दक्षिण मध्य मुंबईतील सामान्यांना लॉटरी ? 'या' मोक्याच्या ठिकाणी होणार पुनर्विकास, रहिवाशांना मिळणार तिप्पट मोठी घरं...

Marathi News
Mumbai News : शर्यतीत नेमकं कोण? नावं ऐकून पुनर्विकासाचा आराखडाच मागाल... मुंबईतील अतिशय महत्त्वाच्या भागामध्ये राहणाऱ्या सामान्यांसाठी महत्त्वाची बातमी...   

सायली पाटील | Updated: Sep 10, 2025, 10:10 AM IST
Mumbai Redevelopment News : मागील काही वर्षांमध्ये ज्या चाळसंस्कृतीसाठी मुंबई आणि त्यातही (South Central Mumbai) दक्षिण मध्य मुंबईतील मोक्याचा भाग ओळखला जात होता, त्याच भागामध्ये उंचच उंच इमले उभे राहिले. गगनचुंबी इमारती पाहताना इथं येणाऱ्या प्रत्येकाचेच डोळे दीपतात. अशा या मुंबई शहरातील आणखी एका महत्त्वाच्या भागामध्ये पुनर्विकासाच्या वाऱ्यानं वेग धरला असून एक नव्हे तर तीन बड्या कंपन्यांनी पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये रस दाखवला आहे. 

कुठे होणार पुनर्विकास? सामान्यांना लागणार लॉटरी? 

म्हाडाकडून मुंबईच्या काळाचौकी पुनर्विकासासंदर्भातील तांत्रिक निविदा नुकत्याच जाहीर करण्यात आल्या, जिथं ओबेरोय समुह, महिंद्रा लाइफ स्पेस आणि एमजीएम अॅग्रो या तीन कंपन्यांची नावं प्रकाशात आली. या प्रक्रियेमध्ये पुढील टप्पा स्क्रूटनीचा राहणार असून, त्यानंतर आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जातील.

कशी असते निविदा प्रक्रिया? 

सूत्रांच्या माहितीनुसार पहिल्यांदा टेंडर खुले करताना दोन लिफाफे असतात, ज्यामध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक लिफाफे असतात. त्याचपैकी तांत्रिकदृष्ट्या खुल्या करण्यात आलेल्या MHADA
निविदेमधील कंपन्या पात्र होत असतील तर आर्थिक निविदा मात्र यानंतर खुल्या केल्या जातील. आर्थिक निविदांनंतरच्या टप्प्यात शासनाच्या मंजुरीनंतर संबंधित कंपनीला पुनर्विकासाचं टेंडर प्राप्त मिळेल. 

सामान्यांची चांदी... 

काळाचौकी येथील पुनर्विकास प्रक्रियेतून जवळपास 15000 रहिवाशांना या संपूर्ण प्रक्रियेचा लाभ मिळणार आहे. सध्या काळाचौकी वसाहतीत 133593 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर 48इमारती असून, 208 चौरस फूट आकारमानाच्या 3410 सदनिका आहेत. ज्यामुळं या प्रकल्पातून 15 हजार सामान्य कुटुंब मालामाल होणार आहेत. मुख्य म्हणजे कैक वर्षांपासून ताटकळलेला पुनर्विकास होत असल्यानं रहिवाशांनाही हा मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : अर्रsss मुंबईकरांचे वांदे! वडापाव, मिसळपावमधील 'पाव' गायब होणार? 

काळाचौकीतील या इमारतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे असून, या पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन सदनिकांचं चटई क्षेत्रफळ किमान 635 चौरस फूट असणार आहे. ज्यासाठी 51 टक्के संमती पत्रं म्हाडास सादर करणं बंधनकारक असून, दरम्यान प्रकल्पांमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करत त्यांना, तात्पुरत्या निवासाची सोय करण्याची जबाबदारी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्त विकासकाची राहील ही लक्ष देण्याजोगी बाब.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

