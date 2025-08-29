Manoj Jarange Mumbai Morcha: आझाद मैदानावर जय्यत तयारी! 1500 पोलीस अन्...

Manoj Jarange Mumbai Morcha: हजारो मराठा आंदोलकांसह मनोज जरांगे शुक्रवारी (29 ऑगस्ट) मुंबईत दाखल झाले असून, शहरात त्यांचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. 6500 हजार वाहनांतून मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले असून, शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानात जरांगे आमरण उपोषण करणार आहेत. मात्र मुंबईत आंदोलनासाठी जरांगेंना फक्त एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली असली तरीही आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही, अशीच ठाम भूमिका मराठा बांधव आणि खुद्द मनोज जरांगे यांनी घेत हे आरक्षण कागदोपत्री स्वरुपात मिळावं अशी मागणी केली जात आहे.
आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलातील दोनशे ते अडीचशे अधिकाऱ्यांसह 1500 हून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. खुद्द सहपोलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. आंदोलनावेळी परिसरात कोणत्याही अफवांना पेव फुटू नये म्हणून सायबर पोलिसांचंही या आंदोलनावर विशेष लक्ष असेल.
पोलीस बंदोबस्ताव्यतिरिक्त इतरही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी यंत्रणांनी आझाद मैदानात घेतली असून, इथं गर्दीच्या, महत्त्वाच्या आणि अतिसंवेदनशील ठिकाणी बॉम्ब शोधक व नाशक पथकं तैनात ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय श्वान पथकांच्या माध्यमातूनही सदर परिसरात तपासणी करण्यात येत आहे. महत्त्वाच्या आणि अतिसंवेदनशील ठिकाणी एसआरपीएफ प्लाटून, शीघ्रकृती दलाची पथकंही तैनात आहेत. मुंबईईसह महाराष्ट्रात सुरू असणारा गणेशोत्सव आणि याच गर्दीच्या दिवसांमध्ये शहरात धडकलेला मराठा मोर्चा पाहता संरक्षण यंत्रणांवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
गणेशोत्सवाच्या निमित्तानंसुद्धा मुंबईबाहेरून बरीच मंडळी या शहरात दाखल होत आहेत. त्याशिवाय आता मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान गाठल्यानं आंदोलन स्थळासह शहरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील मुख्य नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवलं जात आहे. ज्याअंतर्गत शहरात प्रवेश करण्यासाठीच्या पाच महत्त्वाच्या प्रवेशांसह ठिकठिकाणी नाकाबंदी करत संशयास्पद वाहनांची तपासणीही सुरू केली आहे. इतकंच नव्हे, तर वाहनांसोबत वस्तू आणि व्यक्तींची तपासणी केली जात असून संशयास्पद हालचाली असणाऱ्या हॉटेल्स, लॉजचीही तपासणी सुरू आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिलं जावं अशी जरांगेंची मागणी आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुरावे असून, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी त्यांची मागणी असून, मराठा नोंदी सापडणाऱ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत महाराष्ट्रात हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्यासाठी ते आग्रही आहेत.