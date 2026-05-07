ट्रॅफिकला नो एंट्री! 7-8 किमी अंतर कमी अन् 40 मिनिटांची बचत; प्रवाशांचा मनस्ताप कमी करणार 'हा' रस्ता, तुम्हाला कसा होईल फायदा?

Mumbai News : अटल सेतू, सागरी किनारा मार्ग, पूर्वमुक्त मार्ग, भव्य आणि अधिकाधिक लांबीचे उड्डाणपूल, या आणि अशा अनेक मार्गांनी मुख्य मुंबई शहराला नवी मुंबई आणि इतर उपनगरीय क्षेत्रांशी जोडलं जात आहे. एकाहून एक उत्तम आणि तितकेच वेळेची बचत करणारे रस्ते प्रकल्प नागरिकांच्या सेवेत टप्प्याटप्प्यानं आणण्यासाठी प्रशासन आणि MMRDA नं त्या अनुषंगानं प्रयत्नही सुरु केले आहेत. त्यातच आता अतिशय मोठ्या प्रकल्पासंदर्भातील महत्त्वाच्या टप्प्याची माहिती समोर आली आहे.
MMRDA कडून सुरु असणारा ऐरोली–कटाई नाका कॉरिडोर प्रकल्प आता एका अशा वळणावर पोहोचला आहे, ज्यामुळं प्रादेशिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडणार हे चित्र अधिकच स्पष्ट होत आहे. हाय-स्पीड कॉरिडोर अशी संकल्पना असणाऱ्या या प्रकल्पाअंतर्गत ऐरोली, मुंब्रा आणि कटाई नाका या परिसराला अखंड रस्त्याने जोडलं जाणार आहे. ज्यामुळं वाहतूक कोंडीच्या समस्येसह प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेतही घट होणार आहे. इतकंच नव्हे तर नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि बदलापूर दरम्यान कमी वेळात अधिक अंतराचा प्रवास शक्य होईल असंही सांगण्यात येत आहे. तीन टप्प्यांत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पाकील फेज II पूर्ण झाली असून, फेज I अंतिम टप्प्यात आहे तर, फेज III चं काम प्रगतीपथावर आहे.
पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याची लांबी साधारण 12.71 किमी
3+3 लेन कॅरेजवे
दुहेरी बोगदा ( 3 वाहतूक लेन + 1 आपत्कालीन मार्ग)
सहसा बोगद्यांतून वाहनं जाताना कोणत्याही प्रकल्पामध्ये अधिक काळजी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे एमएमआरडीए या प्रकल्पातही काळजी घेत असून, बोगद्यात वायुवीजन प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली, उच्च-दाब वॉटर मिस्ट प्रणाली, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, व्हेरेबल मेसेज सायनेज (VMS) अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
टप्पा I: ठाणे–बेलापूर रोड ते NH-04
कॉरिडोरचा पहिला टप्पा हा मुख्य आधार असून ऐरोली आणि राष्ट्रीय महामार्ग-४ (NH-04) यांना मुंब्रा परिसराशी थेट जोडेल. 3.43 किमीच्या या टप्प्यात दुहेरी बोगदा असून, त्याची लांबी 1.69 किमी इतकी असेल. या टप्प्यामुळे महापे, शिळफाटा आणि कल्याण फाटा रिसरातील वाहतूक कोंडीला टाळत राष्ट्रीय महामार्गला (NH-04) थेट जोडलं जाईल.
टप्पा II: ऐरोली ते ठाणे–बेलापूर रोड
2.57 किमीच्या या टप्प्यामध्ये 3+3 लेन असून, या टप्प्याचं काम पूर्ण झालं आहे. पहिल्या टप्प्यासमवेतच हा टप्पा सुरू केला जाईल. ज्यामुळं मुलुंड–ऐरोली ब्रिज आणि मुंब्रा थेट जोडले जातील.
टप्पा III: राष्ट्रीय महामार्ग (NH-04) ते कटाई नाका- कल्याण–शिळ रोड कॉरिडोर
6.71 किमी लांबीच्या या उन्नत मार्गावर 3+3 लेनचा रस्ता आणि दोन्ही बाजूंना 2+2 सर्विस रोड असेल. या टप्प्याचं 10 टक्के काम पूर्ण झालं असून, कॉरिडोरचा हा अंतिम टप्पा राष्ट्रीय महामार्ग (NH-04) पासून कटाई नाक्यापर्यंत प्रवासाची एक साखळी पूर्ण करेल. हा संपूर्ण रस्ता 2028 मध्ये पूर्णत्वास जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याच्या उपलब्धतेमुळं मुलुंड ते कटाई नाका दरम्यान सुमारे 7 ते 8 किमी अंतराची बचत होईल. तर, प्रवासाचा वेळ 30-45 मिनिटांनी कमी होईल.
ऐरोली-कटाई नाका कॉरिडोर मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतुकीच्या मार्गांना नवा आकार देणार असाच दावा केला जात आहे. ज्यामुळं आर्थिक घडामोडींसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आणि तसेच लाखो नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुकर करेल अशी आशा व्यक्त केली जाच आहे.
मुंबईतून उपनगरांमध्ये प्रवास करायचा झाल्यास किंवा अगदी उपनगरांमधून मुंबई किंवा नवी मुंबईमध्ये रस्ते मार्गानं जायचं झाल्यास उपलब्ध वाहतूक मार्गांवर मागील काही वर्षांमध्ये वाढलेल्या वाहतूक कोंडीनं नागरिक बेजार झाले आहेत. त्यातच अधूनमधून विविध टप्प्य़ांवर सुरू असणाऱ्या कामांमुळंही वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे तर कुठं वाहतुकीचा वेग मंदावत आहे. अशा परिस्थितीत हे कॉरिडोअर म्हणजे सुवर्णमध्य ठरतील असं म्हणणं गैर नाही.