म्हाडाची दक्षिण मुंबईतील 'ती' आलिशान घरं कोणीही खरेदी करु शकणार... काय आहे नवी योजना?

Mumbai MHADA Homes : मुंबईत घर घेण्याचं स्वप्न अनेकजण पाहतात. ते स्वप्न साकार करण्यासाठीचा आटापिटा आणि त्यामागचा संघर्षही कोणी नाकारत नाही. आर्थिक जुळवाजुळव करण्यापासून ते अगदी कर्ज आणि त्यापूर्वीची प्रक्रिया पाहता अनेक मंडळी हे स्वप्न साकार होण्यासाठी बऱ्याच वर्षांची प्रतीक्षा करतात. अशा सर्व मंडळींना म्हाडा (MHADA) आणि सिडको (CIDCO) यांसारख्या संस्थांकडून जारी केल्या जाणाऱ्या सोडत योजना मोठी मदत करून जातात. काही प्रसंगी मात्र या योजनाही अपवाद ठरतात.
मुंबईत म्हाडाची अशीच काही अपवादात्मक घरं सध्या खरेदीदारांच्या प्रतीक्षेत आहेत. दोनदा सोडत काढूनही या घरांना खरेदीदार न सापडल्यानं दक्षिण मुंबईतील ही आलिशान घरं आला म्हाडाकडून 'ओपन टू ऑल' तत्त्वाअंतर्गत विकली जाणार आहेत. अर्थात ती घरं आर्थिक क्षमतेनुसार कोणालाही खरेदी करता येणार आहेत.
मुंबईत, त्याहूनही दक्षिण मुंबईतील ताडदेव इथं ही घरं असून, त्यांची किंमत 6 ते 7 कोटी रुपये इतकी असल्याचं म्हटलं जात आहे. इतका दर असणाऱ्या या घरांना सोडत प्रक्रियेत समाविष्ट करूनही खरेदीरारांनी त्याकडे पाठ फिरवल्यानं आता Open to All तत्त्वानुसार त्यांची विक्री न झाल्यास हीच घरं भाडेतत्त्वावर देण्याचा पर्यायसुद्धा म्हाडानं खुला ठेवला आहे.
म्हाडाशीच संलग्न असणाऱ्या विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत ही घरं विशिष्ट आर्थिक श्रेणीतील खरेदीदारांसाठी उपलब्यध करून देण्यात आली होती. मात्र आता आर्थिक क्षमतेनुसार कोणत्याही श्रेणीतील खरेदीदारांना ती खरेदी करता येणार आहेत, जी आहे त्याच किमतीत विकली जातील. या पर्यायानंतरी घरांची विक्री झाली नाही, तर मात्र ती भाडेतत्त्वावर दिली जातील.
हा प्रश्न अनेकांनाच पडला. मात्र इथं लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे गृहनिर्माण प्रकल्प राबवत असताना विकासकाला म्हाडाकडे हाऊसिंग स्टॉक प्रिमियमच्या माध्यमातून ठराविक घरं हस्तांतरित करावी लागतात. त्याच तत्त्वानुसार ताडदेवमधील क्रिसेंट टॉवर इथं म्हाडाला ही घरं उपलब्ध झाली होती. मात्र दोन वर्ष, दोन सोडतींनंतरही या घरांना खरेदीदारांचीच प्रतीक्षा आहे ही वस्तूस्थिती.
ताडदेवमधील म्हाडाची घरं कुठे आहेत?
दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथील क्रिसेंट टॉवरमध्ये ही आलिशान घरं आहेत. ही घरं विकासकाकडून हाऊसिंग स्टॉक प्रिमियम म्हणून म्हाडाकडे हस्तांतरित झाली आहेत.
ही घरं दोन सोडतींनंतरही का विकली जात नाहीत?
दोन वर्षांत दोन सोडती काढूनही या घरांना खरेदीदार मिळाले नाहीत. कारण ही घरं उच्च उत्पन्न गटासाठी राखीव असल्याने आणि किंमत जास्त (6-7 कोटी रुपये) असल्याने मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना परवडत नाहीत.
ओपन टू ऑल योजना म्हणजे काय?
ही योजना म्हाडाची आहे, ज्यात आतापर्यंत विशिष्ट आर्थिक श्रेणीतील (उच्च उत्पन्न गट) खरेदीदारांसाठी राखीव असलेली घरं आता कोणत्याही आर्थिक क्षमतेच्या व्यक्तीला विकली जाणार आहेत.