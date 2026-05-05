Mumbai News : लालबाग परळसह मुंबईतील आणखी कोणत्या भागासाठी ₹7,18,00,00,000 चा खर्च? कारण 100 टक्के अनपेक्षित

Mumbai News : मुंबई शहराचा विकास अतिशय झपाट्यानं होत असतानाच या शहराच्या विकासासमवेत काही समस्यासुद्धा डोकं वर काढत आहेत. मागील दशकभराच्याच काळाचा आढावा घेतल्यास मुंबई शहाचा कायापालट अतिशय वेगानं झाल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये मुंबईतील गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लालबाग, परळ परिसरालाही नवं रुप मिळालं. अनेक चाळी जमीनदोस्त होऊन तिथं गगनचुंबी इमारती आल्या. अशा या परिसरासह शहारतील आणखी एका महत्त्वाच्या भागासाठी म्हणे कोट्यवधींची तरतूद करण्यात येत आहे.
मुंबईच्या लालबाग, परळ आणि माटुंगा या परिसरासाठी पारिलेच्या स्थायी समितीपुढं 718 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव पूर्णपणे अनपेक्षित कामासाठी असून, सामान्य नागरिक ही रक्कम आणि त्यामागचं कारण पाहून हैराणही होऊ शकतील. मात्र या रकमेतून होणाऱ्या कामामुळं एका मोठ्या समस्येवर तोडगा काढला जाईल अशीही अपेक्षा करण्यात काहीच हरकत नाही.
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने अतिशय महत्त्वाचं काम हाती घेतलं आहे. त्याअंतर्गत मुलुंड, लालबाग, परळ परिसरातील कचरा संकलन आणि तो डम्पिंग ग्राऊंडवर पाठवण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. ज्यासाठीचा प्रस्तावही स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सात वर्षामध्ये तब्बल 718 कोटी रुपये मोजले जाणार आहे. पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदर परिसरांतून दरवर्षी साधारण 700 मे.टन हून अधिक कचरा जमा होतो.
इथून पुढं पालिकेच्या 22 वॉर्डमध्ये असणारा कचरा गोळा करून तो डम्पिंग ग्राऊंडवर नेण्याची कामं आता खासगी कंपन्यांमार्फत केली जाणार आहेत. त्यासाठी निविदाही मागविण्यात प्रक्रिया पार पडली आहे. जिथं कचरा व्यवस्थापन प्रणालीत कंत्राटदाराने स्वतःच्या आराखड्यानुसार योजना राबवणं अपेक्षित आहे. .
निविदा प्रक्रियेत काही कंपन्यांनी प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीपेक्षा अधिक दर लावल्यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली. ज्यानंतर वाटाघाटीनंतरच 22 वॉर्डसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली. कंत्राटदाराला या कामाचा अनुभव असल्याने दर वाजवी असल्याचं प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आलं. मुंबईत घनकचऱ्याची समस्या मोठी असून, त्यावर वेळी उपाय काढण्याचा सूर नागरिकांनीसुद्धा आळवला होता. त्यातच आता हे वृत्त समोर आल्यानं, इतकी रक्कम खर्चणाऱ्या पालिकेच्या अपेक्षित काम कंत्राटदार करणार का आणि मुंबईकरांपुढं असणारी कचऱ्याची समस्या दूर होणार हा हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.