेत. कारण ही घटना आहे एका चोरीची.... मोबाईल टॉवरच्या चोरीची!
शहरातील गजबजलेल्या एका भागातून चक्क 10 लाखांहून अधिक किमतीचा मोबाईल टॉवरच चोरट्यांनी पळवला. बोरिवली पूर्व इथं असणाऱ्या एका गृहनिर्माण संस्थेत ही घटना घडली. जिथं इमारतीवरील लाखोंच्या किमतीतील मोबाइल टॉवर आणि त्यावरील उपकरणंसुद्धा चोरीला गेली. सदर खळबळजनक प्रकारानंतर न्यायदंडाधिकारी कोर्ट, बोरिवली यांच्या आदेशानंतर अखेर कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीत तंत्रज्ञ म्हणून कार्यरत असणाऱ्या बाबू पोकळे यांनी कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून या प्रकरणाची तक्रार केली. कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी ही तक्रार दाखल केली.
उपलब्ध माहिती आणि तक्रारीनुसार बोरिवली पूर्वेतील मातृ आशिष को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या इमारतीवर 2009 मध्ये मोबाइल टॉवर उभारण्यात आला होता. पुढे विलिनीकरण प्रक्रियेनंतर या टॉवरची मालकी जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे आली. जून 2022 मध्ये मात्र क अनपेक्षित बाब लक्षात ली. कारण, कंपनीकडून टॉवरच्या पाहणीच्या सूचना मिळताच कंपनीच्या व्यक्तीनं (तक्रारदारानं) घटनास्थळी भेट दिली. मात्र तिथं मोबाईल टॉवरच नव्हता.
आजुबाजूला पाहणी केली असता काही अनोळखी व्यक्तींनी टॉवरच नव्हे, तर शेल्टर, एसएमपीएस बॅटरी बँक, एअर कंडिशनर आणि काही इतर तांत्रिक उपकरणंही लंपास केल्याचं उघडकीस आलं. घटनेनंतर कंपनीने प्रथमवर्ग 3 न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. ज्यानंतर न्यायसंहितेच्या कलम 156 (3) अंतर्गत पोलिसांना गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश दिले.
सध्या या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला असून, लाखो रुपयांचा मोबाइल टॉवर आणि महागडी उपकरणं नेमकी कुठे गेली आणि कशी पळवण्यात आली या मार्गानं तपास सुरू केला आहे.