मरीन ड्राईव्हववर भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; विचलित करणारी दृश्य समोर

Mumbai News : मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह मार्गावर सोमवार, 27 एप्रिल 2026 ला पहाटे भीषण अपघात झाला. अपघातात तिघांचा मृत्यू ओढावला. उपलब्ध माहितीनुसार मृतांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक तर एक तरुण आणि तरुणी यांचा समावेश असल्याची पोलिसांची माहिती. सकाळी पावणे सहाच्या सुमारास हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला असून अपघातग्रस्त गाड्यांचं मोठं नुकसान झाल्याचं वृत्त आहे. या अपघाताची दृश्यसुद्धा विचलित करणारी आहेत.
मरीन ड्राईव्हच्या रस्त्यावर एक स्पोर्ट्स बाईक (ज्यावर तरुण-तरुणी होते) ती अगदी वेगानं येत असताना एका स्कूटीला धडकली. ही धडक अतिशय जोरदार होती. इतकी की, या धडकेत दोन स्कूटी आणि बाईकचा समावेश असल्याचं म्हटलं जातं काही रिपोर्ट्स सांगतात. अपघात इतका भीषण होता की तिन्ही वाहनांचं मोठे नुकसान झालं आणि तिगांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचं वय 60-65 वर्षे असल्याचं म्हटलं जात आहे.
मृतांची नावं अद्याप समोर आलेली नाहीत. अपघातानंतर मृतदेह तातडीनं शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. तर, मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनने या अपघाताची FIR नोंदवली. अपघाताचं प्राथमिक कारण मुख्यतः ओव्हरस्पीडिंग (अतिवेग) म्हटलं जात असून, त्यात इतर तांत्रिक कारणांचा तपास सुरू आहे. दरम्यान या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजसुद्धा तपासली जात आहेत.
अपघातानंतर या भागातील वाहतूक काही काळासाठी बंद करण्यात आली होती. ज्यानंतर ती सुरळीत करण्यात आली. हे प्रकरण अपघाती मृत्यू म्हणून तपासलं जात असून, अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. मात्र, ही घटना मुंबईतील रस्ते सुरक्षा आणि वेगवान वाहनांबाबतच्या चर्चेला पुन्हा वाव देऊन गेली आहे.
मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरामध्ये जिथं काही वर्षांपूर्वी आठवडी सुट्ट्यांनाच गर्दी होत होती, तिथंच आता आठवड्याचे सर्वच वार गर्दीचं प्रमाण वाढत असून, यंत्रणांनाही इथं कायदा- सुव्यवस्था राखताना अनेक आव्हानं येताना दिसत आहेत.