Marathi News
मोठी बातमी; कुर्ला बस अपघातप्रकरणी अधिकारी दोषमुक्त, कारण...

Kurla Bus Accident : मोठी बातमी: अपघात, निष्पाप बळी… तरीही कुर्ला बस अपघातप्रकरणी न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं? अधिकारी का ठरले दोषमुक्त?

सायली पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 08:18 AM IST
Kurla Bus Accident : (Mumbai News) 2024 च्या डिसेंबर महिन्यात मुंबईतील कुर्ला इथं झालेल्या बेस्ट बस अपघातप्रकरणी इलेक्ट्रिक बस चालवणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचं दार ठोठावण्यात आलं होतं. मात्र त्यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा मुद्दा मान्य करत अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडून त्या अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. न्यायालयाच्या या निर्णयानं अनेकांच्या नजरा वळवल्या. नुकतीच याप्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

कुर्ला बस अपघातात नेमकं काय घडलं होतं?

10 डिसेंबर 2024 रोजी रात्रीच्या साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास कुर्ला पश्चिमे इथं असणाऱ्या एस. जी. बर्वे मार्गावर बस चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि ही बस तिथं असणाऱ्या अनेक वाहनांना जाऊन धडकली. फक्त वाहनं नव्हे, तर अनेक पादचाऱ्यांनाही बसनं चिरडलं, ज्यामध्ये नऊ जणांचा मृत्यू आणि 42 जण जखमी झाल्याची नोंद करण्यात आली.

सदर अपघातानंतर चालक प्रशिक्षण आणि देखरेखीसह तैनातीत निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी कुर्ला बस अपघातानंतर बसचालक संजय मोरे यांच्यासह इतर दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

अधिकाऱ्यांनी न्यायालयापुढं काय युक्तिवाद मांडला?

‘बेस्ट’ला या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आलं नसून त्याऐवजी दैनंदिन कामकाज, कामगार भरती आणि इतर जबाबदाऱ्या पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना साक्षीदार बनवण्यात आलं. या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात या अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत हाच मुद्दा पुढे करत न्यायालयात युक्तिवाद मांडण्यात आला. ज्यानंतर हे मुद्दे ग्राह्य धरत न्यायालयानं अधिकाऱ्यांची आरोपमुक्तता केली.

अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश अविनाश कुलकर्णी यांनी या प्रकरणातील निकाल देत ‘एव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटिगंडला आणि ‘मोरया प्रायव्हेट लिमिटेड’चे सीईओ राम सूर्यवंशी यांना आरोपमुक्त केलं.

FAQ

कुर्ला बस अपघात कधी आणि कुठे घडला?
हा अपघात 10 डिसेंबर 2024 रोजी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास मुंबईतील कुर्ला पश्चिमे येथील एस. जी. बर्वे मार्गावर घडला. बस चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती वाहनांना आणि पादचाऱ्यांना धडकली.

अपघातात किती जणांचा मृत्यू आणि जखमी झाले?
अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि 42 जण जखमी झाले. बसने अनेक वाहने आणि पादचारी चिरडले.

अपघातानंतर कोणावर गुन्हा दाखल झाला?
बस चालक संजय मोरे यांच्यासह इतर दोघांवर चालक प्रशिक्षण, देखरेख आणि तैनातीतील निष्काळजीपणाच्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

