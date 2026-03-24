English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • मुंबई बातम्या
Mumbai News : मुंबईला पुन्हा 26 जुलैसारखा धोका? आजही 561 ठिकाणी पाणी तुंबण्याचा धोका, अभिजित बांगर म्हणाले, 'इथे सर्वाधिक पुराचा धोका'

Mumbai News : मुंबईकरांसाठी 26 जुलैचा दिवस आजही आठवला तरी अंगावर काटा येतो. पावसाची चाहुल लागली, की मुंबईकर यंदा तरी मुंबई तुंबापुरी होऊ नये याचीच विनंत देवाकडे करत असतात. पण यावर्षी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मुंबईतील सर्वाधिक धोकादायक पुराचा परिसर कुठला आहे आणि त्यांनी काय उपाययोजना केल्यात याबद्दल सांगितलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 24, 2026, 05:47 PM IST
Mumbai News : मुंबईकर आणि त्यांचं काटावरील धावणारं जगं...पण जेव्हा पावसाळा येतो तेव्हा मुंबईकरांना 26 जुलैचा दिवस आठवतो. कारण यादिवशी मुंबईला ब्रेक लागला आहे. मुंबई नुसती थांबली नव्हती तर ती पाण्यात बुडाली होती. आजही तो दिवस आठवला त्या प्रत्येक मुंबईकरांच्या काळजात धस्स करून जातो. मान्सून आला की पावसाने जर ब्रेक न घेता सतत तुफान सरी कोसळल्यास मुंबईच्या सखल भागात पाणी साचतं. त्यानंतर मुंबई महापालिकेवर दरवर्षी पावसाळ्यातील कामाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत होतात. अशात मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यावर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांचा धोकादायक प्रवास होणार की नाही याबद्दल सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईला पुन्हा 26 जुलैसारखा धोका?

मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी माहिती दिली की, यंदाच्या पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिका सज्ज आहे. मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही कंबर कसली आहे. त्यांनी सांगितलं की मुंबईतील पश्चिम उपनगरात प्लडिंग पॉइंट आहे. या परिसरात 191 ठिकाणी पुराचा धोका आहे. दरवर्षी मुंबई महानगर पालिकेडून पावसाळ्यात नवीन फ्लडिंग पॉइंट तयार करण्यात येतात. पण मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मुंबई महापालिका योग्य ती खबरदारी घेत असल्याचेही बांगर यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, मुंबई यंदा पावसामुळे तुंबापूरी होऊ नये म्हणून मुंबईत ठिकठिकाणी पाणी उपसा करणारे पंप बसवण्यात येणार आहेत. 

 

मार्च महिना संपला असून दोन महिन्यांनी मान्सूनचं आगमन होणार आहे. तरीदेखील मुंबई महापालिकेकडून नालेसफाईच्या कामाला वेग आल्याचा दिसत नसल्याचे सध्या मुंबईचं चित्र आहे. तसंच मिठी नदीच्या सफाईसाठी कंत्राटदारच काही माहिती समोर आली नाही.  पण मुंबईत ठिकठिकाणी फ्लडिंग पॉइंट्स असल्याने मुंबई जलमय होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. मुंबई महापालिकेकडून सांगण्यात आलंय की, पावसाच्या पाण्याचा वेळीच निचरा होण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील राहणार आहे.  यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी उच्च क्षमतेचे 547 पंप बसवण्यात येतील, अशी माहिती मुंबई पालिकेकडून देण्यात आली आहे. मात्र रस्ता खचणे, इमारत अथवा इमारतीचा भाग कोसळणे झाडांच्या फांद्या कोसळणे, उघड्या मॅनहोलचा धोका कायम असताना 561 फ्लडिंग पॉइंटचा धोका यंदा कायम असल्याचे सांगण्यात आलंय. 

जुने फ्लडिंग पॉइंट

  • शहर - 139
  • पश्चिम उपनगर - 161
  • पूर्व उपनगर - 131
  • एकूण - 431

नवीन फ्लडिंग पाईट

  • शहर - 35
  • पश्चिम उपनगर - 30
  • पूर्व उपनगर - 65
  • एकूण - 130

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
MumbaiMumbai flood riskmonsoon flooding pointswaterlogging locations MumbaiBMC flood alert

मुंबई बातम्या