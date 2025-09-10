English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांच्या सेवेत आणखी एक मेट्रोसेवा; कसा असेल मार्ग, कुठे असतील स्थानकं? पाहा कामाची बातमी...

Mumbai News : मुंबई शहरात मागील काही वर्षांमध्ये प्रवासाच्या अनेक सुविधांमध्ये आधुनिकीकरणाची जोड मिळाली आणि हे शहर नव्या रुपात समोर आलं.   

सायली पाटील | Updated: Sep 10, 2025, 12:48 PM IST
Mumbai Metro News : मुंबईकरांचा प्रवास सुकर करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नांत असणाऱ्या यंत्रणेच्या वाट्याला पुन्हा यश येताना दिसणार आहे. कारण, शहरातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग मेट्रो मार्गिकेशी जोडला जात असून त्याचा थेट फायदा प्रवाशांना घेता येणार आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तानुसार मुंबई शहरातील बहुप्रतिक्षित डी. एन नगर ते मंडाळे मेट्रो-2 बी या मार्गिकेचा पहिला टप्पा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या दिवसांमध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. 

मंडाळे ते चेंबूर (डायमंड गार्डन) या पहिल्या टप्प्यातील मार्ग मोकळा झाला असून 10 सप्टेंबरपासून या मार्गावर कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी अर्थात (CMRS)  पथकाकडून चाचणीसुद्धा केली जाणार आहे. या चाचणीनंतर सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळताच मेट्रोचा पहिला टप्पा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल, ज्यामुळं या मार्गावरही प्रवाशांना सुखकर प्रवासाचा अनुभव घेता येईल. 

कुठे असणार स्थानकं? 

मेट्रोच्या बहुप्रतिक्षित डी. एन नगर ते मंडाळे मेट्रो-2 बी या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेची लांबी 23.6 किमी इतकी आहे. ज्यामध्ये एकूण 19 स्थानकांचा समावेश असून, तर पहिल्या टप्प्यातील 5.3 किमी मार्गाची लांबी आहे. पहिल्या टप्प्यातील स्थानकांमध्ये मंडाळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन या स्थानकांचा समावेश आहे. 

तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मेट्रो... 

एमएमआरडीएच्या यापूर्वीच्या नियोजनानुसार 'मेट्रो 2 बी'चे काम ऑक्टोबर 2022 मध्येच पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र कंत्राटदारांनी दिरंगाई केल्यानें एमएमआरडीएला तीनदा कंत्राटदार बदलावे लागले होते. परिणामस्वरुप या मेट्रो मार्गासाठी तीन वर्षांचा विलंब लागला. आता मात्र त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील काम अंतिम वळणावर असल्यानं प्रवाशांनाही प्रवासाचं हे माध्यम नेमकं केव्हापासून सेवेत दाखल होणार याचीच प्रतीक्षा लागली आहे. 

FAQ

मेट्रो 2 बी मार्गिका कधी सुरू होणार आहे?
डी. एन. नगर ते मंडाळे मेट्रो-2 बी मार्गिकेचा पहिला टप्पा (मंडाळे ते चेंबूर - डायमंड गार्डन) सप्टेंबर 2025 च्या अखेरीस प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. 10 सप्टेंबर 2025 पासून कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) पथकाकडून चाचणी सुरू होईल, आणि सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर हा मार्ग सुरू होईल.

पहिल्या टप्प्यातील मार्गाची लांबी आणि स्थानकं कोणती?
पहिल्या टप्प्याची मार्गाची लांबी 5.3 किमी आहे. यामध्ये मंडाळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक आणि डायमंड गार्डन ही स्थानकं समाविष्ट आहेत.

मेट्रो 2 बी मार्गिकेची एकूण लांबी आणि स्थानकांची संख्या किती?
मेट्रो 2 बी मार्गिकेची एकूण लांबी 23.6 किमी आहे, आणि यामध्ये 19 स्थानकांचा समावेश आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

