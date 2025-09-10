मुंबईकरांच्या सेवेत आणखी एक मेट्रोसेवा; कसा असेल मार्ग, कुठे असतील स्थानकं? पाहा कामाची बातमी...

Mumbai Metro News : मुंबईकरांचा प्रवास सुकर करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नांत असणाऱ्या यंत्रणेच्या वाट्याला पुन्हा यश येताना दिसणार आहे. कारण, शहरातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग मेट्रो मार्गिकेशी जोडला जात असून त्याचा थेट फायदा प्रवाशांना घेता येणार आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तानुसार मुंबई शहरातील बहुप्रतिक्षित डी. एन नगर ते मंडाळे मेट्रो-2 बी या मार्गिकेचा पहिला टप्पा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या दिवसांमध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
मंडाळे ते चेंबूर (डायमंड गार्डन) या पहिल्या टप्प्यातील मार्ग मोकळा झाला असून 10 सप्टेंबरपासून या मार्गावर कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी अर्थात (CMRS) पथकाकडून चाचणीसुद्धा केली जाणार आहे. या चाचणीनंतर सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळताच मेट्रोचा पहिला टप्पा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल, ज्यामुळं या मार्गावरही प्रवाशांना सुखकर प्रवासाचा अनुभव घेता येईल.
मेट्रोच्या बहुप्रतिक्षित डी. एन नगर ते मंडाळे मेट्रो-2 बी या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेची लांबी 23.6 किमी इतकी आहे. ज्यामध्ये एकूण 19 स्थानकांचा समावेश असून, तर पहिल्या टप्प्यातील 5.3 किमी मार्गाची लांबी आहे. पहिल्या टप्प्यातील स्थानकांमध्ये मंडाळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन या स्थानकांचा समावेश आहे.
एमएमआरडीएच्या यापूर्वीच्या नियोजनानुसार 'मेट्रो 2 बी'चे काम ऑक्टोबर 2022 मध्येच पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र कंत्राटदारांनी दिरंगाई केल्यानें एमएमआरडीएला तीनदा कंत्राटदार बदलावे लागले होते. परिणामस्वरुप या मेट्रो मार्गासाठी तीन वर्षांचा विलंब लागला. आता मात्र त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील काम अंतिम वळणावर असल्यानं प्रवाशांनाही प्रवासाचं हे माध्यम नेमकं केव्हापासून सेवेत दाखल होणार याचीच प्रतीक्षा लागली आहे.
मेट्रो 2 बी मार्गिका कधी सुरू होणार आहे?
पहिल्या टप्प्यातील मार्गाची लांबी आणि स्थानकं कोणती?
मेट्रो 2 बी मार्गिकेची एकूण लांबी आणि स्थानकांची संख्या किती?
