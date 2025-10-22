English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai News : धोका वाढला! सूर्योदयानंतरच घराबाहेर पडा; मुंबईकरांना थेट इशारा...

मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वाढती गर्दी आणि या गर्दीचा नागरिकांवर होणारा परिणाम अधिक गंभीर रुप धारण करत असून यामागे मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक कारणांचंही योगदान असल्याचं स्पष्ट दिसून येतं. अशा या मुंबई शहराला मागील काही दिवसांपासून उष्णतेच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. मान्सूननं माघार घेतल्यानंतर तापमानात झालेली वाढ मुंबईकरांची होरपळ कताना दिसली, त्यातच दिवाळीचा माहोल, फाट्क्यांची आतबाजी या साऱ्यामुळं होणारा धूर आणि त्यातून वाढलेलं प्रदूषण या परिस्थितीनं सध्या मुंबईकर त्रस्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

सायली पाटील | Updated: Oct 22, 2025, 08:10 AM IST
शहरात सकाळी धुकं, रस्त्यांवरील वाहनांचा धूर, बांधकामातील धूळ, धुलिकण, सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर दुपारी होणारी तापमानवाढ आणि रात्रीसुद्धा हवेत जाणवणारा उष्मा अन् दमटपणा हे सर्व घटक मुंबई आणि नवी मुंबईसह उपनगरातील नागरिकांच्या फुप्फुसांवर परिणाम करताना दिसत आहेत. बहुतांश नागरिककांना श्वसनविकार होण्याची शक्यता तज्ज्ञ डॉक्टरांनीही व्यक्त केली आहे.

सर्दी तापाचीसुद्धा साथ... 

वातावरणातील या बदलांमुळं सर्दी, खोकला, ताप, घसादुखी आणि दम लागणे अशाही समस्यांचा सामन नागरिकांना दिसत आहे, तर  ही लक्षणे दिसू लागली आहेत. हवेत वाढलेलं प्रदूषण, तापमानातील चढ-उतार आणि संसर्गजन्य आजारपण यामुळे हा त्रास अधिक वाढताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात जो त्रास 'व्हायरल' समजून औषधं घेतली जात आहेत तो प्रदूषणामुळे होणारा खोकला, फुप्फुसातील त्रास हा व्हायरल नसून 'अॅलर्जिक ब्रांनकायटिस',  अर्थात प्रदूषणजन्य श्वसनदाह असू शकतो, ज्यासाठी योग्य वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे असं तज्ज्ञांचं मत.

काय आहेत लक्षणं? 

  • सततचा खोकला किंवा छातीत घरघर 
  • थंडी वाजून ताप येणं
  • थोडे चालल्यानंतर दम लागणं
  • छाती भरल्यासारखी जडपणा जाणवणं
  • श्वास घेताना त्रास होणे

सध्याचे वातावरण विषाणूंसाठी पोषक असल्या कारणानं रोग प्रतिकारशक्ती कमी आहे, त्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होतो. ज्यामुळं लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि ज्यांना अगोदरपासून सहव्याधी आहेत, त्यांनी यादरम्यान काळजी घ्यावी, गरज नसल्यास सकाळच्या वेळेत बाहरे पडणं टाळावं, सूर्योदयानंतरच घराबाहेरर पडावं असा इशारा नागरिकांना देण्यात आला आहे. आजुबाजूला सुरू असणारी बांधकामं, औद्योगिक धूर, वाहनांचं उत्सर्जन, धुरकं अशा घटकांचा श्वसन व्यवस्थेवर पडणारा ताण पाहता वरील लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणं धोकादायक ठरू शकतं, त्यामुळं आरोग्याची काळजी घेण्याचं आवाहन नागरिकांना करण्यात येत आहे. 

FAQ

मुंबईत सध्या कोणता मुख्य समस्या उद्भवली आहे?
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये वाढत्या गर्दीमुळे होणारे प्रदूषण, उष्णतेची वाढ आणि दमटपणा हे मुख्य समस्या आहेत. मान्सूननंतर तापमान वाढले असून, दिवाळीमुळे फटाक्यांचा धूर, वाहनांचे उत्सर्जन, बांधकामातील धूळ यामुळे हवा प्रदूषित झाली आहे. 

या प्रदूषणाचा नागरिकांवर कोणता परिणाम होतो?
प्रदूषणामुळे श्वसनविकार वाढत आहेत. डॉक्टरांच्या मते, फुप्फुसांवर ताण येतो, ज्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप, घसादुखी आणि दम लागण्याची शक्यता असते. 

कधी डॉक्टरांना भेट द्यावी?
लक्षणे 2-3 दिवसांत सुधारली नाहीत.
श्वास घेण्यात तीव्र त्रास किंवा छाती दुखणे.
ताप 102°F पेक्षा जास्त किंवा सतत खोकला.

