Marathi News
घरांचा प्रश्न सोडवला नाही, तर मुंबईतच...; गिरणी कामगारांचा सरकारला थेट इशारा, पुन्हा आंदोलन पेटणार?

Mumbai News : कधी एकेकाळी मुंबईची शान असणाऱ्या सूत गिरण्या पाहता पाहता काळाआड गेल्या आणि एका संपानं गोष्टी, समीकरणं पुरती बदलली. 

सायली पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 08:18 AM IST
Mumbai News : मुंबईतील गिरणी कामगारांचा या शहराच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. काही वर्षांपूर्वीच्या मुंबईत डोकावलं असता कापड गिरण्यांमध्ये काम करणारे असंख्य कामगार, गावखेड्यातून रोजगाराच्या शोधात मुंबईत आलेली मोठी लोकसंख्या आणि याच गिरण्यांनी त्यांना दिलेला आधार हे असंच चित्र डोळ्यांसमोर येतं. (Mumbai Mill Workers)

काळ बदलला,नवं तंत्रज्ञान, नवी धोरणं आणि नवलाईच्या लाटेत गिरणी कामगार मात्र भरडले गेले. गिरण्यांचा संप आणि त्यानंतर हळुहळू बंद पडत गेलेल्या गिरण्यांनी अनेक कुटुंबाचं आर्थिक पाठबळच हिरावलं गेलं आणि सुरू झाली गिरणी कामगारांची वानवा! 

गिरणी कामगार पुन्हा आंदोलन करणार? 

कैक गिरणीकामगारांनी पुन्हा गावची वाट धरली, तर काही मात्र कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी आणि चांगल्या भवितव्यासाठी शहरातच राहिले आणि या गर्दीच सामावून गेले. अद्यापही गिरणी काही गिरणी कामगार सरकारनं आश्वस्त केलेल्या त्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी झगडताना दिसत असून, आता त्यांचा हा लढा अतिशय गंभीर वळणावर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

सरकारनं आश्वस्त केल्याप्रमाणं आम्हाला घरं दिली नाहीत तर, इथं, मुंबईत आम्हीच जागा मिळेल तिथं झोपड्या बांधू, असा थेट इशारा संयुक्त मराठी चळवळ या गिरणी कामगार संघटनेनं दिला. रविवार 17 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या मासिक सभेदरम्यान हा इशारा देत गिरणी कामगारांनी सरकारला ललकारलं. 

राज्य शासनाविरोधात तीव्र नाराजी... 

9 जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदान इथं गिरणी कामगार एल्गार मोर्चा पार पडला. ज्यानंतर गिरणी कामगारांच्या मुंबईत घर मिळण्याच्या घराच्या प्रश्नावरून 10 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची एक बैठक पार पडली. बैठकीत 14 बड्या नेत्यांचा समावेश होता. जिथं पुढील 15 दिवसांमध्ये मुंबईत घरांसाठी कुठे जागा उपलब्ध होते हे सांगू असं आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : परतीच्या पावसाला इतका जोर? पुढील 48 तासांमध्ये 'या' जिल्ह्यांना झोडपणार 

मात्र बैठ पार पडली, त्यास कैक दिवस उलटले तरीही या गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात मात्र कोणत्याही हालचाली करण्यात येत नसल्या कारणानं, कामगार आणि त्यांच्या वारसदारांनी राज्य शासनाविरोधात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केवी आहे. तेव्हा आता या गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न सोडवण्य़ासाठी शासन काही पावलं उचलणार, की हे आंदोलन आणखी चिघळणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

मुंबईतील गिरणी कामगारांचा इतिहास काय?  
19व्या शतकापासून कोकण-मराठवाड्यातून रोजगारासाठी मुंबईत आले. 1982 च्या संपाने गिरण्या बंद पडल्या, ज्यामुळे लाखो कुटुंबे विस्थापित झाली.

गिरणी कामगारांना घरे का मिळत नाहीत?  
गिरणी जागेवर 33% भूखंड म्हाडाला, पण केवळ 25 हजार घरे मुंबईत. उर्वरितांना शेलू, वांगणी सारख्या दुर्गम भागांत ढकलले जात आहे. जागा अभाव आणि खासगी बिल्डरांमुळे विलंब.

सरकार काय करणार?  
म्हाडा सप्टेंबर 2025 मध्ये लॉटरी काढणार. 81000 घरे दुर्गम भागांत बांधली जात आहेत, पण गिरणी कामगारांना मात्र मुंबईतच घरे देण्यासाठी प्रयत्न सुरू

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Mumbai newsgirni kamgarMill workersHomeshouse in Mumbai

