Video : 'गाडी बाजूला घे आधी!' गिरगावच्या शोभायात्रेत स्पोर्ट्सबाईकवरून राडा; तरुणीसह तरुणाला महिला पोलिसांनी चारचौघात झापलं

Mumbai News : हिंदू नववर्ष आणि गुढीपाडव्याचा (Gudi Padwa 2026) सण नुकताच उत्साहात पार पडला. राज्य, देश आणि अगदी परदेशातही या सणाचा उत्साह पाहायला मिळाला. गुढीपाडवा म्हटलं की शोभायात्रांचा थाटसुद्घा न्यारा असतो. अशाच शोभायात्रा दरवर्षीप्रमां यंदाही निघाल्या जिथं, सानथोरांपासून प्रत्येकाचाच उत्साह पाहण्याजोगा होता. अशा या शोभायात्रेमध्ये गिरगावातील शोभायात्रेला (Girgaon Shobhayatra 2026) विशेष स्थान आहे.
वर्षानुवर्षांमध्ये गिरगावचं रुप पालटलं असलं तरीही शोभायात्रेला याच गिरगावचा पारंपरिक बाज पाहायला मिळतो. यंदाचं वर्षसुद्धा इथं अपवाद ठरलं नाही. मात्र, एका प्रसंगानं इथं काहीसा तणाव निर्माण झाल्याचंही दिसून आलं. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून गिरगावच्या शोभायात्रेला प्रचंड गर्दी होत असून, या गर्दीमध्ये कायदा आणि सुव्यस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क असल्याचं दिसून येतं. या वर्षीसुद्धा तुडूंब गर्दी, काही चिंचोळ्या रस्त्यांवर येणारे घोळके आणि त्यातून वाट काढत पुढे जाणारी शोभायात्रेतील मंडळी यांमध्ये कुठंही गैरप्रकार घडू नये, कोणालाही कसला त्रास होऊ नये यासाठी पोलीस यंत्रणा प्रयत्नशील होती. तितक्यात एक असा प्रकार घडला, ज्या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होताना दिसला.
गिरगावच्या शोभायात्रेतील अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतानाच एक असा व्हिडीओ समोर आला, जिथं सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेली या शोभायात्रेतील एक तरुणी Kawasaki Ninja H2 हायपरस्पोर्ट मोटरबाईकला रेस देत असतानाच तिथं महाराष्ट्र पोलीस दलातील महिला अधिकारी आल्या आणि त्यांनी चढ्या स्वरातच तरुणीला, 'काय चालुये इथे? आम्ही काय पागल आहे का?' असा सवाल करत तिथं जमलेल्या गर्दीला 'चला सगळे मागे' असं संतप्त आवाजातच सांगितलं.
'गाडी बाजुला घे', असं त्या बाईकच्या मालकाला सांगत पोलिसांनी आगपाखज करण्यास सुरू केली, इतक्या गर्दीमध्ये बाईकला रेस देणं, आवाद काढणं चुकीचं आहे असं ठणकावून सांगतानाच 'नंबर प्लेट कुठंय?' असा प्रश्न करत या पोलीस अधिकारी बाईकसमोरच गेल्या. तिथं असणाऱ्या काही स्थानिकांनीसुद्धा 'याची चावी काढून घ्या... इतकी गर्दी आहे त्याच्यामध्ये हे गाड्यांचे असे आवाज काढतात' असं म्हणत तक्रारीचा सूर आळवला. तर दुसरीकडे तिथं मध्यस्थी करु पाहणाऱ्या तरुणालाही पोलिसांनी झापलं.
उत्साहाच्या भरात भान हरपून वागणाऱ्या तरुणाईला पोलिसांनी चारचौघातच इंगा दाखवला. गर्दी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली असताना तिथं बाईकचा आवाज करत असल्यानं आणखी गर्दी गोळा होत असून, सुव्यवस्था बिघडू नये याच हेतूनं महिला पोलिसांनी तरुणीसह तरुणालाही झापलं आणि यामुळं मुंबईच्या रस्त्यांवर मोठ्यानं एक्झॉस्टचा आवाज करत नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या बाईक आणि बायकर्सचा मुद्दा यानिमित्तानं ऐरणीवर आला. दरम्यान व्हिडीओ ज्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला, त्यांच्या माहितीनुसार हा तणावाचा क्षण काही वेळातच शमला आणि परिस्थिती पूर्ववत झाली.