अल्टीमेटम! BMC निवडणुकीत नवा पक्ष; जैन मुनींकडून शांतीदूत जनकल्याण पार्टीची घोषणा

Jain Muni on BMC Election : मुंबईतील कबुतरखान्यांचा मुद्दा आता चांगलाच वादाचा विषय ठरत असून, जैन समाजातील काही मुनींनी या मुद्द्यावरून भर कार्यक्रमात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचंही पाहायला मिळालं. 'प्राण्यांवर अत्याचार होत असेल तर शस्त्र घ्यायला तयार आहोत, असं म्हणत कबुतरांवरुन जैन धर्मगुरुचं वादग्रस्त विधान जैन समाजाकडून आयोजित पार्थना सभेत करण्यात आलं.
साधू संतांनी फडणवीसांना सीएम बनवल्याचंही वक्तव्यही यादरम्यान सर्वांच्या नजरा वळवून गेलं. याचदरम्यान कबुतर हे फक्त राजकारणाचं निमित्त आहे असं वक्तव्य करणाऱ्या जैन धर्मगुरू आणि मुनींकडून थेट आगामी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची भाषा करण्यात आली.
मृत कबुतरांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रार्थना सभेनंतर जैन धर्मगुरू आणि मुनींनी पत्रकार परिषद घेत 'शांतीदूत जनकल्याण पार्टी'ची घोषणा करत आपण राजकीय पक्ष काढत असल्याची ग्वाही दिली. 'कबुतर आमचं चिन्ह असून, बीएमसी निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार. आमचा पक्ष भगवान महावीरांचा पक्ष असेल, राजकीय नव्हे. संत कधी कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देत नाहीत' असं म्हणत जैन मुनींकडून सरकारला दिवाळीपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. त्यामुळं आता या प्रकरणी सरकार काय भूमिका घेतं हे पाहणंही महत्त्वाचं असणार आहे.
'आज आम्हा जैन धर्मियांचं जे चिन्हं आहे ते शांतिदूत कबुतर आहे. त्यामुळं इथं आज आम्ही शांतिदूत जनकल्याण पार्टीची घोषणा करत आहोत. ही फक्त जैन धर्मियांची पार्टी नाही. जितके मारवाडी, गुजराती आहेत त्या सर्वांचा हा पक्ष असून, महानगरपालिकेमध्ये आम्ही आमचे वाघ उभे करु', असं जैन मुनी आव्हान देत म्हणाले.
सरकारला दिवाळीपर्यंतचा अल्टीमेटम देत आम्हाला मोदींवर विश्वास असल्याचं या जैन मुनींनी पत्रकार परिषदेत अधोरेखित केलं. 'आम्हाला मोदींवर विश्वास आहे, 370 अनुच्छेद हटवला, राम मंदिर बनवलं... आमचा सकल जैन समाज एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपालांना आमचं निवेदन सादर करू. दिवाळीाधी जर आमची मागणी मान्य केली तर आम्ही ज्यांचे आहोत त्यांचेच राहू, अन्यथा महावीरांचं चिन्हं वाघ आहे, त्यामुळं आमचा हा पक्ष महावीरांचाच पक्ष असून जितके उमेदवार असतील ते वाघच असतील', अशा शब्दांत या मुनींनी निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून ललकारणारे शब्द उच्चारले.
