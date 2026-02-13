English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • मोठा निर्णय! MHADA Lottery शिवायही घेता येणार परवडणाऱ्या दरातील घर; फक्त हा दाखला अनिवार्य

मोठा निर्णय! MHADA Lottery शिवायही घेता येणार परवडणाऱ्या दरातील घर; फक्त 'हा' दाखला अनिवार्य

MHADA Lottery News : म्हाडा सोडतीच्या माध्यमातून मुंबई शहर आणि शहरानजीकच्या भागांमध्ये परवडणाऱ्या दरातील घर खरेदीला अनेकांचच प्राधान्य असतं. अशा या मुंबई शहरातील घरांना अनुसरून नुकताच एक निर्णय घेण्यात आला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 13, 2026, 10:01 AM IST
MHADA Lottery News : मुंबई शहराचा विकास जितका झपाट्यानं होत आहे तितक्याच किंबहुना त्याहूनही अधिक वेगानं या शहरात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहेत. शहराला एक वेगळं रुप देणाऱ्या या इमारतींनी जणू काही मागील दोन ते तीन दिवसांमध्ये मुंबईचं एक नवं रुपच जगासमोर ठेवलं. अशा या मुंबईत घर खरेदी करणं हे अनेकांचच स्वप्न असलं तरीही घरांच्या वाढत्या दरांमुळं अनेकांचं हे स्वप्न स्वप्नच राहिलं आहे. तर, काहींनी मात्र म्हाडा आणि तत्सम संस्थांच्या योजनांच्या माध्यमातून घरखरेदीत मजल मारली आहे. याच म्हाडानं आजवर बऱ्याच मुंबईकरांना आणि मुंबईबाहेरून आलेल्या कष्टकरी वर्गालाही शहरात हक्काचा 'आशियाना' मिळवून देण्यास मदत केली आहे. मात्र याच म्हाडानं आता या संपूर्ण प्रक्रियेतील नियमांमध्ये काही बदल केल्यानं आता सोडतीशिवाय घर मिळणार खरं, मात्र त्यासाठी काहीशी वाट पाहावी लागणार आहे. 

'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' योजनेत बदल?

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून काही दिवसांतच ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेअंतर्गत 120 घरांच्या विक्रीसाठी नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत घर घेण्यासाठी आधारकारर्ड, पॅनकार्ड, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र या पुराव्यांची आवश्यकता असेल, असं मंडळाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. सोबतच ‘प्रथम प्राधान्य’अंतर्गत घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा दाखलासुद्धा बंधनकारक करण्यात आला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार संगणकीय प्रणाली आणि प्रक्रियेतही बदल करण्यात येत आहेत. थोडक्यात त्यामुळे वास्तव्याचा दाखला नसलेल्यांनी तातडीने दाखला काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणे आता गरजेचं ठरत आहे.

सोडतीशिवाय घेता येणार घर? 

म्हाडाच्या सोडत प्रक्रियेमध्ये एकदा विजेता ठरलेल्या व्यक्तीला पुन्हा सोडतीत सहभागी होता येत नाही. मात्र प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गत मात्र ही अट लागू नसल्यानं किंवा अशी कोणतीही असट नसल्यानं अनेकांच्याच घराचं स्वप्न साकार होऊ शकतं. या योजनेमध्ये अर्जदाराचं वय 18 वर्षे असावं आणि तो भारतीय नागरिक असावा ही अट अधोरेखित करण्यात आली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईत 40 लाख घरं; बाळासाहेबांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी एकनाथ शिंदेंचा पुढाकार; असा आहे 'अॅक्शन प्लान'

मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील महागडी घरं दोन वा त्यापेक्षा अधिक वेळा सोडत काढूनही विकली गेलेली नाहीत. या 120 रिक्त घरांमुळे मंडळाचा महसूल अडकला आहे, ज्यासाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजनेअंर्गत म्हाडाकडून सोडतीशिवाय इच्छुकांना घर उपलब्ध करून देण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली खरी. मात्र आता आठवड्याभरानं ही प्रक्रिया पुढे गेली असून काही तांत्रिक कारणआंमुळं अर्ज नोंदणी, अर्जविक्री आणि अर्जस्वीकृती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली, ही योजना फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू करण्याचं नियोजन आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

