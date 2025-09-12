लालबागच्या राजाची दानपेटी नव्हे, कुबेराचा खजिना; सोन्या- चांदीच्या दागिन्यांचा लिलाव, ₹ 1,65,00,000 हून अधिक कमाई

Lalbaugcha Raja gold and silver offerings auctioned : मुंबईतील (Mumbai Ganeshotsav) प्रसिद्ध गणेशोत्सव मंडळांपैकी एक असणाऱ्या आणि अनेकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या लालबागचा राजा या गणेशोत्सव मंडळानं नुकतंच बाप्पासाठी दान स्वरुपात आलेल्या दागिन्यांचा आणि भाविकांनी दान केलेल्या वस्तूंचा लिलाव केला. गणपती विसर्जनानंतर लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीनं एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये ही लिलाव प्रक्रिया पार पडली.
प्राथमिक माहितीनुसार या लिलावात एकूण 108 वस्तूंवर बोली लाण्यात आली आणि सर्वाधिक किंमत एका सोन्याच्या बिस्कीटासाठी मोजण्याचत आली. सोन्याचं हे 10 तोळ्यांचं बिस्कीट तब्बल 11 लाख 31 हजार रुपयांना विकलं गेलं. मंडळाकडून करण्यात आलेल्या या लिलावातून तब्बल 1 कोटी 65 लाख 71 हजार इतकी मोठी रक्कम जमा झाली, ज्यामध्ये बोली लावण्यासाठी आलेल्या उपस्थितांनी सोन्या- चांदीच्या दागिन्यांसह काही मौल्यवान वस्तूंवरही बोली लावली.
लालबागच्या राजाचरणी दरवर्षी मोठ्या संख्येनं भाविक दान देतात. अनेकजण आपल्या मनोकामना पूर्ण झाल्याच्या भावनेनं गणरायाचरणी अमाप गोष्टी, पैसाअडका दान करतात. याच वस्तूंचा मंडळाच्या वतीनं दरवर्षी लिलाव केला जातो. यंदाच्याही वर्षी ही लिलाव प्रक्रिया पार पडली आणि त्याला उपस्थितांनी उत्तम प्रतिसाद दिला अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब कांबळे यांनी वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना दिली.
या लिलाव प्रक्रियेमध्ये बोली लावणाऱ्यांमध्ये पनवेलच्या अशोक चोरडिया यांचंही नाव पुढे आलं, ज्यांनी चांदीच्या एका मोदकासाठी 61000 रुपये मोजले. तर, मुलुंडचे रहिवासी नागेश देसाई यांचाही या यादीत समावेश होता. ज्यांनी, 50,000 रुपयांमध्ये 56 ग्रॅम चांदीची गणपतीची मूर्ती खरेदी केली. या मूर्तीवर प्राथमिक किंमत 5000 रुपयांपासून सुरू करण्यात आली होती. तर, गोरेगावच्या सुयोग वार्जे यांनी नातेवाईक अनिल म्हात्रे यांच्या वतीनं चांदीचा मूषक खरेदी करण्यासाठी 38,000 रुपयांची बोली लावली. चांदीची गदा (25000 रुपये), चांदीचा मोदक (41000), चांदीचा नारळ (35000 रुपये) अशा स्वरुपात ही लिलाव प्रक्रिया पुढे गेली.
Mumbai, Maharashtra: On the annual auction, President of Lalbaghcha Raja Mandal Balasaheb Kamble says, "...If participants have devotion and faith, it should be ensured that everyone receives it..." pic.twitter.com/FwwcsLgqf4
— IANS (@ians_india) September 11, 2025
फक्त चांदीच्याच वस्तू नव्हे, तर सोन्याचा हार, सोनसाखळी, अंगळ्या, सोन्याची बिस्कीटं, क्रिकेटची बॅट या आणि अशा अनेक वस्तू या लिलावामध्ये पाहायला मिळाल्या. दरम्यान, मंडळाच्या अध्यक्षांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या प्रक्रियेमध्ये सहभागी प्रत्येकाच्या वाट्याला काहीतरी येईल याची खात्री मंडळाकडून केली जाते. इतकंच नव्हे, तर लिलावातून जमा होणारी रक्कम मंडळाच्या वतीनं समाजोपयोगी कामांसमवेत, गरजवंतांना आर्थिक मदत आणि इतर अनेक उपक्रमांसाठी खर्च केली जाते अशीही माहिती समोर आली.
