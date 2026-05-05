  Mumbai News : लालबाग परळसह मुंबईतील आणखी कोणत्या भागासाठी ₹7,18,00,00,000 चा खर्च? कारण 100 टक्के अनपेक्षित

Mumbai News : लालबाग परळसह मुंबईतील आणखी कोणत्या भागासाठी ₹7,18,00,00,000 चा खर्च? कारण 100 टक्के अनपेक्षित

Mumbai News : लालबाग, परळमध्ये राहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, पण फायदा कुणाचा? पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे एक मह्तत्वाचा प्रस्ताव. का आणि कुठं केला जाणार इतका खर्च?   

सायली पाटील | Updated: May 5, 2026, 08:10 AM IST
Mumbai News : मुंबई शहराचा विकास अतिशय झपाट्यानं होत असतानाच या शहराच्या विकासासमवेत काही समस्यासुद्धा डोकं वर काढत आहेत. मागील दशकभराच्याच काळाचा आढावा घेतल्यास मुंबई शहाचा कायापालट अतिशय वेगानं झाल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये मुंबईतील गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लालबाग, परळ परिसरालाही नवं रुप मिळालं. अनेक चाळी जमीनदोस्त होऊन तिथं गगनचुंबी इमारती आल्या. अशा या परिसरासह शहारतील आणखी एका महत्त्वाच्या भागासाठी म्हणे कोट्यवधींची तरतूद करण्यात येत आहे. 

718 कोटींचा खर्च, पण कशासाठी? 

मुंबईच्या लालबाग, परळ आणि माटुंगा या परिसरासाठी पारिलेच्या स्थायी समितीपुढं 718 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव पूर्णपणे अनपेक्षित कामासाठी असून, सामान्य नागरिक ही रक्कम आणि त्यामागचं कारण पाहून हैराणही होऊ शकतील. मात्र या रकमेतून होणाऱ्या कामामुळं एका मोठ्या समस्येवर तोडगा काढला जाईल अशीही अपेक्षा करण्यात काहीच हरकत नाही. 

मुंबईची निगा राखण्यासाठी पालिकेचा पुढाकार... 

मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने अतिशय महत्त्वाचं काम हाती घेतलं आहे. त्याअंतर्गत मुलुंड, लालबाग, परळ परिसरातील कचरा संकलन आणि तो डम्पिंग ग्राऊंडवर पाठवण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. ज्यासाठीचा प्रस्तावही स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सात वर्षामध्ये तब्बल 718 कोटी रुपये मोजले जाणार आहे. पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदर परिसरांतून दरवर्षी साधारण 700 मे.टन हून अधिक कचरा जमा होतो. 

इथून पुढं पालिकेच्या 22 वॉर्डमध्ये असणारा कचरा गोळा करून तो डम्पिंग ग्राऊंडवर नेण्याची कामं आता खासगी कंपन्यांमार्फत केली जाणार आहेत. त्यासाठी निविदाही मागविण्यात प्रक्रिया पार पडली आहे. जिथं कचरा व्यवस्थापन प्रणालीत कंत्राटदाराने स्वतःच्या आराखड्यानुसार योजना राबवणं अपेक्षित आहे. . 

कचऱ्यासाठी इतकी रक्कम?

निविदा प्रक्रियेत काही कंपन्यांनी प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीपेक्षा अधिक दर लावल्यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली. ज्यानंतर वाटाघाटीनंतरच 22 वॉर्डसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली. कंत्राटदाराला या कामाचा अनुभव असल्याने दर वाजवी असल्याचं प्रशासनाकडून नमूद करण्यात आलं. मुंबईत घनकचऱ्याची समस्या मोठी असून, त्यावर वेळी उपाय काढण्याचा सूर नागरिकांनीसुद्धा आळवला होता. त्यातच आता हे वृत्त समोर आल्यानं, इतकी रक्कम खर्चणाऱ्या पालिकेच्या अपेक्षित काम कंत्राटदार करणार का आणि मुंबईकरांपुढं असणारी कचऱ्याची समस्या दूर होणार हा हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

