Video : मुंबईतील BKC मध्ये मोठा अपघात; मेट्रो बांधकामादरम्यान क्रेनच उलटली

Mumbai News : 15 एप्रिल रोजी सकाळच्या सुमारास मुंबईत एक मोठा अपघात घडला. शहरातील वांद्रे कुर्ला संकुल अर्थात बीकेसी इथं सुरु असणआऱ्या मेट्रो बांधकाम स्थळावर एक मोठा अपघात घडला. घटनास्थळी एका खांबावर बीम उचलला जात असताना तो पूर्णपणे खाली कोसळला आणि यादरम्यान बीम उचलण्यासाठी वापरण्यात आलेली मोबाईल क्रेनही उलटली. काही कळण्याच्या आतच क्रेन उलटल्यामुळं इथं एकच गोंधळ माजला. मात्र सुदैवानं कोणत्याही जिवीत हानीचं वृत्त नाही.
नेमका कसा घडला अपघात?
मुंबईतील आर्थिक केंद्र असणाऱ्या BKC परिसरामध्ये अनेक कार्यालयं असून, इथं मागील काही वर्षांत बऱ्याच पायाभूत सुविधांच्या धर्तीवर मोठे प्रकल्प सुरू झाले. मेट्रोसुद्धा त्याचाच एक भाग. अशा या परिसरामध्ये मेट्रोच्याच कामादरम्यान अवजड बीन पिलरवर चढवण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच काही तांत्रिक बिघाड झाले आणि क्रेन उलटली. बीम उचलत असतानाच क्रेनचा तोल जाऊन ती एका बाजूला कलंडण्यास सुरुवात झाली आणि पुढच्याच क्षणाला ती पूर्णत: उलटली. परिणामी क्रेनला जोडलेला बीम कोसळून मोठा आवाज झाला. हा आवाज इतक्या भीषण स्वरुपातील होता की घटनास्थळी असणारे कामगार आणि सुरक्षारक्षकसुद्धा हादरले.
#WATCH | Mumbai: A major accident occurred at the Metro construction site in Bandra Kurla Complex, Mumbai, where an entire beam fell while being lifted onto a pillar. During this, the mobile crane used to hoist the beam also toppled over.
(Early morning visuals from the spot… pic.twitter.com/h12rWEf9R4
— ANI (@ANI) April 15, 2026
काही कळण्याच्या आतच गोष्टी नियंत्रणाबाहेर गेल्या. द्यामुळं बीमसुद्धा खाली कोसळला. दिवसाची सुरुवात होण्याच्या वेळीच ही घटना घडल्यानं रस्त्यावर वाहनं आणि नागरिकांची वर्दळ अतिशय कमी होती, ज्यामुळं इथं कोणतीही जिवीत हानी किंवा अपघाताला भयावह रुप मिळालं नाही. मात्र, घटनेनंतर तातडीनं रस्त्यावरून क्रेन बाजूला करण्याचं काम प्रशासनानं तातडीनं हाती घेतलं.