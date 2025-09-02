Manoj Jarange Mumbai Morcha: HC च्या हस्तक्षेपानंतर CSMT परिसरातून मराठा आंदोलकांची वाहनं हटवण्याचं काम सुरू

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असणाऱ्या मोर्चामुळं मागील चार दिवसांपासून दक्षिण मुंबईमध्ये वातावरण प्रचंड तणावाचं असल्याचं पाहायला मिळालं. मराठा आंदोलकांची गर्दी, सीएसएमटी स्थानकाबाहेर त्यांचं ठिय्या आंदोलन यांमुळं सामान्य मुंबईकरांनाही प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. न्यायालयानं या परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर आता प्रशासनानंही कारवाई करत मराठा आंदोलकांची वाहनं सीएसएमटी परिसरातून हटवण्याचं काम सुरू केलं. तर, काही वाहनं मात्र अद्यापही या परिसरातच ठाण मांडून असल्याचं पाहायाला मिळत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांनी मुंबई महानगरपालिका आणि CSMT परिसरातील मराठा आंदोलनाच्या गाड्या आता काढण्यात सुरुवात केली आहे. ज्यामुळं या गाड्या आता वाशीच्या दिशेने पार्किंगसाठी जातील आणि मोठ्या प्रमाणात ज्या मराठा आंदोलनाच्या ट्रक होते तेसुद्धा आता पोलिसांमार्फत या भागातून काढण्यात येत आहे. त्याच बरोबर महानगरपालिकेच्या कर्मचारी वर्गानं रस्त्याची साफसफाई करण्याचं कामही हाती घेतलं आहे आहेत. इथं पाणी फवारून सॅनिटायझेशनचं काम पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. रात्रभर पालिकेचे अनेक कर्मचारी सीएसएमटी परिसरात साफसफाई करताना पहायला मिळाले, दरम्यान आम्ही गाड्या बाहेर येऊ पण आमचं आंदोलन सुरूच राहणार या भूमिकेवर आंदोलक मात्र ठाम आहेत.
तिथं न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठा आंदोलनात परिस्थिती काहीशी बदलल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलन समन्वयकांनी सोमवारी रात्री आठ वाजता आवाहन करत, तासाभराच्या आत आझाद मैदान, सीएसएमटी, पालिका मुख्यालय परिसरातील सर्व वाहनं हटवून रस्ता मोकळा करण्याची सूचना जरांगे यांच्या वतीने दिल्या. मात्र हे त्याकडे काहींनी सपशेल दुर्लक्ष केलं आणि तिथंच अद्यापही तळ ठोकून थांबणं पसंत केलं. सध्या इथं पोलिसांनी दक्षिण मार्गिका सुरू केली असून, परिसरात कडेकोट बंदोबस्त पाहायला मिळत आहे. आझाद मैदान परिसरात स्पीकर लावून वारंवार सूचना दिल्या जात आहेत.
मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस, आज दुपारी 12 पर्यंत आझाद मैदान वगळून सर्व रस्ते मोकळे करा असे आदेश, हायकोर्टानं दिल्यानंतर त्याबाबतची पुढील सुनावणी मंगळवारी दुपारी 3 वाजता होणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाचं राज्य सरकार काटेकोरपणे पालन करेल असं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केलं असून, त्यांनी काही लोकांमुळे आंदोलनाला गालबोट लागल्याचंही मत ठामपणे मांडलं.
मराठा आरक्षणासाठी सरकार नवीन जीआर काढणार असल्याची माहिती झी 24तासला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली असून, जरांगेंना अंतिम मसुदा दाखवून त्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण मोर्चाचं नेमकं कारण काय आहे?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा सुरू आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण देण्याची मागणी आहे.
सीएसएमटी परिसरात सध्या काय परिस्थिती आहे?
सीएसएमटी परिसरात मराठा आंदोलकांच्या मोठ्या गर्दीमुळे गेल्या चार दिवसांपासून वाहतूक कोंडी आणि सामान्य मुंबईकरांना अडचणींचा सामना करावा लागला. आंदोलकांनी रेल्वे स्थानक आणि आझाद मैदान परिसरात ठिय्या मांडला आहे.
न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत?
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि जनजीवन विस्कळीत होत असल्याची गंभीर दखल घेतली. कोर्टाने मंगळवार, 2 सप्टेंबर 2025, दुपारी 4 वाजेपर्यंत आजाद मैदान वगळता सीएसएमटी, मरिन ड्राइव्ह, फ्लोरा फाऊंटेनसह दक्षिण मुंबईतील सर्व रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले आहेत.