Travel Rules : मुंबईत यायचंय? मानखुर्द जकात नाक्यापुढं No Entry; कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?

Travel Rules : मुंबई शहरात, दर दिवशी मोठ्या संख्येनं वाहनांची ये-जा होत असते. मात्र, याच मुंबई शहरात आता अशा वाहनांना प्रवेश नाकारला जाणार आहे, ज्यामुळं अनेक प्रवाशांचा काहीसा गोंधळ उडू शकतो.
Mumbai Travel Rules : मुंबई शहरातून दरस दिवशी मोठ्या संख्येनं नागरिक प्रवास करतात. मुंबईकरांपासून ते अगदी शहराबाहेरच्या नागरिकांचीसुद्धा यात मोठी संख्या असते. अशा सर्वच प्रकारच्या प्रवाशाना येत्या काळात मुंबईत येताना काहीशा गोंधळलेला परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. प्रशासन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील असलं तरीही नव्या व्यवस्थेशी जुळवताना मुंबईकरांसह अगदी शहरात प्रवासाच्या निमित्तानं येणाऱ्यांचीसुद्धा भंबेरी उडू शकते. कारण, शहरात खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसना मुंबईच्या वेशीवरच रोखण्यात येणार आहे. (Mumbai News)
राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतून, उपनगरांतून इतकंच काय तर देशभरातून मुंबईत दर दिवशी हजारोंच्या संख्येनं नागरिक येतात. त्यांच्या प्रवासाची साधनं वेगवेगळी असता. मात्र, याच हजारो प्रवाशांना येत्या काळात नव्या नियमांना सामोरं जावं लागू शकतं. कारण, खासगी ट्रॅव्हलर बसना मुंबईच्या वेशीवरच थांबवण्यात येणार आहे. या वाहनांना टोलनाक्यांपलिकडे प्रवेशबंदी असेल. हा नियम लागू करण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे मुंबईत होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी.
शहरातील विविध रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी या गाड्या मुंबईच्या वेशीवर थांबवल्या जातील. अर्थात टोलनाका हाच या वाहनांचा अखेरचा थांबा असेल. राहिला मुद्दा या बसनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा पुढचा प्रवास कसा होणार? तर, त्या प्रवाशांसाठी मुंबईच्या विविध भागांमध्ये जाण्यासाठी मेट्रो, बेस्ट आणि कॅबची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीची यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
शहराचे मुख्य प्रवेश असणाऱ्या ठिकाणी उतरणाऱ्या प्रवाशांना पुढील प्रवासात अडचणी येऊ नयेत यासाठी सोयीसाठी प्रामुख्यानं दहिसर नाक्यावर फूड प्लाझा, थ्री स्टार हॉटेल, पार्किंग हब उभारण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असणाऱ्या जकात नाक्यांवरील कार्यवाही 2017 पासून बंद असल्यामुळं दहिसर आणि मानखुर्द जकात नाके ओस पडल्याचं चित्र आहे. ज्यामुळं या दोन्ही जकात ठिकाणी प्रवाशांना महत्त्वाच्या सोयीसुविधांसह थ्री स्टार, फाईव्ह स्टार हॉटेल, शॉपिंग सेंटर अशा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील.
देशाच्या विविध भागांतून, राज्यातून किंवा इतर कुठूनही येणाऱ्या खासगी बसगाड्या या जकात नाक्यांवरील थांब्यांवर विश्रांतीनंतर परतीला निघतील असंच नियोजनक करम्यात येणार आहे. त्यामुळं आता हा आराखडा मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा ठरतो का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.