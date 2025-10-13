English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील 'या' वर्दळीच्या रस्त्यांवर अचानक जाणवतायत कंपनं; तज्ज्ञांनी वर्तवला धोका

Mumbai News : मुंबई शहरात सध्या अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे प्रकल्प आकार घेत असतानाच याच शहरातील अतिशय महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अचानक कंपनं जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे....   

सायली पाटील | Updated: Oct 13, 2025, 07:58 AM IST
मुंबईतील 'या' वर्दळीच्या रस्त्यांवर अचानक जाणवतायत कंपनं; तज्ज्ञांनी वर्तवला धोका
Mumbai news curry road chinchpokli railway station foot over bridges are in danger experts highlight cities excessive traffic

Mumbai News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील ऐतिहासिक अशा एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामास सुरुवात झाली. हा पूल जिथं आहे तिथूनच एक 'डबल डेकर' पूल  शहराच्या वाहतुकीत योगदान देणार आहे. दरम्यान, सध्या ही वाट अर्थात परळला प्रभादेवीशी जोडणारा हा रस्ता बंद असल्या कारणानं बहुतांश वाहतूक दादर टिळक पूल, करी रोड पूल, चिंचपोकळी पूल इथून वळवण्यात आली आहे. एरव्हीही गजबजलेल्या मुंबईच्या या रस्त्यांवर आता तुलनेहून अधिक वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत असतानाच एक धक्कादायक वृत्त समोर आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रस्त्यांवर अचानक जाणवतायत कंपनं... 

प्रचंड वर्दळीच्या अशा मुंबईतील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर सध्या कंपनं जाणवण्यास सुरुवात झाल्यानं आता वाहतूक यंत्रणेसह मुंबई पालिका प्रशासन आणि बांधकाम विभागाच्याही चिंतेत भर पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. हे रस्ते म्हणजे लालबाग- चिंचचरपोकळी परिसरातील करी रोड आणि चिंचपोकळी रेल्वे स्थानकावरून जाणारे पूल. 

तज्ज्ञांनी वाढवली चिंता...

प्रभादेवी अर्थात एल्फिन्स्टन पूल वाहतुकीसाठी बंद झाल्यानंतर या वाहतुकीचा सर्वाधिक ताण करी रोड आणि चिंचपोकळी पुलांवर येत आहे. मुळात हे पुलही अतिशय जुने असल्या कारणानं इथं गणेशोत्सवादरम्यानही पालिकेकडून नागरिकांना काळजी घेत प्रवास करण्याचं आवाहन करण्यात येतं. 

सद्यस्थिती पाहता इथून अवजड वाहनांची वाढती वर्दळ, पुलावर होणारी वाहतूक कोंडी पाहता दोन्ही पुलांच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरून जाणारे हे पूल आणि त्यांची स्थिती आता जीर्ण झाल्याने त्यांना देखभालीची गरज आहे. नियमांनुसार पुलांवरून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी असली तरी त्याचं काटेकोर पालन मात्र होताना दिसत नाही. अद्यापही इथून एसटी, बेस्टच्या बस, खासगी ट्रक, डंपर जात असल्यानं पुलांवर अचानतच होणारं कंपन वाढलं आहे. पादचाऱ्यांना ही कंपनं जाणवत असल्या कारणानं आता या पुलांच्या स्थितीबद्दलही भीती व्यक्त करत त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ज्यामुळं आता प्रशासन या पुलांसंदर्भात नेमका काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

दादरला वाहतूककोंडीचं ग्रहण

ऐन सणासुदीच्या दिवसात ज्या दादरमध्ये खरेदीसाठी तुडूंब गर्दी होते तिथंच जाण्याआधी आता मुंबईकर दोनदा विचार करत आहेत. यास कारण ठरतंय ते म्हणजे इथं वाढलेली वाहतूक कोंडी. दादर परिसरात पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या लोकमान्य टिळक पुलावरील वाहतूक कोंडीत प्रचंड वाढ झाल्यानं आणि नव्या पुलाचं बांधकाम सुरू असल्यानं आणखी सव्वा ते दीड वर्षं नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्याची शक्यता नाही.

दादरच्या एका बाजूला प्रभादेवी तर दुसऱ्या बाजूला सायनचा पूल असून, तो यापूर्वीच पुनर्बाधणीसाठी बंद केला आहे. त्यामुळे वाहनांचा मार्ग टिळक पूल, डॉ. आंबेडकर मार्ग, सेनापती बापट मार्ग, गोखले रोडकडे वळवल्या कारणानं या भागात वाहतुकीचे तीनतेरा वाजले आहेत. 

FAQ

एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामामुळे वाहतूक कशी प्रभावित झाली?
एल्फिन्स्टन पुल (प्रभादेवी-परळ जोडणारा) बंद झाल्यामुळे वाहतूक दादर टिळक पूल, करी रोड पूल आणि चिंचपोकली पुलाकडे वळवली गेली आहे. यामुळे या रस्त्यांवर अतिरिक्त वाहतूक वाढली असून, गजबजलेल्या मुंबईत आता कोंडी आणखी तीव्र झाली आहे.

करी रोड आणि चिंचपोकली पुलांवर कंपने का जाणवत आहेत?
या पुलांवर अवजड वाहनांची (एसटी, बेस्ट बस, ट्रक, डंपर) वाढती वर्दळ आणि वाहतूक कोंडीमुळे कंपने जाणवत आहेत. हे पुल जुने असल्याने गणेशोत्सवातही पालिकेकडून काळजी घेण्याचं आवाहन केलं जातं. 

तज्ज्ञांच्या मते या पुलांची सुरक्षितता कशी आहे?
तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, एल्फिन्स्टन पुल बंद झाल्यामुळे या पुलांवर येणारा ताण जीर्ण अवस्थेमुळे धोकादायक ठरू शकतो. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsमुंबईकरी रोडचिंचपोकळीचिंचपोकळी रेल्वे स्थानक

इतर बातम्या

मे महिन्याची कसर ऑक्टोबरमध्ये भरून निघणार? राज्यात उकाडा आण...

महाराष्ट्र बातम्या