English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मुंबई बातम्या
Mumbai News : मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात सहसा वाहनांची वर्दळ असतेच. मात्र, याच मरीन ड्राईव्हवर एक भीषण अपघात झाला असून, या अपघाताच तिघांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 27, 2026, 10:15 AM IST
मरीन ड्राईव्हववर भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; विचलित करणारी दृश्य समोर
Mumbai news marine drive accident 3 death reported latest update

Mumbai News : मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह मार्गावर सोमवार, 27 एप्रिल 2026 ला पहाटे भीषण अपघात झाला. अपघातात तिघांचा मृत्यू ओढावला. उपलब्ध माहितीनुसार मृतांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक तर एक तरुण आणि तरुणी यांचा समावेश असल्याची पोलिसांची माहिती. सकाळी पावणे सहाच्या सुमारास हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला असून अपघातग्रस्त गाड्यांचं मोठं नुकसान झाल्याचं वृत्त आहे. या अपघाताची दृश्यसुद्धा विचलित करणारी आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

मरीन ड्राईव्हच्या रस्त्यावर एक स्पोर्ट्स बाईक (ज्यावर तरुण-तरुणी होते) ती अगदी वेगानं येत असताना एका स्कूटीला धडकली. ही धडक अतिशय जोरदार होती. इतकी की, या धडकेत दोन स्कूटी आणि बाईकचा समावेश असल्याचं म्हटलं जातं काही रिपोर्ट्स सांगतात. अपघात इतका भीषण होता की तिन्ही वाहनांचं मोठे नुकसान झालं आणि तिगांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचं वय 60-65 वर्षे असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

मृतांची नावं अद्याप समोर आलेली नाहीत. अपघातानंतर मृतदेह तातडीनं शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. तर, मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनने या अपघाताची FIR नोंदवली. अपघाताचं प्राथमिक कारण मुख्यतः ओव्हरस्पीडिंग (अतिवेग) म्हटलं जात असून, त्यात इतर तांत्रिक कारणांचा तपास सुरू आहे. दरम्यान या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजसुद्धा तपासली जात आहेत. 

अपघातानंतर या भागातील वाहतूक काही काळासाठी बंद करण्यात आली होती. ज्यानंतर ती सुरळीत करण्यात आली. हे प्रकरण अपघाती मृत्यू म्हणून तपासलं जात असून, अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. मात्र, ही घटना मुंबईतील रस्ते सुरक्षा आणि वेगवान वाहनांबाबतच्या चर्चेला पुन्हा वाव देऊन गेली आहे. 

मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरामध्ये जिथं काही वर्षांपूर्वी आठवडी  सुट्ट्यांनाच गर्दी होत होती, तिथंच आता आठवड्याचे सर्वच वार गर्दीचं प्रमाण वाढत असून, यंत्रणांनाही इथं कायदा- सुव्यवस्था राखताना अनेक आव्हानं येताना दिसत आहेत. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsMumbai Latest Newsmarine driveaccident3 death

