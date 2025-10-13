मुंबईतील 'या' वर्दळीच्या रस्त्यांवर अचानक जाणवतायत कंपनं; तज्ज्ञांनी वर्तवला धोका

Mumbai News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील ऐतिहासिक अशा एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामास सुरुवात झाली. हा पूल जिथं आहे तिथूनच एक 'डबल डेकर' पूल शहराच्या वाहतुकीत योगदान देणार आहे. दरम्यान, सध्या ही वाट अर्थात परळला प्रभादेवीशी जोडणारा हा रस्ता बंद असल्या कारणानं बहुतांश वाहतूक दादर टिळक पूल, करी रोड पूल, चिंचपोकळी पूल इथून वळवण्यात आली आहे. एरव्हीही गजबजलेल्या मुंबईच्या या रस्त्यांवर आता तुलनेहून अधिक वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत असतानाच एक धक्कादायक वृत्त समोर आलं आहे.
प्रचंड वर्दळीच्या अशा मुंबईतील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर सध्या कंपनं जाणवण्यास सुरुवात झाल्यानं आता वाहतूक यंत्रणेसह मुंबई पालिका प्रशासन आणि बांधकाम विभागाच्याही चिंतेत भर पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. हे रस्ते म्हणजे लालबाग- चिंचचरपोकळी परिसरातील करी रोड आणि चिंचपोकळी रेल्वे स्थानकावरून जाणारे पूल.
प्रभादेवी अर्थात एल्फिन्स्टन पूल वाहतुकीसाठी बंद झाल्यानंतर या वाहतुकीचा सर्वाधिक ताण करी रोड आणि चिंचपोकळी पुलांवर येत आहे. मुळात हे पुलही अतिशय जुने असल्या कारणानं इथं गणेशोत्सवादरम्यानही पालिकेकडून नागरिकांना काळजी घेत प्रवास करण्याचं आवाहन करण्यात येतं.
सद्यस्थिती पाहता इथून अवजड वाहनांची वाढती वर्दळ, पुलावर होणारी वाहतूक कोंडी पाहता दोन्ही पुलांच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरून जाणारे हे पूल आणि त्यांची स्थिती आता जीर्ण झाल्याने त्यांना देखभालीची गरज आहे. नियमांनुसार पुलांवरून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी असली तरी त्याचं काटेकोर पालन मात्र होताना दिसत नाही. अद्यापही इथून एसटी, बेस्टच्या बस, खासगी ट्रक, डंपर जात असल्यानं पुलांवर अचानतच होणारं कंपन वाढलं आहे. पादचाऱ्यांना ही कंपनं जाणवत असल्या कारणानं आता या पुलांच्या स्थितीबद्दलही भीती व्यक्त करत त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ज्यामुळं आता प्रशासन या पुलांसंदर्भात नेमका काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
ऐन सणासुदीच्या दिवसात ज्या दादरमध्ये खरेदीसाठी तुडूंब गर्दी होते तिथंच जाण्याआधी आता मुंबईकर दोनदा विचार करत आहेत. यास कारण ठरतंय ते म्हणजे इथं वाढलेली वाहतूक कोंडी. दादर परिसरात पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या लोकमान्य टिळक पुलावरील वाहतूक कोंडीत प्रचंड वाढ झाल्यानं आणि नव्या पुलाचं बांधकाम सुरू असल्यानं आणखी सव्वा ते दीड वर्षं नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्याची शक्यता नाही.
दादरच्या एका बाजूला प्रभादेवी तर दुसऱ्या बाजूला सायनचा पूल असून, तो यापूर्वीच पुनर्बाधणीसाठी बंद केला आहे. त्यामुळे वाहनांचा मार्ग टिळक पूल, डॉ. आंबेडकर मार्ग, सेनापती बापट मार्ग, गोखले रोडकडे वळवल्या कारणानं या भागात वाहतुकीचे तीनतेरा वाजले आहेत.
