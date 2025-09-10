दक्षिण मध्य मुंबईतील सामान्यांना लॉटरी ? 'या' मोक्याच्या ठिकाणी होणार पुनर्विकास, रहिवाशांना मिळणार तिप्पट मोठी घरं...

Mumbai Redevelopment News : मागील काही वर्षांमध्ये ज्या चाळसंस्कृतीसाठी मुंबई आणि त्यातही (South Central Mumbai) दक्षिण मध्य मुंबईतील मोक्याचा भाग ओळखला जात होता, त्याच भागामध्ये उंचच उंच इमले उभे राहिले. गगनचुंबी इमारती पाहताना इथं येणाऱ्या प्रत्येकाचेच डोळे दीपतात. अशा या मुंबई शहरातील आणखी एका महत्त्वाच्या भागामध्ये पुनर्विकासाच्या वाऱ्यानं वेग धरला असून एक नव्हे तर तीन बड्या कंपन्यांनी पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये रस दाखवला आहे.
म्हाडाकडून मुंबईच्या काळाचौकी पुनर्विकासासंदर्भातील तांत्रिक निविदा नुकत्याच जाहीर करण्यात आल्या, जिथं ओबेरोय समुह, महिंद्रा लाइफ स्पेस आणि एमजीएम अॅग्रो या तीन कंपन्यांची नावं प्रकाशात आली. या प्रक्रियेमध्ये पुढील टप्पा स्क्रूटनीचा राहणार असून, त्यानंतर आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जातील.
सूत्रांच्या माहितीनुसार पहिल्यांदा टेंडर खुले करताना दोन लिफाफे असतात, ज्यामध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक लिफाफे असतात. त्याचपैकी तांत्रिकदृष्ट्या खुल्या करण्यात आलेल्या MHADA
निविदेमधील कंपन्या पात्र होत असतील तर आर्थिक निविदा मात्र यानंतर खुल्या केल्या जातील. आर्थिक निविदांनंतरच्या टप्प्यात शासनाच्या मंजुरीनंतर संबंधित कंपनीला पुनर्विकासाचं टेंडर प्राप्त मिळेल.
काळाचौकी येथील पुनर्विकास प्रक्रियेतून जवळपास 15000 रहिवाशांना या संपूर्ण प्रक्रियेचा लाभ मिळणार आहे. सध्या काळाचौकी वसाहतीत 133593 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर 48इमारती असून, 208 चौरस फूट आकारमानाच्या 3410 सदनिका आहेत. ज्यामुळं या प्रकल्पातून 15 हजार सामान्य कुटुंब मालामाल होणार आहेत. मुख्य म्हणजे कैक वर्षांपासून ताटकळलेला पुनर्विकास होत असल्यानं रहिवाशांनाही हा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काळाचौकीतील या इमारतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे असून, या पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन सदनिकांचं चटई क्षेत्रफळ किमान 635 चौरस फूट असणार आहे. ज्यासाठी 51 टक्के संमती पत्रं म्हाडास सादर करणं बंधनकारक असून, दरम्यान प्रकल्पांमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करत त्यांना, तात्पुरत्या निवासाची सोय करण्याची जबाबदारी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्त विकासकाची राहील ही लक्ष देण्याजोगी बाब.