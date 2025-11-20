English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बेसमेंट, पोडियम अन् आलिशान घरं; मुंबईतील 'या' परिसरात MHADA बांधणार 85 मजली टॉवर; कोण असतील या घरांचे लाभार्थी?

Mumbai News : मागील काही वर्षांमध्ये मुंबई शहराचा चेहरामोहरा पुरता बदलला. अशा या शहरात आता बहुमजली इमारती उभारण्याची जबबादारी म्हाडानं घेतली... कसा असेल एकंदर प्रकल्प?  

सायली पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 09:55 AM IST
Mumbai News : मुंबई शहरात साधारण दशकभराहून आधीपासूनच पुनर्वसनाची लाट आली. शहरातील बऱ्याच जुन्या चाळींची, दोन ते तीन मजली इमारतींची जागा पाहता पाहता बहुमजली इमारती आणि आता थेच टॉवरनं घेण्यास सुरुवात केली. ज्या मुंबईत घर घेण्याचं अनेकांचच स्वप्न होतं, त्या मुंबईत Real Estate क्षेत्राला अशी काही झळाळी मिळाली की हे शहर सामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जाऊ लागलं. मात्र MHADA च्या मदतीनं शहरात हक्काचं घर खरेदी करण्याचं सामान्यांचं स्वप्न तरीही साकार होत राहिलं. याच पावलावर पाऊल ठेवत आता म्हाडाकडून मुंबईतील मोक्याच्या आणि प्रतिष्ठीत अशा परिसरामध्ये एक मोठा गृहप्रकल्प उभारला जाणार आहे. इथं पाहताना अनेकांचीच नजर कुतूहलानं वर जाईल, कारण म्हाडा तब्बल 85 मजली टॉवर उभारणार असून, आता त्यासाठीची तयारीसुद्धा सुरू झाली आहे. 

कुठे असेल हा प्रकल्प? 

मुंबईच्या (Worli BDD Chawl) वरळी बीडीडी चाळीतील येथील रहिवाशांसाठी म्हाडाकडून पुनर्वसन इमारतींचं काम सुरू असतानाच दुसरीकडे म्हाडाने लॉटरीच्या माध्यमातून घरांच्या विक्रीसाठी याच परिसरात पाच गगनचुंबी टॉवर उभारण्याची तयारीसुद्धा सुरू केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसा यामध्ये दोन टॉवर 58 मजली, तर तीन टॉवर 85 मजली असणार आहेत. म्हाडाला यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाची परवानगीसुद्धा मिळाली असून पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळताच इथं टॉवर उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल.

वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग इथं असणाऱ्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचं काम म्हाडा दोन टप्प्यांत पूर्ण करणार आहे. ज्यामध्ये वरळीतील 121 चाळींमधील 9689 रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी 40 मजली 34 टॉवर उभारले जातील. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनातून विक्रीयोग्य घरं उभारण्यासाठीसुद्धा म्हाडाला मोठ्या प्रमाणात भूखंड उपलब्ध होणार असून तिथं हे गगनचुंबी टॉवर उभारले जातील. ज्यांतील सदनिकांची विक्री सोडतीच्या माध्यमातून होईल. 

हेसुद्धा वाचा : महाबळेश्वर नव्हे, राज्यात 'इथं' पारा 6 अंशांवर; शीतलहरींनी व्यापला महाराष्ट्र, पाहा काय सांगतो 24 तासांसाठीचा हवामान अंदाज

 

वरळीत म्हाडानं 5 विक्रीयोग्य टॉवर उभारण्याची केली असून, 2 टॉवर 58 मजली असून त्यात 1 बेसमेंट, 8 पोडियम, 1 ई डेक आणि 48 मजल्यांवर आलिशान फ्लॅट असतील आहेत. या टॉवरची उंची 192 मीटर असेल तर, 3 टॉवर 85 मजली असून यात 1 बेसमेंट, 8 मजले पोडियम आणि 76 मजल्यांवर आलिशान फ्लॅट असणार आहेत. या टॉवरची उंची 300 मीटर असेल.

आगामी काळात म्हाडा बांधणार 8 लाख घरं 

दरम्यान नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्रोथ हब म्हणून निवड केली असतानाच या भागात 2030 पर्यंत तब्बल 30 लाख परवडणारी घरं उभारण्याचा मानस ठेवण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 8 लाख घरांच्या बांधणीची जबाबदारी म्हाडावर असून, त्यासाठी बिल्डर, बांधकाम व्यावसायिक यांचा सहभाग वाढावा, गुंतवणूक परिषद, पुनर्विकास परिषद अशी तयारीसुद्धा म्हाडानं सुरू केली आहे. तेव्हा आता 85 मजली टॉवर आणि या 8 लाख घरांची जबबादारी म्हाडा कसं पार पाडतं आणि ही घरं नेमकी कशी असतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

FAQ

हा मोठा गृहप्रकल्प नेमका कुठे उभारला जाणार आहे?
वरळी BDD चाळ परिसरात (Worli BDD Chawl Redevelopment)

ही घरं कुणासाठी विक्रीला असतील?
सामान्य नागरिकांसाठी – म्हाडाच्या लॉटरी प्रणालीद्वारे विक्री होईल. (म्हणजे EWS/LIG/MIG साठी परवडणारी घरं मिळण्याची मोठी संधी!)

बीडीडी चाळीच्या रहिवाशांचं काय होणार?
वरळीतील 121 चाळींमधील 9689 कुटुंबांचं पुनर्वसन होईल. त्यांच्यासाठी 40 मजली 34 टॉवर बांधले जातील (स्वतंत्र). त्यानंतर उरलेल्या जागेवर हे 5 विक्रीयोग्य टॉवर उभारले जातील.

