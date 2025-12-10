English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत का विकली जात नाहीयेत घरं? खरं कारण समोर, ‘हा’ परिसर Magnet प्रमाणं खरेदीदारांना खेचतोय

Mumbai Housing News : मुंबईत आताच्या घडीला घर विक्रीसाठी कोणी पुढे सरसावलं तर खर खरेदीच्या पर्यायाच्या दिशेनं जाणारी कमी मंडळी आहेत. पण, असं नेमकं काय होतंय? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Dec 10, 2025, 02:41 PM IST
मुंबईत का विकली जात नाहीयेत घरं? खरं कारण समोर, ‘हा’ परिसर Magnet प्रमाणं खरेदीदारांना खेचतोय
Mumbai Real Estate Housing News : मुंबई... देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या या शहराच्या कक्षा मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विस्तारल्या. मात्र तरीही या मुख्य शहरात आपलं घर असावं अशीच अनेकांची इच्छा असून, त्यासाठी ही मंडळी प्रयत्नही करताना दिसतात. प्रामुख्यानं आर्थिक जुळवाजुळव करताना दिसतात. पण, याच मुंबईत आता काही घरांच्या विक्रीसाठी अनेक अडचणी येत असून, मेट्रोपॉलिटिन रीजन (MMR) मध्ये ही परिस्थिती दिवसागणिक अधिक गंभीर होताना दिसत आहे. 

जुना फ्लॅट विकताय? हे वाचा... 

जी मंडळी जुनी घरं, फ्लॅट विकण्याच्या विचारात आहेत, त्यांच्यासाठी ही चिंतेचीच बाब ठरत असून ‘अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग’च्या एका अहवालानुसार मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये सध्या जुन्या घरांच्या विक्रीला घरघर लागली आहे. सध्या घर खरेदीदारांचा संपूर्ण कल नव्या गृह प्रकल्पाकडे असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

सदर अहवालानुसार ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये मुंबईत जवळपास 23932 मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा 3 टक्क्यांनी जास्त असल्याचं लक्षात आलं. इतकंच नव्हे तर या मालमत्ता नोंदणीमध्ये मोठा भाग हा इन्वेंट्रीचा असून, सेकंडरी सेल्स अर्थात घराची पुनर्विक्री हा एक कमकुवत घटक ठरत आहे. जिथं जुन्या फ्लॅटना खरेदीदार मिळत नाहीयेत, तिथंच दुसरीकडे आलिशान सोयीसुविधा असणाऱ्या गगनचुंबी इमारतींमध्ये मात्र खर खरेदीदारांची रिघ पाहायला मिळत आहे. 

मुंबईतील कोणता भाग करतोय खरेदीदारांना आकर्षित? 

‘अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग’च्या आकडेवारीनुसार मुंबईत प्रामुख्यानं वरळी, परळ, मीरा रोड असे परिसर आलिशान घर खरेदी करु पाहणाऱ्यांना जणू लोहचुंबकाप्रमाणं आकर्षित करत आहेत. ही ठिकाणं लक्झरी घरं आणि इमारतींचे हॉटस्पॉट ठरत असून, अनेक बड्या विकासकांनी या भागांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. 

नव्या घरांमध्ये ‘मिड प्रिमियम सेगमेंट’ श्रेणीत नव्या प्रकल्पांची संख्या कमी असली तरीही विकासक चंगले असल्यामुळं प्रोजेक्ट येताच घरांच्या खरेदीदारांची झुंबड उडत आहे. याचाच थेट अर्थ असा, की खरेदीदार आता जुन्या इमारतींच्याच ठिकाणी नव्या आणि आधुनिक सुविधांसह नवं घर इच्छित असून त्यासाठी विश्वासार्ह विकासकांना प्राधान्य देत आहेत. सातत्यानं जुन्या घरांची रिसेल व्हॅल्यू पडत असल्यामुळं आताच्या घडीला अशी घरं खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरू शकते. कारण, इथं मागणी कमी असून, वस्तूचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळं हा नियम लक्षात घ्या आणि घर खरेदीला प्राधान्य द्या. 

