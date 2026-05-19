दादर रेल्वेस्थानकाबाहेर शौचालयाच्या पाण्याने बनवली इडली; किळसवाणा व्हिडीओ

Mumbai Dadar News : रेल्वे स्थानकांबाहेर असणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर दर दिवशी अनेकजण खाद्यपदार्थ खरेदी करताना दिसतात. पण, स्वच्छतेची काळजी घेतली जात आहे की नाही, याकडे तुमचं लक्ष जातं का?
Mumbai Dadar News : अनेक रेल्वे स्थानकांबाहेर असणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून प्रवासी खाण्याचे पदार्थ खरेदी करताना दिसतात. काहीजण वेळेअभावी वडापाव, समोसा, इडली असे पदार्थ Satll पाशीच उभं राहून खातात. मात्र त्याच स्टॉलपाशी पाण्याचं डबकं, घोंगावणाऱ्या माशा आणि असं चित्रसुद्धा दिसतं. हे असं काही पाहिलं की अनेकांचीच तिथं काहीही खायची इच्छा होत नाही. पण, या धकाधकीच्या प्रवासामध्ये पोटाची भूक भागवण्यासाठी म्हणून मुंबईतील Street Food चा पर्याय सोयीचा ठरतो. यातही मुंबईच्या विविध भागांमध्ये सर्रास इडली-मेदूवडाचे स्टॉल दिसतात, थोडक्यात शहरातील एक मोठा वर्ग, ज्यांचा हा आवडीता नाश्ता. आता मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडीओ पाहून काहींना इडली खायची इच्छाच होणार नाही.
व्हायरल होणारा हा किळसवाणा व्हिडीओ मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरचा आहे. ज्यामध्ये एक अतिशय संतापजनक प्रकार समोर आलाय. जिथं एका इडली विक्रेत्यावर इडली तयार करण्यासाठी शौचालयातील पाण्याचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. व्हिडीओमध्ये इडली स्टॉलवरील एक व्यक्ती हातात पांढरा ड्रम घेऊन तिथंच असणाऱ्या शौचालयापाशी जाऊन तिथून पाण्याचा ड्रम घेऊन येताना दिसत आहे. हा संतापजनक व्हिडीओ पाहिल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याशिवाय संबंधित विक्रेत्यावर कठोर कारवाईसोबत अन्न आणि औषध प्रशासनानेही या घटनेची दखल घ्यावी, अशी मागणी प्रवासी आणि स्थानिकांकडून होत आहे.
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाल्यानंतर प्रवासी आणि नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर काहींनी रेल्वेस्थानकांबाहेर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांसह त्या परिसराच्या स्वच्छतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, हा व्हिडिओ नेमका कधी चित्रीत करण्यात आला याची तारीख समोर येऊ शकलेली नाही. किंबहुना मुंबई महापालिकेने याबाबतच कारवाई केली आहे की नाही, याची माहितीसुद्धा समोर आली नाहीय.
दादर रेल्वे स्थानकाबाहेर खाद्यपदार्थविक्रेत्यांकडून स्वच्छतेच्या निकषांते तीनतेरा वाजवले जात असतानाच रेल्वे स्थानकात प्रवाशांना मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे. दादरमध्ये पश्चिम रेल्वेकडून प्लॅटफॉर्म क्रमांक एक, दोन आणि तीनवर विविध कामं सुरू असल्याने अतिशय कमी जागेतून प्रवाशांची ये-जा आणि प्रचंड कोंडी असं चित्र पाहायला मिळत. गर्दीच्या वेळी तर इथं रेटारेटी किंवा धक्काबुक्कीचेही प्रकार होत असल्याने प्रवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे हीच वस्तूस्थिती.