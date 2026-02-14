English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मरण स्वस्त होतंय! 'गरिबांचे जीव जातायत, प्रशासनाचं लक्ष कुठंय'; मुलुंड दुर्घटनेनंतर प्रत्यक्षदर्शींचा आक्रोश

Mumbai Metro Slab collapse : मुंबईच्या मुलुंड पश्चिम इथं शनिवारी दुपारच्या सुमारास मेट्रोच्या निर्माणाधीन प्रकल्पस्थळी एक भीषण दुर्घटना घडली. जिथं एलबीएस मार्गावर मेट्रोचा स्लॅब रस्त्यावरील वाहनांवर कोसळला.   

सायली पाटील | Updated: Feb 14, 2026, 02:00 PM IST
Mumbai Metro Slab collapse : (Mumbai Metro) मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान (Mumbai Mulund Slab) मुलुंड पश्चिम इथं एक मोठी दुर्घटना घडली. मेट्रोचा स्लॅब कोसळल्यानं घडलेल्या या दुर्घटनेमध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून तीन व्यक्ती गंभीररित्या जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. शनिवार, 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुलुंडच्या एलबीएस मार्ग इथं निर्माणाधीन मेट्रो प्रकल्पातील स्लॅब रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांवर कोसळला. जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीपाशी ही घटना घडली. 

प्राथमिक माहितीनुसार दुपारी 12.20 वाजण्याच्या सुमारास स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. हा स्लॅब ज्या रिक्षावर कोसळला त्यातून प्रवास करणाऱ्या 3 ते 4 प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान दुर्घटनेची माहिती मिळताच इथं अग्निशामक दल, स्थानिक पोलीस यंत्रणा, मेट्रोचे कर्मचारी, स्थानिक नेते आणि नागरिकांनी धाव घेतली. सदर दुर्घटना आणि यामध्ये गेलेला सामान्यांचा बळी पाहता शहरात मरण स्वस्त होत असल्याची मन सुन्न करणारी प्रतिक्रिया प्रत्यक्षदर्शींनी झी 24तासशी संवाद साधताना दिली. 

'वाहनातून उतरून बघतो तर एक रिक्षा, कारवर स्लॅब कोसळलेला'

सदर दुर्घटनेनंतर प्रत्यक्षदर्शींचा संताप अनावर झाला. हा अपघात म्हणजे निष्काळजीपणाचा कळस असल्याचाच सूर अनेकांनी आळवला. घटनास्थळी असणाऱ्या नागरिकांपैकी एका गृहस्थांनी झी 24तासशी संवाद साधताना म्हटलं, 'आम्ही मागे होतो, पण जेव्हा वाहतूक कोंडी का झाली हे पाहण्यासाठी पुढे आलो, गाडीतून उतरलो. समोर बघतो तर, एक रिक्षा आणि एका कारवर वर लावलेला स्लॅब पूर्ण कोसळला होता. आधीसुद्धा काही दिवसांपूर्वीच हा स्लॅब तुटलेल्या अवस्थेत होता. आम्ही  रस्त्यानं जाणारी माणसं आहोत, आमची कार मागे होती म्हणून हे समोर दिसलं. पण, हे सगळं जे होतंय ते चुकीचं होतंय. गरिबांचे जीव जातायत त्यात'. माध्यमांच्या मदतीनं आपला आक्रोश यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याची आर्जव या गृहस्थांनी केली. 

मेट्रोच्या या बांधकाम प्रकल्पात कोण लोकं आहेत यात लक्ष घाला अशी मागणीसुद्धा केली. ज्या मुलुंडमध्ये भाजपचे पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत, इथं आमदार आहेत त्या सर्वांनी चांगलं काम करायचं सोडून इतर सगळीकडे त्यांचं लक्ष आहे, असा तीव्र संताप त्यांनी व्यक्त केला.  फक्त स्लॅबच नव्हे तर, रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमध्ये अपघात होऊन तरुणांचा मृत्यू ओतोय, नागरिकांच्य़ा सुरक्षिततेची जबबादारी कोणाची? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. 

हेसुद्धा वाचा : Metro Slab Collapsed: मुलुंड मध्ये मेट्रोचा स्लॅब वाहनांवर कोसळला! एकाचा मृत्यू, तीन जखमी

 

दरम्यान, मेट्रोचा हा स्लॅब तुटलेलल्या अवस्थेत असून, कर्मचाऱ्यांनी तक्रार करूनही तो दुरुस्त करण्यात आला नव्हता. ज्यामुळं दुर्घटना ओढावल्याचं वास्तव समोर आलं. ज्यामुळं आता कंत्राटदारावर कठोर कारवाईची मागणी करत प्रशासनाच्या कारवाईकडे नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

